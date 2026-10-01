Most fogyott el a türelem: látni sem akarja többé az árrésstopot az egyik legfontosabb hazai szervezet – „18 hónapja torzítja itt jogszerűtlenül a piacot!"

Eljött az árrésstop kivezetésének ideje, a jelenlegi, alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam és a jegybank hosszú távú inflációs céljának csökkentése ugyanis megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét – írta csütörtöki közleményében a Joint Venture Szövetség (JVSZ).

Másfél éve van velünk az árrésstop / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Elemzésük szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom közel egyharmadát érintő, piacellenes intézkedés 18 hónapja torzítja a piacot (a korábbi árszabályozásokkal együtt több mint 4 éve), ráadásul az uniós joggal sem egyeztethető össze. Felidézték azt is, hogy a korábban széles körben elterjedt lakossági élelmiszerakciók – amelyek gyakran igazi versenyhelyzetet teremtettek a hazai kiskereskedelmi láncok között – eltűntek az elmúlt években.

Mindeközben a kereskedelmi láncok többszáz milliárd forint nagyságrendű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. Az élelmiszerek esetén 10 százalékos kiskereskedelmi árrés mélyen elmarad a szupermarketek 30 százalék körüli költségszintjétől. Emiatt egyre több üzlet hajt végre létszámleépítést vagy rövidíti nyitvatartási idejét, ami negatívan érinti az üzletmenetet.

A JVSZ álláspontja szerint a szabályozás a hatályán kívül eső, kisebb üzletekre is negatív hatással volt, ugyanis kisebb volumenük miatt az alapból magasabb beszerzési árak és a magasabb fajlagos költségek miatt nem tudtak vásárlóiknak versenyképes árú termékeket kínálni.

A közlemény idézi Csorbai Hajnalkát, a JVSZ elnökét, aki szerint már a szabályozás bevezetésekor szakmailag hibás volt az árrésstop indoklása, ugyanis az akkoriban jelentősen megemelkedett árak nem a kereskedelmi árrés, hanem például az alapanyagárak miatt emelkedtek. Az intézkedés kifejezetten hátrányosan érintette a magyar beszállítókat és ezen keresztül a magyar agrárium egészét is, mert a kereskedők a veszteségminimalizálás érdekében esetenként rákényszerültek az importárelőny kihasználására.

A JVSZ szerint az árrésstop fenntartása a magyar gazdaság jelenleg alacsony beruházási környezetében tovább rontja a beruházási hajlandóságot, a magyar beszállítók ugyanis nem tudnak olyan hasznot elérni, amely lehetővé tenné a beruházáshoz szükséges profit megteremtését. Az árrésstop kivezetésével ugyanakkor újra megjelenhetnek a piaci igényekhez illeszkedő akciós termékek, amelyek fokozzák a vásárlói keresletet, ezzel növelik a kiskereskedelmi forgalmat, és ezzel az állami bevételeket is.