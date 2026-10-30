A teljes autóipar rettegve nézi, mi történik Magyarországon: leállt az óriási gyár, ellátási zavart okozott a világ másik felén – a Tisza éppen akkor durvul be, amikor beérik Orbán öröksége
A magyar kormány törekvése, hogy szakítson mindazzal, amit Orbán Viktor neve fémjelez, immár a globális autóiparban is érezteti hatását. Az előző kormány alatt hazánk az akkumulátoripari ellátási lánc egyik európai központjává vált. Magyarország kínai és dél-koreai vállalatokat igyekezett idevonzani, amelyek később elektromos járművekhez szükséges alkatrészeket gyártó üzemeket létesítettek az országban. A beruházások környezeti hatásai miatti aggodalmak azonban politikai konfliktusokhoz vezettek, az új miniszterelnök, Magyar Péter hivatalba lépése óta pedig több létesítményben is leállították a termelést.
A The Japan Times cikke szerint a Semcorp debreceni üzemében már ötödik hónapja szünetel a termelés, miután a talajban végzett vizsgálatok mérgező anyagokat mutattak ki. A kínai vállalat állítja elő a világ akkumulátorszeparátor-membránjainak 40 százalékát. Ezek azok a vékony elválasztórétegek, amelyek megakadályozzák, hogy az akkumulátor pozitív és negatív elektródája közvetlenül érintkezzen egymással.
Az autóipar is figyeli a magyarországi történéseket
A debreceni üzem jelentősége különösen felértékelődött az akkumulátor-alkatrészek Kínából történő behozatalát tiltó amerikai szabályozás miatt. Az új magyar kormány azonban ennek ellenére sem részesíti különleges elbánásban a vállalatot.
Orbán Viktor kormányzása alatt Magyarország kevesebb mint tíz év alatt több mint 20 milliárd dollár értékű akkumulátoripari beruházást vonzott az országba. A kritikák szerint azonban a környezetvédelmi előírások betartatásakor a hatóságok gyakran szemet hunytak a szabálytalanságok felett. A lap úgy véli, hogy az akkumulátoriparral szembeni ellenállás is fontos szerepet játszott Magyar Péter áprilisi választási győzelmében. A kampányban ugyanis ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az iparág környezeti hatásait.
A 2027-es költségvetés bemutatásakor Magyar arról beszélt, hogy a kormány elsősorban olyan, magas hozzáadott értéket teremtő beruházókat szereptne Magyarországra vonzani, amelyek összeszerelő üzemek létesítése helyett kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnának.
A hatóságok az elmúlt hónapokban már bírságot szabtak ki a dél-koreai SK On két gyárára, részlegesen felfüggesztették a termelést a szintén dél-koreai, katódanyagokat gyártó EcoPro egyik üzemében, a Semcorp szeparátorgyárában pedig teljesen leállították a működést.
Bár Malajziában és más országokban is épülnek új üzemek, a Semcorp magyarországi létesítménye egyelőre a Kínán kívüli kevés beszállító egyike. A Semcorp helyzetét ismerő forrás szerint a vállalat szeparátorait Európában és Észak-Amerikában is felhasználják az akkumulátorgyártásban. A cég honlapján partnerei között szerepel a dél-koreai LG Corp. és a kínai CATL is, amely a világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártója.
A leállás azonban több helyen is ellátási zavarokat okos. A The Japan Times forrásai szerint az LG Energy Solution egyik, az Amerikai Egyesült Államok Georgia államában található gyártóüzemét is érintették. Az LG Energy Solution szóvivője a lap megkeresésére közölt erről, hogy a vállalat a stabil működés biztosítása érdekében diverzifikált beszerzési stratégiát alkalmaz, és nem támaszkodik kizárólag a Semcorp debreceni gyárára.
Küzd az igazáért a Semcorp
A Semcorp állítása szerint az üzem bezárásához vezető eredeti mérési eredmény laboratóriumi hiba következménye volt. A gyár területén azóta számos mintavételi kutat fúrtak, mintegy 500 ezer dolláros költséggel. Ezek segítségével a teljes területen ismételten megvizsgálják a talaj és a talajvíz állapotát, hogy meggyőzzék a helyi hatóságokat a termelés újraindításának engedélyezéséről. A hatalmas üzem azonban egyelőre nagyrészt csendes: mindössze egy minimális létszámú személyzet gondoskodik az álló gépek állagmegóvásáról.
A The Japan Times kiemelte, hogy bár a környezetvédelmi előírások szigorúbb betartatása népszerű intézkedésnek számít, az irányváltás éppen akkor következik be, amikor Orbán Viktor elektromosautó-iparra építő gazdaságstratégiája kezdi meghozni az eredményeit. A hivatalos adatok szerint szeptemberben négy éve nem látott ütemben nőtt a feldolgozóipari termelés, a bővülés pedig elsősorban a járműiparban összpontosult.
A BMW új debreceni gyárában ebben a hónapban három műszakos termelésre álltak át a vállalat legújabb elektromos modelljének gyártásában. A közelben a kínai CATL is megkezdte a próbagyártást a Semcorp üzemével szomszédos, hatalmas gyárkomplexumában. A térség mára Európa egyik vezető akkumulátorgyártó központjává vált.
A CATL gyárának építése során a vállalat „néhány millió eurót” költött egy új hűtőtoronyrendszer telepítésére, amely csökkenti az üzem vízfelhasználását. A beruházásról azután döntöttek, hogy a lakosság aggodalmát fejezte ki az egyébként is vízhiánnyal küzdő térség vízkészletei miatt.
„Nem voltunk tisztában azzal, hogy itt meglehetősen korlátozottak a vízkészletek. Amint ezt felismertük, lépéseket tettünk a vízfogyasztás csökkentése érdekében” – állítja Qin Liang, a gyár operatív vezetője.
A kormány konfliktusa az akkumulátorgyárakkal
Az akkumulátoripari vállalatokkal kapcsolatban álló diplomaták és tisztviselők szerint Magyar Tisza Pártja és kormánya igyekszik távolságot tartani az ágazattól. Két különböző vállalat munkatársai is arról számoltak be, hogy a kormányzati tisztviselők láthatóan olyan utasítást kaptak, amely szerint nem tarthatnak kapcsolatot velük.
A The Japan Times kereste az ügyben Magyar Péter hivatalát, amely az akkumulátoriparral kapcsolatos kérdéseket az Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz irányította. A tárca nem válaszolt közvetlenül arra, hogy a kormány képviselői valóban kerülik-e az ágazat szereplőit. Közölte ugyanakkor, hogy a Semcorp bíróságon támadta meg a környezetvédelmi hatóság határozatait, és a talajminták vizsgálati eredményeinek hitelessége jelenleg bírósági eljárás tárgyát képezi.