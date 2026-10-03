Árrésstop: komoly vita indult Magyar Péter bejelentése után – kiszámolták, mit jelentene, ha visszatérnének a régi árak, borzasztóan zsebbe kéne nyúlni a családoknak

„Miért kellene eltörölni egy olyan intézkedést, amely szerinte működik és védi a magyar családokat?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője. Érvelése szerint az árrésstop 2025. márciusi bevezetése óta folyamatosan mérséklődött az élelmiszer-infláció, 2025 novembere óta pedig az élelmiszerek átlagára is csökkent.

Az árrésstop lehetséges kivezetésére már megérkeztek az első reakciók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szalai arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány 2025. március 17-én először 30 alapvető élelmiszer-kategóriánál korlátozta 10 százalékban a kereskedelmi árrést, később pedig 44 kategóriára bővítették az intézkedést. Állítása szerint a legfrissebb, augusztusi adatok alapján az érintett termékek ára 5,5 százalékkal csökkent.

A képviselő szerint ezért kérdéses, mi indokolja most a szabályozás kivezetését. Bejegyzésében az Európai Unió és az OECD korábbi ajánlásait is felidézte, amelyek szerinte régóta a magyar családokat segítő intézkedések megszüntetését sürgetik.

Palóc André: akár évi 110 ezer forint lehet a különbség

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője ennél is tovább ment, és konkrét termékárakon keresztül mutatta be, mekkora különbség alakult ki az árrésstop bevezetése előtti és a jelenlegi árak között. Palóc a 2026. október 2-i Árfigyelő adataira hivatkozva három terméket emelt ki. Számítása szerint

a SPAR 250 grammos vajának ára a 2025. március 13-i 1429 forintról 522 forintra,

a Tolle 20 százalékos, 325 grammos tejfölé 1099 forintról 449 forintra,

a Tesco pultos, csont nélküli sertéskarajának kilogrammonkénti ára pedig 2199 forintról 1464 forintra csökkent.

A három termékért így a korábbi 4727 forint helyett összesen 2435 forintot kellene fizetni az általa idézett árakon, ami 2292 forintos különbséget jelent.

Palóc ebből azt számolta ki, hogy ha mindhárom termék visszadrágulna a korábbi árszintre, és egy család hetente egyszer megvásárolná őket, havonta 9168 forinttal, évente pedig több mint 110 ezer forinttal nőne a kiadása.

A képviselő szerint az árrésstop megszüntetésének közvetlen nyertesei azok a kereskedők lennének, amelyek megszabadulnának a 10 százalékos korláttól. Palóc elsősorban a külföldi tulajdonú nagy áruházláncokat emelte ki, és a tervezett kivezetést „újabb átverésnek” nevezte.