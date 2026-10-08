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Ez már teljes abszurd: nincs megállás, ismét emelkednek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok mától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb árváltozással szembesülhetnek a magyar autósok csütörtökön a benzinkutakon. Az üzemanyagárak az elmúlt napok viszonylagos nyugalma után ismét elmozdultak, igaz, ezúttal csak az egyik üzemanyagtípusnál történt változás. A benzin és a gázolaj ára között továbbra is jelentős különbség mutatkozik.
VG
2026.10.08, 08:52
Frissítve: 2026.10.08, 08:59
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Ismét emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu október 8-i tájékoztatásából. A drágulás ezúttal mindössze egyforintos, miközben a gázolaj ára változatlan maradt.

tankolásbenzinbenzinkút üzemanyagnál
Csak az egyik üzemanyagnál nőnek az árak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A hazai üzemanyagpiacot az elmúlt időszakban viszonylagos stabilitás jellemezte, a mostani korrekció pedig egyelőre nem utal jelentősebb áremelkedési hullámra.

Üzemanyagárak Magyarországon: ennyiért tankolhatunk csütörtökön

A Holtankoljak.hu adatai alapján 2026. október 8-án az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 642 forint/liter
  • Gázolaj: 709 forint/liter

A csütörtöki egyforintos benzinár-emelkedés ugyanakkor önmagában alig érzékelhető az autósok pénztárcáján: egy 50 literes tankolás mindössze 50 forinttal kerül többe, mint szerdán. A közölt összegek országos átlagárak, a tényleges kútárak töltőállomásonként eltérhetnek.

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energia
gázolaj
benzin
üzemanyagár
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