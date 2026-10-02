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Újabb fordulat az aranykonvoj-ügyben: rendkívüli bejelentést tett az Központi Nyomozó Ügyészség

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Az elmúlt napok fejleményei után ismét fontos bejelentés érkezett a hónapok óta húzódó ügyben. Az aranykonvoj körüli nyomozás új szakaszba lépett, miközben a hatóság azt is egyértelművé tette, hogy a vizsgálat során nem tesznek különbséget az érintettek között.
VG
2026.10.02, 13:51
Frissítve: 2026.10.02, 14:26

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) október 2-án bejelentette, hogy saját hatáskörébe vonta az úgynevezett aranykonvoj ügyében folyó nyomozást. Az eljárás eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyt, mostantól azonban a KNYF Nyomozó Osztálya jár el.

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Az aranykonvojban két páncélozott jármű közlekedett Ausztriából Ukrajna felé / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A döntést a KNYF nyomozásért felelős főügyészhelyettese hozta meg. Az ügyészség közlése szerint célszerűségi okból vonták saját hatáskörbe az eljárást, amely a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt folyik.

Az ügyészség külön hangsúlyozta, hogy a nyomozás „az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint”.

Hajdu Jánost már meggyanúsították az aranykonvoj-ügyben

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, hogy az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját. A gyanú szerint 2026. március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén állították meg a két, Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító járművet.

Az ügyészség szerint hét ukrán állampolgárt földre fektettek, hátrabilincseltek, majd legalább kilenc órán keresztül jogalap nélkül megfosztották őket személyi szabadságuktól. Hajdu János nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Az ügy az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került. Ahogy azt korábban megírtuk, Fürcht Pál, a KNYF korábbi vezetője azt állította, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására.

Dollármilliókat és aranyat szállítottak

Az aranykonvojban két páncélozott jármű közlekedett Ausztriából Ukrajna felé. Korábbi cikkünkből kiderült az is , hogy a járművekben 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint kilenc kilogramm aranytömböt szállítottak.

ügyészség
ukrán aranykonvoj
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