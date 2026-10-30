Most már biztos: visszatért Magyarországra az aranykonvoj, az autópályán fotózták le – újra beindultak az ukrán pénzszállítmányok?
Immáron a második helyszínen fotózták le az ukrán aranykonvoj néven elhíresült pénzszállító autókat Magyarországon. Ebből arra lehet következtetni, hogy újra beindulhattak az ukrán pénzszállítások az ország területén áthaladva.
Az ukrán aranykonvoj néven elhíresült ügy még az idén tavasszal pattant ki. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.
Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A járművekben eredetileg
- mintegy 40 millió dollárt,
- 35 millió eurót
- és 9 kilogramm aranyat
találtak. A pénzmosás gyanújával indult eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette, miután igazolták az értékek legális, bankközi eredetét.
A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé a rajtaütés miatt.
A Központi Nyomozó Főügyészség október elején megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.
Friss fejlemény, hogy az ügyészségi eljárásban érintett felfüggesztett ügyész, korábbi budapesti főügyész a héten hatórás vallomást tett. Fürcht Pál a fegyelmi eljárásán beszélt részletesen. Horváth Lóránt jogi képviselő tájékoztatása szerint a zárt ülésről terjedelmes jegyzőkönyv készült.
Most már biztos: visszatért Magyarországra az aranykonvoj, az autópályán fotózták le
Ő volt az, aki csütörtökön egészen különös fotósorozatot publikált a közösségi oldalán. Ebből az derül ki, hogy egy újabb ukrán aranykonvoj járt Magyarországon. Ezt a tényt pedig immáron az is megerősíti, hogy mások is lefényképezték a szóban forgó pénzszállítót.
Ugyanakkor az ukrán aranykonvoj védőügyvédjeként is ismertté vált Horváth nem nevezte meg, milyen ügyben lépett kapcsolatba most a pénzszállítókkal. Viszont a posztjából több érdekes információ is kiderült. Például, hogy által megosztott képeken szerepel az a Kuznyecov tábornok, aki az első ukrán aranykonvoj kapcsán vált hirhedté. Erről a következőket írta az ügyvéd: "A képen az a Kuznietsov (sic!) tábornokkal állok, akinek a rosszulléte (sic!) miatt toloncolták ki az egész csapatot Magyarországról. Élőben még nem találkoztunk, csak videon (sic!)."
De azt is leírta, hogy "beköszönt az Aranykonvoj az irodámba, és csodák csodájára a Készenléti Rendőrség fegyveresei kísérték őket." Azt nem részletezte, hogy egészen pontosan, mit keresett az urkán aranykonvoj az ügyvédi irodánál, hiszen ha ezúttal is aranyat és készpénzt szállított, azt elméletileg egy rögzített útvonalon teheti csak meg. Ha viszont ezúttal nem volt ilyen szállítmánya, nem világos, miért kapott rendőri felvezetést.
Mostanra viszont szinte biztosra vehető, hogy az aranykonvoj újra pénzt szállíthat Magyarországon keresztül, ugyanis újabb fotó került elő.
Ez egy győri Facebook-csoportba, egészen pontosan a Győriek véleménye néven futó oldalon tűnt fel. A fotón (fent) az látszik, hogy az ukrán rendszámú – ez megegyezik a Horváth Lóránt által publikált felvételeken szereplővel – pénzszállító feltehetően valamelyik autópályán közlekedik, miközben mögötte ugyancsak rendőri kíséret fedezhető fel.
Ez pedig nagyon azt a benyomást kelti, hogy az ukrán pénzszállítók nem céltalanul, hanem küldetést teljesítve járnak Magyarországon. Amennnyiben ez valóban így van, akkor a márciusi nagy balhét követően rendeződni látszanak a kedélyek, és ismét beindulhattak az ukrán pénzszállítások, ami Orbán Viktor szerint egyébként az egyik legnagyobb korrupciós ügy Európában. Az erről szóló érveket Rogán Antal is ismertette annak idején.
A jelenlegi Tisza-kormány és az államigazgatás viszont sokkal inkább azon igyekszik, hogy az Orbán-kormány túlkapásást bizonyítsa be az esetben.
Miért baj, hogy az aranykonvoj-ügy a politikai leszámolás része?
Természetesen bármilyen ügy kivizsgálása a kormányzati, hatósági kompetencia része, így az aranykonvojé is. Ugyanakkor ha ennek a feltárása politikai motiváción alapszik, az már problémás.
Tény, hogy az ukrán aranykonvoj esete számos kérdést felvet. Az osztrák sajtó is írt a tisztázatlan részletekről. Ezek azonban rendere nem jelennek meg a jelenlegi kormányzat, vagy az elszámoltatást forszírozók kommunikációjában.
Ahogy az az elem sem, hogy milyen körülmények uralkodtak akkor, amikor a rajtaütés bekövetkezett. Addigra ugyanis Ukrajna már hosszú ideje, január vége óta nem továbbított orosz olajat Magyarországnak a Barátság kőolajvezetéken. Ezt Zelenszkijék egy orosz támadással indokolták, de az okozott kárt soha, senkinek nem mutatták meg, pedig mind a magyar vezetés, mind az uniós delegációt is küldött a helyszínre. Hiába, az ukránok nem fogadták őket.
Miközben Magyarország olajellátása az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági kérdés, arra valamiért nem jött létre vizsgálat, hogy Ukrajna hónapokon át tartó "olajblokádja" indokolt volt-e vagy esetlegesen zsarolást alkalmazott a magyar kormányzattal szemben.
Az április választást követően egyébként napokon belül helyreállt a tranzit és azóta se következett be benne leállás.
Az ukrán aranykonvoj elfogása tehát ebben a rendkívül feszült helyzetben következett be, a Fidesz állítása szerint megalapozott módon. Ezt lehet cáfolni, de a magyar állam tényfeltárása a saját maga jól felfogott érdekében nem hagyhatja figyelmen kívül a körülményeket.