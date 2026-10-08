Ez már teljes abszurd: nincs megállás, ismét emelkednek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok mától

Ismét emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu október 8-i tájékoztatásából. A drágulás ezúttal mindössze egyforintos, miközben a gázolaj ára változatlan maradt.

Csak az egyik üzemanyagnál nőnek az árak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A hazai üzemanyagpiacot az elmúlt időszakban viszonylagos stabilitás jellemezte, a mostani korrekció pedig egyelőre nem utal jelentősebb áremelkedési hullámra.

Üzemanyagárak Magyarországon: ennyiért tankolhatunk csütörtökön

A Holtankoljak.hu adatai alapján 2026. október 8-án az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

95-ös benzin: 642 forint/liter

Gázolaj: 709 forint/liter

A csütörtöki egyforintos benzinár-emelkedés ugyanakkor önmagában alig érzékelhető az autósok pénztárcáján: egy 50 literes tankolás mindössze 50 forinttal kerül többe, mint szerdán. A közölt összegek országos átlagárak, a tényleges kútárak töltőállomásonként eltérhetnek.