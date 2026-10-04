Az üzemanyagár sapkája után az árrésstop következhet: Kapitány Istvánéknak dönteniük kell – felidézték a miniszter meghallgatását, „mindent megtartunk, ami jó”
Napirenden van az élelmiszer-árrésstop jövője, annak kivezetését már régóta sürgetik a kereskedők, a lépés lehetséges megtételére Magyar Péter is utalt a hétvégi kormányülés előtt. Szalai Piroska munkaerőpiaci és gazdasági szakértő egy friss közösségi médiás bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy a kormány – pontosabban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kinevezése előtti meghallgatásán – korábban a jól működő intézkedések megtartását helyezte kilátásba, miközben azóta a benzin és a gázolaj védett ára már kivezetésre került. Kapitány akkor arról beszélt, hogy nem időszerű a kivezetésük (bár konkrét ígéretet nem fogalmazott meg a megtartásukra sem), azóta azonban az üzemanyagoknál már léptek. A szakértő szerint most az árrésstop lehet soron.
Árrésstop: valahogyan át kell vágni a gordiuszi csomót
A bejegyzés újra ráirányítja a figyelmet arra a szakpolitikai dilemmára, amellyel a kormánynak előbb-utóbb szembe kell néznie: meddig érdemes mesterségesen korlátozni a kereskedelmi árréseket, és mikor jön el az a pont, amikor a szabályozás több problémát okoz, mint amennyit megold?
A kormány a benzin és a gázolaj védett árát már kivezette. A szabályozás megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy a piaci környezet megváltozott, és a korábbi árszabályozás fenntartása már nem ugyanazt a szerepet töltötte be, mint korábban. Az más kérdés, hogy a nemzetközi viszonyok miatt emelkedő olajárak hatására dráguló üzemanyagoknál a kormánynak nemrég lépnie kellett, és 5 000 forintos dízel támogatást vezetett be.
Az üzemanyagpiac példája azért is érdekes, mert megmutatja: egy árkorlátozás kivezetése nem feltétlenül politikai fordulat, hanem a piaci környezet változására adott gazdaságpolitikai válasz is lehet.
Az élelmiszerpiacon pedig sokkal összetettebb a helyzet: az árrésstop ugyanis közvetlenül a mindennapi fogyasztásban megjelenő termékek árát érinti, ezért a szabályozás megszüntetésének esetleges inflációs hatása politikailag is jóval érzékenyebb kérdés.
A kereskedők szerint torzítja a piacot az árrésstop
A szabályozás egyik oldalán a kereskedelmi és beszállítói szereplők érvei állnak. Az árrésstop kritikusai szerint a mesterségesen meghatározott árrés
- nem szünteti meg a kereskedők költségeit és profitelvárásait,
- legfeljebb arra ösztönözheti őket, hogy az érintett termékeken elszenvedett veszteséget más termékek árában próbálják meg kompenzálni.
Ez a keresztfinanszírozás pedig éppen azt eredményezheti, hogy a vásárló az egyik polcon olcsóbban, egy másikon viszont drágábban találkozik ugyanazzal a szabályozásból fakadó hatással.
A kritikusok szerint emellett a beszállítói oldalon is problémát jelenthet, ha a nagy kereskedelmi láncok az alacsonyabb árrés fenntartása érdekében erősebben próbálják leszorítani a beszerzési árakat. Ez különösen a hazai termelőket és a kisebb beszállítókat hozhatja nehéz helyzetbe.
A kivezetés mellett érvelők ezért elsősorban a piaci mechanizmusok helyreállítását és a verseny torzulásának megszüntetését várják a szabályozás eltörlésétől.
A másik oldalon ott van a fogyasztói ár
A kormány számára ugyanakkor nem ilyen egyszerű a képlet. Az árrésstop ugyanis éppen azoknál a termékeknél jelent közvetlen árkorlátozást, amelyek rendszeresen szerepelnek a háztartások bevásárlókosarában.
A szabályozás hirtelen eltörlése ezért azt eredményezheti, hogy az érintett termékek ára rövid idő alatt megemelkedik.
Még akkor is, ha hosszabb távon a verseny és a piaci alkalmazkodás kedvezőbb árakat eredményezhet, az átmeneti inflációs hatás politikailag és gazdaságilag egyaránt érzékeny lehet.
Ez különösen azért fontos, mert az infláció letörése, illetve alacsony szinten tartása továbbra is a gazdaságpolitika egyik meghatározó, aktuális kérdése. Emlékezetes: az MNB nemrég bejelentette, hogy a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékra módosította a középtávú inflációs célját, ezt részben segíthette az is, hogy az élelmiszerek árában a korábbi évek megugrásai után már csökkenést regisztráltak. Egy árrésstop-kivezetésből származó egyszeri árszint-emelkedés ugyan nem feltétlenül jelent tartós inflációs folyamatot, rövid távon azonban érezhetően megdobhatja az érintett termékek árindexét.
Már nem a kivezetés ténye, hanem az időzítés lehet a kérdés
Ugyanakkor a vita – különösen a kormányfő közlése és a Világgazdaság által megismert, piaci oldalról származó háttérinformációk alapján – már egyre kevésbé arról szólhat, hogy elvben szükség van-e az árrésstopra, hanem egyre inkább arról, hogy mikor és milyen módon lehet kivezetni. Értesüléseink szerint a kivezetésre vonatkozó döntés bejelentése nagyon közel lehet, és mivel a kormány számos témát tárgyal a hétvégi kormányülésen Erdőbényén, nagy meglepetést ezért az sem okozhatna, ha az ülést követő, várható tájékoztatón akár be is jelentik az intézkedés felszámolását.
A gazdasági tárca előtt több lehetőség is állhat: a jelenlegi rendszer fenntartása, fokozatos kivezetése, a termékkör szűkítése vagy valamilyen más, célzottabb fogyasztóvédelmi eszköz bevezetése.
A fokozatos kivezetés például
- mérsékelhetné az egyszeri árhatást,
- miközben lehetőséget adna a kereskedőknek és a beszállítóknak az alkalmazkodásra.
Egy ilyen megoldás ugyanakkor csak akkor működhet, ha a piaci verseny valóban képes kordában tartani az árakat.
A kormány előtt tehát nem egy egyszerű „árrésstop igen vagy nem” kérdés áll. A valódi szakpolitikai dilemma az, hogyan lehet visszatérni a piaci árképzéshez úgy, hogy közben ne szabaduljon el ismét az élelmiszer-infláció.
Szalai Piroska bejegyzése ebben a vitában azért lehet fontos, mert ismét a középpontba helyezi az intézkedés jövőjét. A következő időszakban így egyre nagyobb figyelem irányulhat arra, milyen feltételek mellett és milyen ütemben készülhet az árrésstop kivezetésére a kormány.
Addig azonban, amíg a kivezetésről szóló hivatalos bejelentés nem érkezik – ezt hangsúlyozzuk –, nem lehet biztosra venni az árrésstop kivezetését, itt információnk alapján csak a körülményeket és az általunk megismert részleteket, lehetséges kifutásokat összegeztük.