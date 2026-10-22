Nagyon rossz hír érkezett a győri Audi-gyárról: célzott létszámcsökkentést hajtanak végre a németek – már 500 fővel kevesebben dolgoznak
Ötszáz fővel csökkent az Audi Hungaria munkavállalóinak száma 2025-ben, és a vállalat továbbra is célzott létszámcsökkentést hajt végre egyes területeken. A győri autógyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelési kapacitások visszafogása nincs napirenden, a Volkswagen Csoport átalakítási programjának egyes intézkedései pedig nem érintik a telephelyet – írja az Autopro.
Az Audi továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén
Az Audi Hungaria 2025 végén 11.430 munkavállalót foglalkoztatott, szemben az egy évvel korábbi 11.930 fővel. Az 500 fős létszámcsökkenés hátterében elsősorban
- a költségek mérséklése,
- a szervezeti működés egyszerűsítése
- és a megüresedő pozíciók betöltésének elmaradása áll.
A vállalat megerősítette, hogy továbbra is dolgozik működésének hatékonyabbá tételén. Az intézkedések elsősorban az adminisztratív és termeléstámogató területeket érintik, ahol célzottan csökkentik a munkahelyek számát.
Az Audi Hungaria közlése szerint a természetes fluktuáció miatt megüresedő állásokat nem töltik be, ahogyan a hatékonyságnövelés következtében felszabaduló pozíciókat sem pótolják. A vállalat ugyanakkor nem közölt konkrét előrejelzést arról, hogy 2026-ban vagy 2027-ben hány további munkahely szűnhet meg.
A gyártási kapacitások csökkentése nincs napirenden
A győri üzem jövőjével kapcsolatos bizonytalanságot a Volkswagen Csoport európai költségcsökkentési és átalakítási intézkedései is erősítették. Az Audi Hungaria azonban korábban jelezte, hogy a konszern szeptemberben bejelentett, termelési kapacitások csökkentésére vonatkozó döntései nem érintik a győri telephelyet.
A vállalat azt is megerősítette, hogy jelenleg nem tervez változtatást a győri gyár termékportfólióján és kapacitáskihasználtságán. A telephely 2025-ben 1.585.290 hajtásrendszert gyártott, ebből 264.871 elektromos hajtás volt. Az autógyártásban szintén jelentős teljesítményt ért el a vállalat, összesen 200.756 jármű készült Győrben.
Az Audi Hungaria árbevétele eközben 8,6 milliárd euróról 9,2 milliárd euróra emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások pedig csökkentek. A vállalat tehát a termelési tevékenység fenntartása mellett törekszik a költséghatékonyság javítására.
Az elektromos hajtások gyártása is erősíti Győr szerepét
A győri üzem hosszú távú jövőjében az elektromobilitás is meghatározó szerepet kap. A vállalat 2026-ban elindította a MEBeco elektromos hajtásrendszerek sorozatgyártását, amelyek a Volkswagen Csoport kisebb, elsőkerék-hajtású elektromos modelljeibe kerülnek. Az új hajtásokat többek között a Škoda Epiq, a Cupra Raval és a Volkswagen ID. Polo számára fejlesztették. Gyártásuk automatizált, rugalmas termelési rendszeren zajlik.
Az Audi Hungaria jelenleg az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, azok plug-in hibrid változatait, valamint a Cupra Terramart gyártja. Emellett a Volkswagen Csoport 31 járműgyárát látja el belső égésű és elektromos hajtásrendszerekkel.
A vállalat szerint a győri telephely hosszú távú szerepét a sokrétű termékportfólió, a magas szintű szakmai kompetenciák és a konszernen belüli beszállítói kapcsolatok alapozzák meg. A jelenlegi intézkedések így elsősorban a szervezet karcsúsítására irányulnak, nem pedig a gyártási tevékenység visszafogására. A további létszámváltozások mértékéről ugyanakkor egyelőre nem közölt részletes terveket az Audi Hungaria.
Vége a találgatásoknak: megszólalt a győri Audi a gyárbezárásról
Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, a Volkswagen-csoport működésének gyökeres átalakítása miatt a vállalat győri üzeme nincs veszélyben. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója szerint a létesítmény jövője biztosított, mivel fontos szerepe van a konszern termelési láncában. Az esetleges gyárbezárásokról már hónapok óta terjednek a hírek, azonban a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsági ülésén meghatározták a stratégiai irányvonalat. Ennek alapja pedig a túlságosan magas gyártókapacitás csökkentése.