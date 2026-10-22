Nagyon rossz hír érkezett a győri Audi-gyárról: célzott létszámcsökkentést hajtanak végre a németek – már 500 fővel kevesebben dolgoznak

Ötszáz fővel csökkent az Audi Hungaria munkavállalóinak száma 2025-ben, és a vállalat továbbra is célzott létszámcsökkentést hajt végre egyes területeken. A győri autógyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelési kapacitások visszafogása nincs napirenden, a Volkswagen Csoport átalakítási programjának egyes intézkedései pedig nem érintik a telephelyet – írja az Autopro.

Csökkent az Audi Hungaria munkavállalóinak száma/Fotó: AFP

Az Audi továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén

Az Audi Hungaria 2025 végén 11.430 munkavállalót foglalkoztatott, szemben az egy évvel korábbi 11.930 fővel. Az 500 fős létszámcsökkenés hátterében elsősorban

a költségek mérséklése,

a szervezeti működés egyszerűsítése

és a megüresedő pozíciók betöltésének elmaradása áll.

A vállalat megerősítette, hogy továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén. Az intézkedések elsősorban az adminisztratív és termeléstámogató területeket érintik, ahol célzottan csökkentik a munkahelyek számát.

Az Audi Hungaria közlése szerint a természetes fluktuáció miatt megüresedő állásokat nem töltik be, ahogyan a hatékonyságnövelés következtében felszabaduló pozíciókat sem pótolják. A vállalat ugyanakkor nem közölt konkrét előrejelzést arról, hogy 2026-ban vagy 2027-ben hány további munkahely szűnhet meg.

A gyártási kapacitások csökkentése nincs napirenden

A győri üzem jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot a Volkswagen Csoport európai költségcsökkentési és átalakítási intézkedései is erősítették. Az Audi Hungaria azonban korábban jelezte, hogy a konszern szeptemberben bejelentett, termelési kapacitások csökkentésére vonatkozó döntései nem érintik a győri telephelyet.

A vállalat azt is megerősítette, hogy jelenleg nem tervez változtatást a győri gyár termékportfólióján és kapacitáskihasználtságán. A telephely 2025-ben 1.585.290 hajtásrendszert gyártott, ebből 264.871 elektromos hajtás volt. Az autógyártásban szintén jelentős teljesítményt ért el a vállalat, összesen 200.756 jármű készült Győrben.

Az Audi Hungaria árbevétele eközben 8,6 milliárd euróról 9,2 milliárd euróra emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások pedig csökkentek. A vállalat tehát a termelési tevékenység fenntartása mellett törekszik a költséghatékonyság javítására.