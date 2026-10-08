Fordulat az aranykonvoj-ügyben: már öt gyanúsított van, titokzatos válságtanácskozást tartottak a Belügyminisztériumban

Már öt gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj-ügynek – írta szerdán a Kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva. A lap azt követően fordult kérdésekkel a hatóságokhoz, hogy a Telex kedden arról számolt be: az áprilisi választás után, de még az új kormány megalakulása előtt válságtanácskozást tartottak a Belügyminisztériumban. Az egyeztetésen az ukrán pénzszállítók elleni akcióban érintett szervek képviselői a történtek jogi kérdéseit és az azokkal kapcsolatos aggályokat vitatták meg.

Újabb fejlemények az aranykonvoj ügyében / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A lap megkeresésére a rendőrség a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította a lapot, ahogyan a Belügyminisztérium is. A KNYF a válságtanácskozásokkal kapcsolatos kérdésekre azt válaszolta:

A hivatkozott büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg.

Korábban csak arról lehetett tudni, hogy Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) egykori vezetőjét gyanúsították meg az ügyben. Az ügyészség Hajdut hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsította meg. A volt TEK-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezik.

Súlyos vádak is felmerültek az aranykonvoj-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség október 2-án vonta saját hatáskörébe az aranykonvoj-ügy nyomozását. Az eljárás körül korábban is súlyos vádak fogalmazódtak meg: Fürcht Pál, a KNYF korábbi vezetője 2026 júniusi lemondását követően nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg feletteseit.

Fürcht azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók elfogására.

Az ügy előzménye, hogy 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ és a titkosszolgálat az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A hatóságok a gépjárművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig jogellenesen tartották fogva.