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Fordulat az aranykonvoj-ügyben: már öt gyanúsított van, titokzatos válságtanácskozást tartottak a Belügyminisztériumban

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Újabb fordulat történt az ukrán pénzszállítók feltartóztatása miatt indult büntetőeljárásban. Az aranykonvoj-ügyben eddig egyetlen gyanúsítottról lehetett tudni, most azonban kiderült, hogy már több személyt is kihallgattak. Közben egy, a Belügyminisztériumban tartott válságtanácskozásról is újabb információk kerültek nyilvánosságra.
VG
2026.10.08, 10:35
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Már öt gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj-ügynek – írta szerdán a Kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva. A lap azt követően fordult kérdésekkel a hatóságokhoz, hogy a Telex kedden arról számolt be: az áprilisi választás után, de még az új kormány megalakulása előtt válságtanácskozást tartottak a Belügyminisztériumban. Az egyeztetésen az ukrán pénzszállítók elleni akcióban érintett szervek képviselői a történtek jogi kérdéseit és az azokkal kapcsolatos aggályokat vitatták meg.

ukrán aranykonvoj, lefoglalt pénz, arany, TEK
Újabb fejlemények az aranykonvoj ügyében / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A lap megkeresésére a rendőrség a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította a lapot, ahogyan a Belügyminisztérium is. A KNYF a válságtanácskozásokkal kapcsolatos kérdésekre azt válaszolta:

A hivatkozott büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg.

Korábban csak arról lehetett tudni, hogy Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) egykori vezetőjét gyanúsították meg az ügyben. Az ügyészség Hajdut hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsította meg. A volt TEK-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezik.

Súlyos vádak is felmerültek az aranykonvoj-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség október 2-án vonta saját hatáskörébe az aranykonvoj-ügy nyomozását. Az eljárás körül korábban is súlyos vádak fogalmazódtak meg: Fürcht Pál, a KNYF korábbi vezetője 2026 júniusi lemondását követően nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg feletteseit.

Fürcht azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók elfogására.

Az ügy előzménye, hogy 2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ és a titkosszolgálat az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A hatóságok a gépjárművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig jogellenesen tartották fogva.

A mostani ügyészségi tájékoztatás alapján az eljárásban már öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, ugyanakkor a Hajdu Jánoson kívüli négy gyanúsított személyazonosságáról és a velük szemben felmerült gyanúról a közölt válasz nem tartalmazott részleteket.

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pénzszállító
ukrán aranykonvoj
Hajdu János
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