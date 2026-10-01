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Kirúgták a falat ma az egyik magyar állampapírért, euró címkét akasztottak rá – hatalmas fordulat történt

Most fogyott el a türelem: látni sem akarja többé az árrésstopot az egyik legfontosabb hazai szervezet – „18 hónapja torzítja itt jogszerűtlenül a piacot!"

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A JVSZ szerint eljött az árrésstop kivezetésének ideje. A jegybank szerint az inflációs környezet lehetővé tenné. Azonban az árrésstopól a kormány hozhat döntést.
VG
2026.10.01, 12:37
Frissítve: 2026.10.01, 12:49

Eljött az árrésstop kivezetésének ideje, a jelenlegi, alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam és a jegybank hosszú távú inflációs céljának csökkentése ugyanis megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét – írta csütörtöki közleményében a Joint Venture Szövetség (JVSZ).

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Másfél éve van velünk az árrésstop / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Elemzésük szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom közel egyharmadát érintő, piacellenes intézkedés 18 hónapja torzítja a piacot (a korábbi árszabályozásokkal együtt több mint 4 éve), ráadásul az uniós joggal sem egyeztethető össze. Felidézték azt is, hogy a korábban széles körben elterjedt lakossági élelmiszerakciók – amelyek gyakran igazi versenyhelyzetet teremtettek a hazai kiskereskedelmi láncok között – eltűntek az elmúlt években.

Mindeközben a kereskedelmi láncok többszáz milliárd forint nagyságrendű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. Az élelmiszerek esetén 10 százalékos kiskereskedelmi árrés mélyen elmarad a szupermarketek 30 százalék körüli költségszintjétől. Emiatt egyre több üzlet hajt végre létszámleépítést vagy rövidíti nyitvatartási idejét, ami negatívan érinti az üzletmenetet.

A JVSZ álláspontja szerint a szabályozás a hatályán kívül eső, kisebb üzletekre is negatív hatással volt, ugyanis kisebb volumenük miatt az alapból magasabb beszerzési árak és a magasabb fajlagos költségek miatt nem tudtak vásárlóiknak versenyképes árú termékeket kínálni.

A közlemény idézi Csorbai Hajnalkát, a JVSZ elnökét, aki szerint már a szabályozás bevezetésekor szakmailag hibás volt az árrésstop indoklása, ugyanis az akkoriban jelentősen megemelkedett árak nem a kereskedelmi árrés, hanem például az alapanyagárak miatt emelkedtek. Az intézkedés kifejezetten hátrányosan érintette a magyar beszállítókat és ezen keresztül a magyar agrárium egészét is, mert a kereskedők a veszteségminimalizálás érdekében esetenként rákényszerültek az importárelőny kihasználására.

A JVSZ szerint az árrésstop fenntartása a magyar gazdaság jelenleg alacsony beruházási környezetében tovább rontja a beruházási hajlandóságot, a magyar beszállítók ugyanis nem tudnak olyan hasznot elérni, amely lehetővé tenné a beruházáshoz szükséges profit megteremtését. Az árrésstop kivezetésével ugyanakkor újra megjelenhetnek a piaci igényekhez illeszkedő akciós termékek, amelyek fokozzák a vásárlói keresletet, ezzel növelik a kiskereskedelmi forgalmat, és ezzel az állami bevételeket is.

Csorbai Hajnalka úgy véli, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hosszútávú inflációs céljának csökkentése különösen indokolttá teszi, hogy a magyar gazdaságban meglévő, mesterséges inflációs feszültségeket mielőbb megszüntessék; az árrésstop kivezetése ennek első logikus lépése.

El kéne engedni végre az árrésstopot és a különadót: 600 milliárdos növekedést, több akciót és olcsóbb termékeket hozna a kivezetésük – „eljött az utolsó pillanat, nincs más hátra!"

A kiskereskedelmi árrésstop és a különadó is komoly terhet jelent a boltláncoknak az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. A szervezet mindkét intézkedés kivezetését sürgeti, és úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben már nincs szükség az árrésstop fenntartására. De mi történne a bolti árakkal, ha megszűnik az árrésstop?

Az OKSZ szerint nem az a törvényszerű, hogy a kivezetés után visszatérnek a korábbi magasabb árak, sőt, az akciós termékekért akár kevesebbet is fizethetnek a vásárlók. A szervezet közben a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését is sürgeti, amely szerintük több tízmilliárd forintnyi beruházási forrást szabadíthatna fel, a december 24-i nappal kapcsolatos várható változtatást pedig akkor tudják támogatni, ha a szabályozás egységes lesz. Balázs Ildikó, az OKSZ augusztusban megválasztott főtitkára interjút adott a Világgazdaságnak.

Árrésstop: az MNB szerint kivezethető, a kormány napirendre se vette – jöhet az elemzői ítélet a ronggyá tépett kérdésről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mindenkori kormánytól független intézmény, így már az figyelmet érdemlő mozzanat volt Varga Mihály közlésében a legutóbbi kamatdöntő ülést követő tájékoztatón, hogy egyértelműen utalt egy kormányzati intézkedésre azzal, hogy a jegybank szerint most megfelelő időszak lehet az árréstop kijelentésére.

A jegybankelnök nem foglalt közvetlenül állást a kormány hatáskörébe tartozó intézkedésről, ugyanakkor jelezte, hogy az MNB számításai alapján a jelenlegi inflációs környezet kedvező feltételeket teremthet az árrésstop fokozatos kivezetéséhez, amit a forinterősödés is támogat.

Néhány napig várni kellett a kormányzati válasszal: a Kármán András irányította Pénzügyminisztérium szerint napirenden sincs az árrésstop kivezetése. Most pedig küszöbön a kiskereskedelmi ágazati kitekintő, ahol alighanem az MBH elemzői is elmondják, hogyan látják az árrésstop sokat vitatott kérdését.

kiskereskedelem
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