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Hússzoros különbség az árakban, megakadt a határon az olcsó áram – a német áramtőzsde bolondult meg, vagy a magyar?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elképesztő, több mint hússzoros volt a különbség a németországi és a magyarországi áramtőzsde másnapi átlagárai között november 26-ra. A szélsőség pillanatnyi oka ugyan kideríthető, de az már nehezebb, hogy Magyarországnak az árak ilyen arányú széttartásából mi haszna van, és mit tehet ellene. Az áramárak szemponjából egyes időszakokra kettészakad Európa.
B. H. L.
2026.10.26, 14:58
Frissítve: 2026.10.26, 15:00
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Magyarországon 219 euró, Németországban 13 euró feletti volt a helyi áramtőzsdéken a villamos energia másnapi, átlagos megawattóránkénti (MWh) ára. Odáig rendben lenne, hogy egyedi események rendre mindenütt eltérítik az áramárakat a helyi átlagtól. Azonban az európai árampiacok összekapcsolásának részben éppen a kilengések mérsékléséről, az árak egymáshoz közelítéséről kellene szólnia. Már, ha jól működik a rendszer.

áramárak
Térségünkben sokkal magsabbak az áramárak, mint tőlünk nyugatra és északra/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Strukturális hibára utal az áramárak mozgása

Mellesleg az, hogy a hazai HUPX és a németországi EPEX árai között húszszoros volt a különbség, még nem is a legrosszabb adat. Az árrekorder a vizsgált napon Albánia volt közel 318 euróval, mögötte szorosan Szerbia következett majdben 262 euróval, és csak ezután jött Magyarország. Az olcsósági listát sem Németország vezette. A legkevesebbért, 2 euró alatt az egyik svéd áramtőzsdén mérték a másnapi villamos energiát, illetve közel 8 euróért a másikon, majd a két dán tőzsde következett. Döntően az látszik, hogy a földrész északi és nyugati részén olcsó, a többin drága volt a villamos energia.

Fennakadt a határon az alacsony áramár

A nagy különbségeket az adott ország árampiacainak szerkezeti különbségei eleve determinálják, amelyek hatását az aktuális időjárás hol erősíti, hol gyengíti. Németországban most ismét a megújuló energia dominált: ömlött az áram a hálózatba a nap- és a szélerőművekből. Ilyenkor a nulla vagy a negatív áramár sem ritka. A nagy mennyiségű és olcsó áram azonban nem ért el a magyar piacra az útjába eső határösszekötő vezetékek szűk kapacitásai miatt. Így nem lett semmi a piacok és az árak jól hangzó kiegyenlítéséből. Az erősen áramimportra szoruló Magyarország – az említett Dél- és Kelet-Európa sok más országához hasonlóan – magára marad a bajával: bár 25-én mintegy két órán át nettó exportőr volt, a nap döntő részében többet importált, mint átlagosan. Most sem állunk sokkal jobban, mint 25-én: a mai másnapi ár 26-án délután 234 euró körül jár. (Viszont ez nem napi átlag.)

Térségünk magas árait részben magyarázzák a kieső kapacitások is. Bár a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal még nem tette közzé a múlt heti piaci összefoglalóját, az előző hetiben is magas hazai árakról ír. Ezek magyarázata részben

  • a Paksi Atomerőmű részleges karbantartása,
  • a Mátrai Erőmű műszaki zavarai,
  • és romániai és a bulgáriai atomerőművi kapacitások részleges rendelkezésre állása.

A régióban ezen felül mélypontra süllyedt a vízerőművi termelés, Romániában az átlagosnál sokkal kevesebb áramot adtak a szélerőművek, viszont megdrágult a fosszilis erőmávek által vásárolt gáz és szén. A magyar-német tőzsdei árak különbségét a cseh-szlovák és egy Szlovákián belüli kapacitásszűkület is növelte. Azon a héten Magyarország minden szomszédjával szemben jelentős nettő importőri pozícióba került. A Paksi Atomerőmű hétfőn háromnegyed teljesítménnyel (két egész és két félblokkal) termelt. 

Októbertől új szegmens, a kiegyenlítő energia hazai piaca is megnyílt a külföldi vetélytársak előtt. A Világgazdaság beszámolt, hogy ez a változás növeli a versenyt azon cégek között, amelyek ezt a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartásához szükséges terméket kínálják. A verseny pedig az ár csökkenését ígéri. Ám a fentiek alapján kérdéses, hogy a piacösszekapcsolásnak ez a része valóban segíit-e majd az áresést.

   

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