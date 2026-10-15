Deviza
EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05% EUR/HUF363,64 -0,07% USD/HUF324,46 -0,19% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF391,7 +0,2% PLN/HUF83,29 +0,05% RON/HUF68,18 -0,07% CZK/HUF14,93 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Gond van a két népszerű ásványvízzel, visszahívják azokat: aki ilyet vásárolt, ne igya meg – gombák, vírusok és paraziták is lehetnek benne

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt hívnak vissza Primavera márkájú ásványvizeket. Az ásványvíz-visszahívás két terméket érint a márkanév alatt.
VG
2026.10.15, 18:44
Szóljon hozzá!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Magyarvíz Kft. kínálatából két termék visszahívását jelentette be. A Primavera márkájú ásványvíz-visszahívásra azért került sor, mert a hatóság szerint mikrobiológiai nem megfelelőséget állapítottak meg náluk.

Close,Up,Showing,Securely,Sealed,Clear,Plastic,Bottle,Pack,Containing, ásványvíz
Ásványvíz-termékekkel van gond (illusztráció)
Fotó: CoreRock /  Shutterstock

Ezzel a két ásványvízzel van gond

A visszahívással érintett termékek adatai:

Probléma jellege: mikrobiológiai nem megfelelőség

Bejelentő: Magyarvíz Kft.

Visszahívás módja: Hatósági kötelezés

Termék(ek): Ásványvíz termékek

Márka: Primavera

Termékek adatai:

Fotó: Nébih

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!

A Nébih tájékoztatása szerint mikrobiológiai szennyeződéseket okozhatnak olyan mikroorganizmusok, például baktériumok, gombák, vírusok és paraziták, amelyek jelen lehetnek az élelmiszerekben vagy akár az ivóvízben. Ezek a mikroorganizmusok különféle fertőzéseket és megbetegedéseket is okozhatnak.

Kapcsolódó

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
684 cikk

 

Szóljon hozzá!
ásványvíz
mikrobiológiai megfelelőség
termék
visszahívás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu