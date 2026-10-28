Most már elég, ezt üzenik az autóiparban dolgozók – hatalmas nemzetközi tüntetés lesz Győrben: azt követelik, forgassák vissza a profitot a gyárak
Nemzetközi demonstrációt tartanak Győrben november 9-én, hétfőn délben az európai autóipari munkahelyek és az ipar jövőjének védelmében. A Vasas Szakszervezeti Szövetség által szervezett rendezvényre a magyar dolgozók mellett német, osztrák, cseh, lengyel, szlovén és szlovák résztvevőket is várnak, 300-400 emberrel számolnak. A nemzetközi összefogásban fontos szerepet játszik a német fém- és autóipari dolgozókat képviselő IG Metall, amelynek a Vasas önálló magyar partnerszervezete.
A WKW bezárása miatt került Győrbe a demonstráció
A megmozdulást eredetileg Pozsonyba tervezték, de a WKW győri üzemének bezárása miatt áthelyezték Győrbe, utóbbiról portálunk is beszámolt. A német vállalatcsoport az év végéig leállítja a helyi termelést, és jogutód nélkül megszünteti a WKW Hungária Kft.-t. A vállalat tájékoztatása szerint mintegy 470 dolgozó munkaviszonya szűnik meg fokozatosan. Az Audi, a Mercedes és a Porsche számára is díszléceket gyártó beszállító az autóipari nehézségekkel és megrendelések visszavonásával indokolta a döntést, már nem tartják gazdaságosan fenntarthatónak a magyarországi termelést.
László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy az egész ágazatot megdöbbentette a WKW bezárása, nem utaltak jelek arra, hogy ez lesz a sorsa a győri cégnek. Arra a kérdésre, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő nyugat-magyarországi régió, vagy konkrétan Győr üzemei fel tudják-e szívni a kényszerűen felszabadult munkaerőt azt mondta a szakszervezeti vezető, hogy részben igen, a legutóbbi állásbörzén is sok volt a nyitott pozíció. A magasan képzett szakembereknek és a szakmunkásoknak könnyebb dolga lesz, az irodai dolgozók lesznek nehezebb helyzetben, meg az ötven pluszos korosztály – tette hozzá.
Európa-szerte megmozdulnak az ipari munkahelyekért
László Zoltán beszélt arról is, hogy a győri demonstráció egy több országra kiterjedő szakszervezeti mozgósításba illeszkedik. Az industriAll Europe „Enough is Enough!” – „Most már elég!” elnevezésű őszi kampánya
- a gyárbezárások,
- a létszámleépítések
- és a beruházások elmaradása ellen szervez akciókat.
Az európai ipar megmentése az európai országok közös érdeke, ezért a szakszervezetek azt követelik, hogy az állami támogatásokat kössék ellenőrizhető beruházási és foglalkoztatási vállalásokhoz, erősítsék az európai termelést és beszállítói láncokat. A vállalatvezetőktől pedig azt várják, hogy a dolgozói juttatások megnyirbálása helyett technológiai fejlesztésekbe, kutatásba és képzésbe fektessenek.
Az idei iparvédő fellépések már februárban elkezdődtek, az őszi kampány eddigi legnagyobb megmozdulását
- szeptember 21-én tartották Németországban, az IG Metall összesítése szerint mintegy 175 ezren vettek részt 280 akción az autóipari munkahelyek és üzemek védelmében.
- A november 9-i győri demonstráció után az őszi mozgósítás után
- november 24-én Strasbourgban, az Európai Parlamentnél tervezett közös európai akcióval folytatódik. A magyar mozgósítás még zajlik, most azon dolgoznak, hogyan tudják megoldani, hogy minden résztvevő a saját nyelvén kapja meg, lássa, hallja az üzeneteket. Ugyanis sok az üzenet – mondta az alelnök.
Sok üzenet, sok baj?
A fenti kérdésre azt válaszolta László Zoltán, hogy valóban rengeteg problémával küzd az európai fémipar, ennek a hatásait már érezzük. – Sokan nem értik, miért kell megmenteni az európai fémpari munkahelyeket. Egy ágazatot, amiből korábban rengeteg európai ember élt meg és termelt értéket, ami része az európai életformának, azt szép lassan feladtuk. Nyilván van honnan vásárolni háztartási gépeket, vagy autókat, Kína rengeteget fog nekünk gyártani, de ha mindazt, ami az európai életformának része volt átengedjük Ázsiának és teljesen kiszolgáltatottá válunk, ez komoly kockázat, és erre fel kell hívni a figyelmet – foglalta össze a céljaikat.
Iparvédelmi fordulat Brüsszelből
Az EU iparvédelmi intézkedéseiről – Made by Europe – már a Világgazdaság is írt, de a szakszervezetek erre már korábban felhívták a figyelmet, hogy az európai gazdaságot védeni kell. László Zoltán úgy értékelte, hogy az uniós iparvédelmi program már egy visszajelzés. De nagyon figyelni kell arra, hogy egységes álláspont alapján alkossák meg ezeket a szabályozókat, a tárgyalásokon legyenek ott a szakszervezetek is. Azt is kiemelte, hogy a szakszervezetek követelései nemcsak az európai döntéshozóktól várnak együttműködést, hanem az autóipari vállalatok tulajdonosaitól is. Azt várják el, hogy vállaljanak felelősséget a döntéseikért.
Komoly probléma, hogy abban látják a megoldást, hogy kevesebb emberrel kell dolgozni, kevesebb bérért, megnövelt munkaidővel.
De versenyhátrány nem ezeken a tényezőkön múlik – mondja László Zoltán. Hanem azon, hogy amíg
- a BYD a profit 5 százalékát veszi ki,
- addig az európai gyártók 60-70 százalékot, sokkal kevesebb forgatnak vissza innovációba, képzésbe.
Az nem innováció, hogy leépítik a gyárakat, az zsákutca, a vesztesek versenye – tette egyértelművé a szakszervezetek álláspontját.
A nyugalom a magyar iparban látszólagos
Nem látunk nyugalmat, bár nyugodtan ücsörgünk egy versenyképtelen bérstruktúrán – magyarázta az alelnök. Azt is hangsúlyozta, hogy a minimálbérnek el kellene érni – az európai irányelvnek megfelelően – az átlagkereset 60 százalékát, vagy a mediánbér 50 százalékát. A minimálbér emelésének a legfontosabb hatása, hogy felhajtja a többi bért is. A nagy autóipari cégeknél magas bérek vannak ugyan, de a német tulajdonosok elmondják, hogy 70 százalékkal olcsóbb a magyar munkást foglalkoztatni, mint a németet. Ha a minimálbér emelkedik, az emeli a szakképzettek és magasan képzettek bérét is. Bértárgyalási időszakban vagyunk, a minimálbér mindig hatással van a munkáltatók béremelési szándékára. 14 százalékot várnánk, ha nem ennyi lesz, hanem ettől markánsan elmarad, akkor nekünk vért kell izzadni azért, hogy a reáljövedelem ne stagnáljon – fűzte hozzá.
Mi lesz a magyar autóiparban, mi jár a németek fejében?
László Zoltán óvatosan, de egyértelműen fogalmazott: nem hihetjük, hogy elkerül bennünket az a válság, amitől szenved az európai autóipar. – Abban látunk potenciált, hogy idehoznak olyan termeléseket, amelyek máshol már nem tarthatóak fenn a korábbi költségszinten. De olyat is lehet hallani, hogy a német autóipari vállalatokra nagy nyomás helyeződik, hogy vigyék haza munkahelyeiket. Hozza azonnal a példát is, azt mondja, a WKW győri gyára a legmodernebb gyára a vállalatnak, senki sem gondolta volna, hogy ezt fogják bezárni, de megteszik.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt is jelezte, hogy az Európai Unióban működő szakszervezetekben nagyon komoly és korszerű tudás halmozódott fel arról is, hogyan lehet úgy megőrizni az ipart, hogy a természeti környezetet se romboljuk le magunk körül. A lengyelek, a csehek a bányászati iparágakkal, vagy az acélipar megszűnésével kapcsolatosan látják azt a kettőséget, ami egyszerre jelenik meg az ipar és a környezetvédelem problémáiban. Úgy fogalmazott László Zoltán: ha nem jól válaszoljuk meg a nem jól feltett kérdéseket, előbb okozunk magunknak katasztrófát, mielőtt a természet összeomlik. Érzékeny téma ez, igyekezünk a legmélyebb tudással helytállni és részt venni a párbeszédben a bolygóról, ahol élünk, és amit örökül adunk az unokáinknak – zárta az interjút.