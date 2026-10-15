Gond van a két népszerű ásványvízzel, visszahívják azokat: aki ilyet vásárolt, ne igya meg – gombák, vírusok és paraziták is lehetnek benne
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Magyarvíz Kft. kínálatából két termék visszahívását jelentette be. A Primavera márkájú ásványvíz-visszahívásra azért került sor, mert a hatóság szerint mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg náluk.
Ezzel a két ásványvízzel van gond
A visszahívással érintett termékek adatai:
Probléma jellege: mikrobiológiai nem megfelelőség
Bejelentő: Magyarvíz Kft.
Visszahívás módja: Hatósági kötelezés
Termék(ek): Ásványvíz termékek
Márka: Primavera
Termékek adatai:
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!
A Nébih tájékoztatása szerint mikrobiológiai szennyeződéseket okozhatnak olyan mikroorganizmusok, például baktériumok, gombák, vírusok és paraziták, amelyek jelen lehetnek az élelmiszerekben vagy akár az ivóvízben. Ezek a mikroorganizmusok különféle fertőzéseket és megbetegedéseket is okozhatnak.