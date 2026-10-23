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Téligumi-csere 2026: megérkeztek az idei árak, végre jó hírt kaptak az autósok – sokan keresik, de ezeket a termékeket biztosan nem ajánlja a szakember

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az őszi lehűléssel ismét előtérbe került a téligumi-csere, amely sok autós számára jelentős kiadást jelenthet. A 2026-os árak ugyanakkor nem feltétlenül hoznak kellemetlen meglepetést, a gumiszervizek tapasztalatai szerint viszont egyre többen próbálnak spórolni az abroncsokon. A négy évszakos autógumik terjedése ráadásul a hagyományos szezonális gumicserék piacát is átalakíthatja.
Zováthi Domokos
2026.10.23, 21:00
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Az október második felében tapasztalható lehűléssel egyre aktuálisabbá válik a téligumi-csere, amelyet a szakemberek szerint nem érdemes az első havazásig halogatni az autósoknak. Bár Magyarországon továbbra sem kötelező a téli abroncsok használata, a hideg időjárás beköszöntével jelentősen megváltozhatnak az útviszonyok. A Világgazdaságnak nyilatkozó gumis szakember szerint akkor célszerű elkezdeni a cserét, amikor a hajnali hőmérséklet tartósan 5 Celsius-fok alá csökken.

téli gumi autó
A négy évszakos autógumik terjedése ráadásul a hagyományos szezonális gumicserék piacát is átalakíthatja / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kérdés ugyanakkor nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem pénzügyi szempontból is fontos, hiszen a szezonális gumicsere és az új abroncsok beszerzése több tízezer forintos kiadást jelenthet az autótulajdonosoknak.

Téligumi-csere 2026: mennyibe kerül idén a felkészülés?

A Világgazdaságnak nyilatkozó gumis szakember szerint az idei szezonban az autósoknak nem kell számottevő áremelkedésre készülniük. Tapasztalatai alapján a gumiabroncsok árai lényegében a tavalyi szinten mozognak, vagyis a korábbi években tapasztalt jelentősebb drágulás most nem jellemző. A szakember a gyakori, 15–16 colos méretkategóriáknál 22–26 ezer forintos ársávot említett a kedvezőbb árú, de még megfelelő minőségű abroncsok esetében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendkívül széles a kínálat, egy-egy méretben akár 50–60 különböző változat közül is választhatnak az autósok. A legolcsóbb, ismeretlen minőségű termékeket nem tartja megfelelő összehasonlítási alapnak.

A szervizdíjak között szintén jelentős különbségek lehetnek.

A nyilvánosan elérhető 2026-os díjszabások alapján egy négykerekes garnitúra teljes átszerelése kisebb méretű felnik esetében már 12–14 ezer forint körüli összegért is elérhető, míg más műhelyekben egy 16 colos, alufelnis garnitúra szereléséért 21–25 ezer forintot is elkérhetnek. A 18 colos kerekeknél a munkadíj több helyen 23–27 ezer forint körül alakul, de ennél magasabb árakkal is találkozhatnak az autósok.

Fontos, hogy ezek az összegek a szerelési munkadíjra vonatkoznak, nem tartalmazzák az új abroncsok megvásárlását. Aki négy új téli gumira is kénytelen költeni, annak a teljes kiadás már könnyen meghaladhatja a százezer forintot. A pontos végösszeg az abroncsok

  • márkájától,
  • méretétől
  • és minőségétől

függ. A szezonális váltás ugyanakkor olcsóbb lehet azoknak, akik külön felnigarnitúrán tárolják a téli abroncsokat. Ebben az esetben nincs szükség a gumik keréktárcsáról történő le- és felszerelésére, ami mérsékelheti a munkadíjat.

téli gumi autó
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az olcsóbb gumikat keresik a magyar autósok

A szakember tapasztalatai szerint az árérzékenység továbbra is meghatározó a magyar abroncspiacon. A vásárlók jelentős része az olcsóbb kategóriában keresgél, miközben a prémiumabroncsok iránt jóval kisebb a kereslet. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók számára sok esetben nem a márkanév vagy a legmagasabb teljesítménykategória, hanem az ár jelenti az elsődleges szempontot. A széles kínálat ugyan lehetővé teszi az összehasonlítást, de a szakember szerint a legolcsóbb termékek esetében különösen fontos a körültekintés.

Az új abroncsok iránti keresletet az is befolyásolja, hogy sokan igyekeznek minél tovább használni a meglévő garnitúrájukat. A gumis szerint továbbra is előfordul, hogy az autósok a téli abroncsokat nyáron sem cserélik le, hanem a melegebb hónapokban használják el azokat. Ez rövid távon megtakarítást jelenthet, hiszen elmarad egy szezonális gumicsere költsége, ugyanakkor a téli abroncsok nyári használata kedvezőtlenül befolyásolhatja a jármű menettulajdonságait és az abroncsok kopását.

Egyre népszerűbb a négy évszakos gumi

A hagyományos téligumi-cserék piacán egy másik változás is megfigyelhető. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakember szerint egyre többen választanak négy évszakos abroncsot, amellyel elkerülhető az évente kétszeri szezonális csere. Ez különösen azoknak lehet vonzó megoldás, akik

  • elsősorban városban közlekednek,
  • viszonylag keveset autóznak,
  • és ritkán találkoznak szélsőséges téli útviszonyokkal.

A négy évszakos abroncsok használatával nemcsak a rendszeres szerelési díj takarítható meg, hanem egy második kerékgarnitúra tárolásának költsége is. A gumihotel-szolgáltatások ára a nyilvánosan elérhető díjszabások alapján egyes szolgáltatóknál szezononként 12 ezer forint körül alakul. Ugyanakkor a négy évszakos abroncs nem minden autós számára jelent ideális megoldást. Aki sokat közlekedik autópályán, hegyvidéki területeken vagy rendszeresen havas, jeges utakon, annak továbbra is indokolt lehet a külön téli és nyári garnitúra használata.

téli gumi autó
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Gyengébb szezonra számíthatnak a gumikereskedők

A gumis szakember az idei őszi abroncsértékesítéssel kapcsolatban visszafogott várakozásokat fogalmazott meg. Elmondása szerint az előző téli szezonban viszonylag élénk volt a kereslet, különösen a hosszabb távú tapasztalatokhoz viszonyítva. Megítélése szerint

az elmúlt télen sokan vásároltak új abroncsokat, ezért idén ősszel már kevesebb autósnak lehet szüksége teljesen új garnitúrára.

A szakember szerint az értékesítés emiatt gyengébben alakulhat, mint az előző szezonban. Ehhez hozzájárulhat a négy évszakos gumik terjedése és az is, hogy a vásárlók igyekeznek minél tovább használni meglévő abroncsaikat. A visszafogott kereslet ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gumiszervizekben kevesebb lesz a munka. A szezonális kerékcserére továbbra is szüksége van azoknak az autósoknak, akik külön téli és nyári garnitúrát használnak.

Mikor kell lecserélni a téli gumit?

Az időzítés mellett az abroncsok állapotára is érdemes figyelni – írta közleményében a Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA). A magyar szabályozás szerint a személyautók gumiabroncsainál legalább 1,6 milliméteres profilmélység szükséges, téli használatra azonban ennél nagyobb, legalább 4 milliméteres mintamélység ajánlott. A repedezett, elöregedett vagy egyenetlenül kopott abroncsok akkor is kockázatot jelenthetnek, ha a mintázatuk még megfelelőnek tűnik. A gumicsere során ezért célszerű ellenőriztetni az abroncsok általános állapotát és a keréknyomást is. A téli felkészülést nem érdemes kizárólag a legolcsóbb megoldás megtalálására alapozni. A 2026-os árak alapján ugyan jelentős különbségek lehetnek a szervizek között, de az abroncsok megfelelő állapota és az időben elvégzett csere a közlekedésbiztonság szempontjából továbbra is meghatározó.

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