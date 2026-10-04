Az üzemanyagár sapkája után az árrésstop következhet: Kapitány Istvánéknak dönteniük kell – felidézték a miniszter meghallgatását, „mindent megtartunk, ami jó”

Napirenden van az élelmiszer-árrésstop jövője, annak kivezetését már régóta sürgetik a kereskedők, a lépés lehetséges megtételére Magyar Péter is utalt a hétvégi kormányülés előtt. Szalai Piroska munkaerőpiaci és gazdasági szakértő egy friss közösségi médiás bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy a kormány – pontosabban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kinevezése előtti meghallgatásán – korábban a jól működő intézkedések megtartását helyezte kilátásba, miközben azóta a benzin és a gázolaj védett ára már kivezetésre került. Kapitány akkor arról beszélt, hogy nem időszerű a kivezetésük (bár konkrét ígéretet nem fogalmazott meg a megtartásukra sem), azóta azonban az üzemanyagoknál már léptek. A szakértő szerint most az árrésstop lehet soron.

A Tesco egyik dolgozója a zöldség-gyümölcs osztályon az áruk és az árjelző táblákat rendezi - csúcspontjához közeledhet a vita az árrésstopról

Fotó: Vémi Zoltán

Árrésstop: valahogyan át kell vágni a gordiuszi csomót

A bejegyzés újra ráirányítja a figyelmet arra a szakpolitikai dilemmára, amellyel a kormánynak előbb-utóbb szembe kell néznie: meddig érdemes mesterségesen korlátozni a kereskedelmi árréseket, és mikor jön el az a pont, amikor a szabályozás több problémát okoz, mint amennyit megold?

A kormány a benzin és a gázolaj védett árát már kivezette. A szabályozás megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy a piaci környezet megváltozott, és a korábbi árszabályozás fenntartása már nem ugyanazt a szerepet töltötte be, mint korábban. Az más kérdés, hogy a nemzetközi viszonyok miatt emelkedő olajárak hatására dráguló üzemanyagoknál a kormánynak nemrég lépnie kellett, és 5 000 forintos dízel támogatást vezetett be.

Az üzemanyagpiac példája azért is érdekes, mert megmutatja: egy árkorlátozás kivezetése nem feltétlenül politikai fordulat, hanem a piaci környezet változására adott gazdaságpolitikai válasz is lehet.

Az élelmiszerpiacon pedig sokkal összetettebb a helyzet: az árrésstop ugyanis közvetlenül a mindennapi fogyasztásban megjelenő termékek árát érinti, ezért a szabályozás megszüntetésének esetleges inflációs hatása politikailag is jóval érzékenyebb kérdés.

A kereskedők szerint torzítja a piacot az árrésstop

A szabályozás egyik oldalán a kereskedelmi és beszállítói szereplők érvei állnak. Az árrésstop kritikusai szerint a mesterségesen meghatározott árrés

nem szünteti meg a kereskedők költségeit és profitelvárásait,

legfeljebb arra ösztönözheti őket, hogy az érintett termékeken elszenvedett veszteséget más termékek árában próbálják meg kompenzálni.

Ez a keresztfinanszírozás pedig éppen azt eredményezheti, hogy a vásárló az egyik polcon olcsóbban, egy másikon viszont drágábban találkozik ugyanazzal a szabályozásból fakadó hatással.