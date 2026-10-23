Téligumi-csere 2026: megérkeztek az idei árak, végre jó hírt kaptak az autósok – sokan keresik, de ezeket a termékeket biztosan nem ajánlja a szakember

Az október második felében tapasztalható lehűléssel egyre aktuálisabbá válik a téligumi-csere, amelyet a szakemberek szerint nem érdemes az első havazásig halogatni az autósoknak. Bár Magyarországon továbbra sem kötelező a téli abroncsok használata, a hideg időjárás beköszöntével jelentősen megváltozhatnak az útviszonyok. A Világgazdaságnak nyilatkozó gumis szakember szerint akkor célszerű elkezdeni a cserét, amikor a hajnali hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok alá csökken.

A négy évszakos autógumik terjedése ráadásul a hagyományos szezonális gumicserék piacát is átalakíthatja / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kérdés ugyanakkor nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem pénzügyi szempontból is fontos, hiszen a szezonális gumicsere és az új abroncsok beszerzése több tízezer forintos kiadást jelenthet az autótulajdonosoknak.

Téligumi-csere 2026: mennyibe kerül idén a felkészülés?

A Világgazdaságnak nyilatkozó gumis szakember szerint az idei szezonban az autósoknak nem kell számottevő áremelkedésre készülniük. Tapasztalatai alapján a gumiabroncsok árai lényegében a tavalyi szinten mozognak, vagyis a korábbi években tapasztalt jelentősebb drágulás most nem jellemző. A szakember a gyakori, 15–16 colos méretkategóriáknál 22–26 ezer forintos ársávot említett a kedvezőbb árú, de még megfelelő minőségű abroncsok esetében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendkívül széles a kínálat, egy-egy méretben akár 50–60 különböző változat közül is választhatnak az autósok. A legolcsóbb, ismeretlen minőségű termékeket nem tartja megfelelő összehasonlítási alapnak.

A szervizdíjak között szintén jelentős különbségek lehetnek.

A nyilvánosan elérhető 2026-os díjszabások alapján egy négykerekes garnitúra teljes átszerelése kisebb méretű felnik esetében már 12–14 ezer forint körüli összegért is elérhető, míg más műhelyekben egy 16 colos, alufelnis garnitúra szereléséért 21–25 ezer forintot is elkérhetnek. A 18 colos kerekeknél a munkadíj több helyen 23–27 ezer forint körül alakul, de ennél magasabb árakkal is találkozhatnak az autósok.

Fontos, hogy ezek az összegek a szerelési munkadíjra vonatkoznak, nem tartalmazzák az új abroncsok megvásárlását. Aki négy új téli gumira is kénytelen költeni, annak a teljes kiadás már könnyen meghaladhatja a százezer forintot. A pontos végösszeg az abroncsok

márkájától,

méretétől

és minőségétől

függ. A szezonális váltás ugyanakkor olcsóbb lehet azoknak, akik külön felnigarnitúrán tárolják a téli abroncsokat. Ebben az esetben nincs szükség a gumik keréktárcsáról történő le- és felszerelésére, ami mérsékelheti a munkadíjat.