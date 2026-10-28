Kész, vége, ennyi volt: kivezeti a kormány az Orbán-kabinet intézkedését – így szűnik meg az árrésstop

A kormány kedden benyújtotta az élelmiszerek és a drogériai termékek árrésstopjának kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. „Az élelmiszerek és a drogériai termékek inflációs folyamatai normalizálódtak, így erre és a forint euróval szembeni erősödésére tekintettel kedvező a helyzet az árréskorlátozó intézkedések kivezetésére” – áll a frissen benyújtott törvényjavaslatban.

Az árrésstop 2025 márciusában lépett életbe / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a kiskereskedelmi piacon fennálló, az egyenlő versenyt korlátozó, élelmiszer- és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentő intézkedések kivezetésre kerüljenek, írja az indoklás, amely szerint a piaci helyzet normalizálódott, számos tényező támogatja a kivezetést, így nem indokolt az intézkedések további fenntartása – írta a Portfolio.

Az árréscsökkentő intézkedések kivezetése érdekében a kereskedelemről szóló törvényből hatályon kívül helyezik a vonatkozó rendelkezéseket. Az erről szóló törvényjavaslatot Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be.

Vallottak a boltok: ez lesz a következménye a kormány 2027-es költségvetésének – a 200 százalékos adóemelés elviselhetetlen, az árrésstop kivezetése nem fog fájni

„Egyenletesebb és igazságosabb” kiskereskedelmi adóterhekről beszél a kormányzat annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök október 19-én bejelentette a 2027-es költségvetési terv alapjait. Így azt is, hogy a kiskereskedelmi árrésstop a múlt részévé válik, a különadónál viszont több ezer vállalkozás adófizetési kötelezettsége növekszik a sávos adóalapok egyik kulcsának emelkedése miatt.

A kiskereskedelmi szereplők régóta szorgalmazzák az árrésstop kivezetését , amit a kormányfő a költségvetést felvezető expozéban be is jelentett. Emlékezetes: az Orbán-kormány még 2025 márciusában vezette be az intézkedést, ami az infláció letörését hivatott segíteni azzal, hogy a meghatározott termékköröknél a kereskedők legfeljebb 10-15 százalékos árrést alkalmazhattak (utóbb kulcs a drogériák esetében volt jellemző).

Az intézkedés célja az volt, hogy az akkori, magasabb inflációs környezetben segítséget nyújtson a családoknak a megélhetésben.