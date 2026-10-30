A teljes autóipar rettegve nézi, mi történik Magyarországon: leállt az óriási gyár, ellátási zavart okozott a világ másik felén – a Tisza éppen akkor durvul be, amikor beérik Orbán öröksége

A magyar kormány törekvése, hogy szakítson mindazzal, amit Orbán Viktor neve fémjelez, immár a globális autóiparban is érezteti hatását. Az előző kormány alatt hazánk az akkumulátoripari ellátási lánc egyik európai központjává vált. Magyarország kínai és dél-koreai vállalatokat igyekezett idevonzani, amelyek később elektromos járművekhez szükséges alkatrészeket gyártó üzemeket létesítettek az országban. A beruházások környezeti hatásai miatti aggodalmak azonban politikai konfliktusokhoz vezettek, az új miniszterelnök, Magyar Péter hivatalba lépése óta pedig több létesítményben is leállították a termelést.

A Semcorp debreceni gyárának leállása több autóipari szereplőt is érzékenyen érintett / Fotó: Artrea

A The Japan Times cikke szerint a Semcorp debreceni üzemében már ötödik hónapja szünetel a termelés, miután a talajban végzett vizsgálatok mérgező anyagokat mutattak ki. A kínai vállalat állítja elő a világ akkumulátorszeparátor-membránjainak 40 százalékát. Ezek azok a vékony elválasztórétegek, amelyek megakadályozzák, hogy az akkumulátor pozitív és negatív elektródája közvetlenül érintkezzen egymással.

Az autóipar is figyeli a magyarországi történéseket

A debreceni üzem jelentősége különösen felértékelődött az akkumulátor-alkatrészek Kínából történő behozatalát tiltó amerikai szabályozás miatt. Az új magyar kormány azonban ennek ellenére sem részesíti különleges elbánásban a vállalatot.

Orbán Viktor kormányzása alatt Magyarország kevesebb mint tíz év alatt több mint 20 milliárd dollár értékű akkumulátoripari beruházást vonzott az országba. A kritikák szerint azonban a környezetvédelmi előírások betartatásakor a hatóságok gyakran szemet hunytak a szabálytalanságok felett. A lap úgy véli, hogy az akkumulátoriparral szembeni ellenállás is fontos szerepet játszott Magyar Péter áprilisi választási győzelmében. A kampányban ugyanis ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az iparág környezeti hatásait.

A 2027-es költségvetés bemutatásakor Magyar arról beszélt, hogy a kormány elsősorban olyan, magas hozzáadott értéket teremtő beruházókat szereptne Magyarországra vonzani, amelyek összeszerelő üzemek létesítése helyett kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnának.