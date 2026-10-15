Gond van a két népszerű ásványvízzel, visszahívják azokat: aki ilyet vásárolt, ne igya meg – gombák, vírusok és paraziták is lehetnek benne

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Magyarvíz Kft. kínálatából két termék visszahívását jelentette be. A Primavera márkájú ásványvíz-visszahívásra azért került sor, mert a hatóság szerint mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg náluk.

Ásványvíz-termékekkel van gond (illusztráció)

Fotó: CoreRock / Shutterstock

Ezzel a két ásványvízzel van gond

A visszahívással érintett termékek adatai:

Probléma jellege: mikrobiológiai nem megfelelőség

Bejelentő: Magyarvíz Kft.

Visszahívás módja: Hatósági kötelezés

Termék(ek): Ásványvíz termékek

Márka: Primavera

Termékek adatai:

Fotó: Nébih

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!

A Nébih tájékoztatása szerint mikrobiológiai szennyeződéseket okozhatnak olyan mikroorganizmusok, például baktériumok, gombák, vírusok és paraziták, amelyek jelen lehetnek az élelmiszerekben vagy akár az ivóvízben. Ezek a mikroorganizmusok különféle fertőzéseket és megbetegedéseket is okozhatnak.