Hatalmas dugó van megint Budapest határában: az M0-ás hídjánál teljesen beállt a forgalom – „Aki teheti, válasszon másik útvonalat!”

Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében. A 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeznek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhat – derült ki az Útinform tájékoztatásából.

Dugó van az autópályákon / Fotó: AFP / AFP

A torlódás már reggel 7 órakor elérte a 10 kilométert, később pedig tovább nőtt: a két sávra szűkült szakasz előtt már közel 11 kilométeres kocsisor alakult ki. Az Útinform külön figyelmeztetést is kiadott az autósoknak:

Aki teheti, válasszon másik útvonalat!

A munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

Nem először bénul meg az M0-s forgalma, türelem kell az autósoknak

Nem ez az első alkalom az elmúlt napokban, hogy hatalmas torlódás nehezíti a közlekedést Budapest körgyűrűjén. A Világgazdaság már a múlt héten is beszámolt az M0-son kialakult jelentős dugóról. A mostani fennakadások ismét rámutatnak arra, hogy a körgyűrű forgalmát már egy-egy sávkorlátozás is súlyosan érintheti, különösen a reggeli csúcsidőszakban.

A torlódások hátterében álló munkálatok várhatóan a következő napokban is fennakadásokat okozhatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődik a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.