Ez már teljes abszurd: nincs megállás, ismét emelkednek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok mától
Ismét emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu október 8-i tájékoztatásából. A drágulás ezúttal mindössze egyforintos, miközben a gázolaj ára változatlan maradt.
A hazai üzemanyagpiacot az elmúlt időszakban viszonylagos stabilitás jellemezte, a mostani korrekció pedig egyelőre nem utal jelentősebb áremelkedési hullámra.
Üzemanyagárak Magyarországon: ennyiért tankolhatunk csütörtökön
A Holtankoljak.hu adatai alapján 2026. október 8-án az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 642 forint/liter
- Gázolaj: 709 forint/liter
A csütörtöki egyforintos benzinár-emelkedés ugyanakkor önmagában alig érzékelhető az autósok pénztárcáján: egy 50 literes tankolás mindössze 50 forinttal kerül többe, mint szerdán. A közölt összegek országos átlagárak, a tényleges kútárak töltőállomásonként eltérhetnek.