Deviza
EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,83 +0,13% GBP/HUF431,59 +0,04% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,06 -0,02% RON/HUF68,14 -0,02% CZK/HUF14,92 -0,03% EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,83 +0,13% GBP/HUF431,59 +0,04% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,06 -0,02% RON/HUF68,14 -0,02% CZK/HUF14,92 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 089,35 -0,26% MTELEKOM2 654 -1,43% MOL5 075 0% OTP42 070 -0,86% RICHTER12 640 +1,34% OPUS215,5 +1,16% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 782,76 +0,19% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 195,54 -0,42% BUX145 089,35 -0,26% MTELEKOM2 654 -1,43% MOL5 075 0% OTP42 070 -0,86% RICHTER12 640 +1,34% OPUS215,5 +1,16% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 782,76 +0,19% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 195,54 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Hatalmas dugó van megint Budapest határában: az M0-ás hídjánál teljesen beállt a forgalom – „Aki teheti, válasszon másik útvonalat!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét komoly fennakadások nehezítik a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút egyik legforgalmasabb szakaszán. A hétfő reggeli csúcsforgalomban már kora reggel kilométereken át araszoltak az autósok, a helyzet pedig tovább romlott. Az Útinform arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy érdemes elkerülni az érintett útszakaszt.
VG
2026.10.19, 08:06
Szóljon hozzá!

Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a Deák Ferenc híd térségében. A 17-es kilométernél aszfaltozási munkálatokat végeznek, ezért a forgalom mindössze két sávon haladhat – derült ki az Útinform tájékoztatásából.

autópálya, dugó, közlekedés, forgalom
Dugó van az autópályákon / Fotó: AFP /  AFP

A torlódás már reggel 7 órakor elérte a 10 kilométert, később pedig tovább nőtt: a két sávra szűkült szakasz előtt már közel 11 kilométeres kocsisor alakult ki. Az Útinform külön figyelmeztetést is kiadott az autósoknak:

Aki teheti, válasszon másik útvonalat!

A munkálatok miatt az érintett szakaszon jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni, ezért az M1-es autópálya irányába közlekedőknek érdemes még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

Nem először bénul meg az M0-s forgalma, türelem kell az autósoknak

Nem ez az első alkalom az elmúlt napokban, hogy hatalmas torlódás nehezíti a közlekedést Budapest körgyűrűjén. A Világgazdaság már a múlt héten is beszámolt az M0-son kialakult jelentős dugóról. A mostani fennakadások ismét rámutatnak arra, hogy a körgyűrű forgalmát már egy-egy sávkorlátozás is súlyosan érintheti, különösen a reggeli csúcsidőszakban.

A torlódások hátterében álló munkálatok várhatóan a következő napokban is fennakadásokat okozhatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődik a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárják le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig marad érvényben.

Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Napok óta jelentős torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait, ám a megpróbáltatásoknak közel sincs vége. A Budapest környéki autópályákon zajló felújítások mellett a hétvégén újabb forgalomkorlátozások lépnek életbe, több fontos közlekedési csomópontban pedig sávlezárásokra és terelésekre kell számítani. Ráadásul a tömegközlekedésben is fennakadások várhatók: a metrót, három HÉV-vonalat és több villamost is pótlóbuszok fognak helyettesíteni.

Szóljon hozzá!
útinform
forgalmi dugó
forgalom
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu