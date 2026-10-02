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Megtörtént, erre várt a Tisza-kormánytól a Lidl, az Aldi, a Tesco és a Spar: Magyar Péter hatalmas bejelentést tett a boltoknak, készülhetnek a vásárlók – küszöbön az árrésstop kivezetése

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Magyar Péter szerint eljött az idő az árrésstop kivezetésének megfontolására. A miniszterelnök úgy látja, a jelenlegi inflációs környezetben az intézkedés megszüntetése várhatóan nem okozna áremelkedést.
VG
2026.10.02, 18:57
Frissítve: 2026.10.02, 19:18

Magyar Péter miniszterelnök az országjárása kisvárdai állomásán pénteken arról beszélt, hogy egyeztetnek az élelmiszeripari szereplőkkel és a kereskedelmi láncokkal az árrésstop jövőjéről. Szerinte az eredetileg az áremelkedések fékezésére bevezetett intézkedés mára komoly problémákat okoz a magyar agráriumnak.

árrésstop, Lidl
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több tucat kisbolt zárt be az árrésstop miatt – mondta Magyar Péter Kisvárdán. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Magyar Péter: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

A miniszterelnök példaként az almatermesztőket említette, akik szerinte az alacsony felvásárlási árak miatt kerültek nehéz helyzetbe, a kereskedők pedig inkább lengyel almát hoznak be. Úgy véli, az árrésstop miatt a láncok az olcsóbb, gyengébb minőségű termékeket részesítik előnyben, hogy csökkentsék veszteségeiket.

Magyar Péter szerint a tej-, hús- és gyümölcságazat képviselői is komoly gondokat jeleznek. Kiemelte: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több tucat kisbolt zárt be az árrésstop miatt, az intézkedés így szerinte éppen a kisebb üzleteket hozta nehéz helyzetbe.

A miniszterelnök az 1,7 százalékos inflációra és több élelmiszer árának csökkenésére hivatkozva azt mondta, meg kell fontolni az árrésstop kivezetését. 

Szerinte erről a kamarákkal és a kereskedelmi láncokkal együttműködve kell dönteni, a jelenlegi inflációs környezetben pedig a kivezetés várhatóan nem okozna áremelkedést.

Több kereskedelmi érdekvédelmi szervezet szerint már nincs szükség az árrésstop fenntartására

A bejelentés nem teljesen függetlenül attól hangozhatott el, hogy az utóbbi napokban több kereskedelmi érdekvédelmi szervezet is sürgette az intézkedés mihamarabbi kivezetését. A kiskereskedelmi árrésstop és a különadó is komoly terhet jelent a boltláncoknak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint. A szervezet mindkét intézkedés kivezetését üdvösnek tartaná. Megítélésük szerint a jelenlegi gazdasági környezetben már nincs szükség az árrésstop fenntartására. 

A  Joint Venture Szövetség (JVSZ) pedig egyenesen úgy fogalmazott néhány nappal ezelőtt, hogy eljött az árrésstop kivezetésének ideje, a jelenlegi, alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam és a jegybank hosszú távú inflációs céljának csökkentése ugyanis megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét. 

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