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Kész, vége, ennyi volt: kivezeti a kormány az Orbán-kabinet intézkedését – így szűnik meg az árrésstop

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Sokat beszélt róla a kormány, most benyújtották a törvényjavaslatot. Az árrésstop 2025 márciusa óta van érvényben. A kiskereskedők már várják a kivezetését.
T. M.
2026.10.28, 06:39
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A kormány kedden benyújtotta az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopjának kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. „Az élelmiszerek és a drogériai termékek inflációs folyamatai normalizálódtak, így erre és a forint euróval szembeni erősödésére tekintettel kedvező a helyzet az árréskorlátozó intézkedések kivezetésére” – áll a frissen benyújtott törvényjavaslatban.

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Az árrésstop 2025 márciusában lépett életbe / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek, írja az indoklás, amely szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása – írta a Portfolio.

Az árréscsökkentő intézkedések kivezetése érdekében a kereskedelemről szóló törvényből hatályon kívül helyezik a vonatkozó rendelkezéseket. Az erről szóló törvényjavaslatot Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be.

Vallottak a boltok: ez lesz a következménye a kormány 2027-es költségvetésének – a 200 százalékos adóemelés elviselhetetlen, az árrésstop kivezetése nem fog fájni

„Egyenletesebb és igazságosabb” kiskereskedelmi adóterhekről beszél a kormányzat annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök október 19-én bejelentette a 2027-es költségvetési terv alapjait. Így azt is, hogy a kiskereskedelmi árrésstop a múlt részévé válik, a különadónál viszont több ezer vállalkozás adófizetési kötelezettsége növekszik a sávos adóalapok egyik kulcsának emelkedése miatt.

A kiskereskedelmi szereplők régóta szorgalmazzák az árrésstop kivezetését , amit a kormányfő a költségvetést felvezető expozéban be is jelentett. Emlékezetes: az Orbán-kormány még 2025 márciusában vezette be az intézkedést, ami az infláció letörését hivatott segíteni azzal, hogy a meghatározott termékköröknél a kereskedők legfeljebb 10-15 százalékos árrést alkalmazhattak (utóbb kulcs a drogériák esetében volt jellemző).

Az intézkedés célja az volt, hogy az akkori, magasabb inflációs környezetben segítséget nyújtson a családoknak a megélhetésben.

Az árrésstopot azonban kezdetektől fogva több kritika érte, de a mostani inflációs környezet – ideértve egyes élelmiszerárak mérséklődését – a kereskedők szerint végképp okafogyottá tette további fenntartását. Az árrésstop ugyanis inflációletörő célját már nem képes teljesíteni, és még a jegybank is úgy számolt, hogy kivezetésének árnövelő hatása egyszeri, mérsékelt és hamar „kikopó” lesz. Hasonlóan ítélik meg ezt a kereskedők is: a vállalatok szerint a mostani, egyes élelmiszereknél egyenesen dezinflációt jelentő környezet (bár ennek bázisa néhány évre visszamenőleg eleve magas volt) bőven elbírja azt a mértékű emelkedést, amit esetleg az árrésstop kivezetése jelent.

Adócsökkentést sürget a szakma – így akadályoznák meg, hogy az egekbe szökjön a laktózmentes tej ára

Az árrésstop kivezetése önmagában nem jelenti azt, hogy automatikusan drágulni fog a laktózmentes tej, ugyanakkor az áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni – mondta lapunknak Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint a fogyasztói árakat alapvetően a tejfeldolgozók, az importőrök és a kereskedelmi láncok közötti áralkuk, valamint az egyes üzletek saját árpolitikája határozza meg. Ráadásul a tejfeldolgozó vállalatok termékportfóliója és árstratégiája jelentősen eltérhet egymástól, így a laktózmentes tejek esetében sem lehet egységes árváltozásra számítani. Harcz Zoltán egy konkrét példával is érzékeltette, miért nem feltétlenül jár drágulással az árrésstop megszüntetése. Elképzelhető ugyanis, hogy egy kereskedelmi lánc az intézkedés hatálya alatt és annak kivezetése után is ugyanakkora, például tízszázalékos árréssel értékesíti az adott terméket. Ebben az esetben a vásárlók nem feltétlenül érzékelnének érdemi árváltozást. A végső árakat ugyanakkor.

Infláció

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kiskereskedelem
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infláció

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