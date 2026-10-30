Most már biztos: visszatért Magyarországra az aranykonvoj, az autópályán fotózták le – újra beindultak az ukrán pénzszállítmányok?

Immáron a második helyszínen fotózták le az ukrán aranykonvoj néven elhíresült pénzszállító autókat Magyarországon. Ebből arra lehet következtetni, hogy újra beindulhattak az ukrán pénzszállítások az ország területén áthaladva.

Most már biztos: visszatért Magyarországra az aranykonvoj, az autópályán fotózták le / Forrás: Facebook / Győriek véleménye

Az ukrán aranykonvoj néven elhíresült ügy még az idén tavasszal pattant ki. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.

Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A járművekben eredetileg

mintegy 40 millió dollárt,

35 millió eurót

és 9 kilogramm aranyat

találtak. A pénzmosás gyanújával indult eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette, miután igazolták az értékek legális, bankközi eredetét.

A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé a rajtaütés miatt.

A Központi Nyomozó Főügyészség október elején megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

Friss fejlemény, hogy az ügyészségi eljárásban érintett felfüggesztett ügyész, korábbi budapesti főügyész a héten hatórás vallomást tett. Fürcht Pál a fegyelmi eljárásán beszélt részletesen. Horváth Lóránt jogi képviselő tájékoztatása szerint a zárt ülésről terjedelmes jegyzőkönyv készült.

Most már biztos: visszatért Magyarországra az aranykonvoj, az autópályán fotózták le

Ő volt az, aki csütörtökön egészen különös fotósorozatot publikált a közösségi oldalán. Ebből az derül ki, hogy egy újabb ukrán aranykonvoj járt Magyarországon. Ezt a tényt pedig immáron az is megerősíti, hogy mások is lefényképezték a szóban forgó pénzszállítót.