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Nagyon rossz hír érkezett a győri Audi-gyárról: célzott létszámcsökkentést hajtanak végre a németek – már 500 fővel kevesebben dolgoznak

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Tovább csökkent az Audi Hungaria létszáma, miközben a győri vállalat egyes területeken továbbra is célzott leépítéseket hajt végre. Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, az Audi szerint ugyanakkor a termelési kapacitások visszafogása nincs napirenden.
VG
2026.10.22, 07:30
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Ötszáz fővel csökkent az Audi Hungaria munkavállalóinak száma 2025-ben, és a vállalat továbbra is célzott létszámcsökkentést hajt végre egyes területeken. A győri autógyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelési kapacitások visszafogása nincs napirenden, a Volkswagen Csoport átalakítási programjának egyes intézkedései pedig nem érintik a telephelyet – írja az Autopro.

Audi
Csökkent az Audi Hungaria munkavállalóinak száma/Fotó: AFP

Az Audi továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén

Az Audi Hungaria 2025 végén 11.430 munkavállalót foglalkoztatott, szemben az egy évvel korábbi 11.930 fővel. Az 500 fős létszámcsökkenés hátterében elsősorban 

  • a költségek mérséklése, 
  • a szervezeti működés egyszerűsítése 
  • és a megüresedő pozíciók betöltésének elmaradása áll.

A vállalat megerősítette, hogy továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén. Az intézkedések elsősorban az adminisztratív és termeléstámogató területeket érintik, ahol célzottan csökkentik a munkahelyek számát.

Az Audi Hungaria közlése szerint a természetes fluktuáció miatt megüresedő állásokat nem töltik be, ahogyan a hatékonyságnövelés következtében felszabaduló pozíciókat sem pótolják. A vállalat ugyanakkor nem közölt konkrét előrejelzést arról, hogy 2026-ban vagy 2027-ben hány további munkahely szűnhet meg.

A gyártási kapacitások csökkentése nincs napirenden

A győri üzem jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot a Volkswagen Csoport európai költségcsökkentési és átalakítási intézkedései is erősítették. Az Audi Hungaria azonban korábban jelezte, hogy a konszern szeptemberben bejelentett, termelési kapacitások csökkentésére vonatkozó döntései nem érintik a győri telephelyet.

A vállalat azt is megerősítette, hogy jelenleg nem tervez változtatást a győri gyár termékportfólióján és kapacitáskihasználtságán. A telephely 2025-ben 1.585.290 hajtásrendszert gyártott, ebből 264.871 elektromos hajtás volt. Az autógyártásban szintén jelentős teljesítményt ért el a vállalat, összesen 200.756 jármű készült Győrben.

Az Audi Hungaria árbevétele eközben 8,6 milliárd euróról 9,2 milliárd euróra emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások pedig csökkentek. A vállalat tehát a termelési tevékenység fenntartása mellett törekszik a költséghatékonyság javítására.

Az elektromos hajtások gyártása is erősíti Győr szerepét

A győri üzem hosszú távú jövőjében az elektromobilitás is meghatározó szerepet kap. A vállalat 2026-ban elindította a MEBeco elektromos hajtásrendszerek sorozatgyártását, amelyek a Volkswagen Csoport kisebb, elsőkerék-hajtású elektromos modelljeibe kerülnek. Az új hajtásokat többek között a Škoda Epiq, a Cupra Raval és a Volkswagen ID. Polo számára fejlesztették. Gyártásuk automatizált, rugalmas termelési rendszeren zajlik.

Az Audi Hungaria jelenleg az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, azok plug-in hibrid változatait, valamint a Cupra Terramart gyártja. Emellett a Volkswagen Csoport 31 járműgyárát látja el belső égésű és elektromos hajtásrendszerekkel.

A vállalat szerint a győri telephely hosszú távú szerepét a sokrétű termékportfólió, a magas szintű szakmai kompetenciák és a konszernen belüli beszállítói kapcsolatok alapozzák meg. A jelenlegi intézkedések így elsősorban a szervezet karcsúsítására irányulnak, nem pedig a gyártási tevékenység visszafogására. A további létszámváltozások mértékéről ugyanakkor egyelőre nem közölt részletes terveket az Audi Hungaria.

Vége a találgatásoknak: megszólalt a győri Audi a gyárbezárásról

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, a Volkswagen-csoport működésének gyökeres átalakítása miatt a vállalat győri üzeme nincs veszélyben. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója szerint a létesítmény jövője biztosított, mivel fontos szerepe van a konszern termelési láncában. Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, azonban a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsági ülésén meghatározták a stratégiai irányvonalat. Ennek alapja pedig a túlságosan magas gyártókapacitás csökkentése.

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létszámcsökkenés
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