Hússzoros különbség az árakban, megakadt a határon az olcsó áram – a német áramtőzsde bolondult meg, vagy a magyar?

Magyarországon 219 euró, Németországban 13 euró feletti volt a helyi áramtőzsdéken a villamos energia másnapi, átlagos megawattóránkénti (MWh) ára. Odáig rendben lenne, hogy egyedi események rendre mindenütt eltérítik az áramárakat a helyi átlagtól. Azonban az európai árampiacok összekapcsolásának részben éppen a kilengések mérsékléséről, az árak egymáshoz közelítéséről kellene szólnia. Már, ha jól működik a rendszer.

Térségünkben sokkal magsabbak az áramárak, mint tőlünk nyugatra és északra/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Strukturális hibára utal az áramárak mozgása

Mellesleg az, hogy a hazai HUPX és a németországi EPEX árai között húszszoros volt a különbség, még nem is a legrosszabb adat. Az árrekorder a vizsgált napon Albánia volt közel 318 euróval, mögötte szorosan Szerbia következett majdben 262 euróval, és csak ezután jött Magyarország. Az olcsósági listát sem Németország vezette. A legkevesebbért, 2 euró alatt az egyik svéd áramtőzsdén mérték a másnapi villamos energiát, illetve közel 8 euróért a másikon, majd a két dán tőzsde következett. Döntően az látszik, hogy a földrész északi és nyugati részén olcsó, a többin drága volt a villamos energia.

Fennakadt a határon az alacsony áramár

A nagy különbségeket az adott ország árampiacainak szerkezeti különbségei eleve determinálják, amelyek hatását az aktuális időjárás hol erősíti, hol gyengíti. Németországban most ismét a megújuló energia dominált: ömlött az áram a hálózatba a nap- és a szélerőművekből. Ilyenkor a nulla vagy a negatív áramár sem ritka. A nagy mennyiségű és olcsó áram azonban nem ért el a magyar piacra az útjába eső határösszekötő vezetékek szűk kapacitásai miatt. Így nem lett semmi a piacok és az árak jól hangzó kiegyenlítéséből. Az erősen áramimportra szoruló Magyarország – az említett Dél- és Kelet-Európa sok más országához hasonlóan – magára marad a bajával: bár 25-én mintegy két órán át nettó exportőr volt, a nap döntő részében többet importált, mint átlagosan. Most sem állunk sokkal jobban, mint 25-én: a mai másnapi ár 26-án délután 234 euró körül jár. (Viszont ez nem napi átlag.)

Térségünk magas árait részben magyarázzák a kieső kapacitások is. Bár a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal még nem tette közzé a múlt heti piaci összefoglalóját, az előző hetiben is magas hazai árakról ír. Ezek magyarázata részben

a Paksi Atomerőmű részleges karbantartása,

a Mátrai Erőmű műszaki zavarai,

és romániai és a bulgáriai atomerőművi kapacitások részleges rendelkezésre állása.

A régióban ezen felül mélypontra süllyedt a vízerőművi termelés, Romániában az átlagosnál sokkal kevesebb áramot adtak a szélerőművek, viszont megdrágult a fosszilis erőmávek által vásárolt gáz és szén. A magyar-német tőzsdei árak különbségét a cseh-szlovák és egy Szlovákián belüli kapacitásszűkület is növelte. Azon a héten Magyarország minden szomszédjával szemben jelentős nettő importőri pozícióba került. A Paksi Atomerőmű hétfőn háromnegyed teljesítménnyel (két egész és két félblokkal) termelt.