Most már elég, ezt üzenik az autóiparban dolgozók – hatalmas nemzetközi tüntetés lesz Győrben: azt követelik, forgassák vissza a profitot a gyárak

Nemzetközi demonstrációt tartanak Győrben november 9-én, hétfőn délben az európai autóipari munkahelyek és az ipar jövőjének védelmében. A Vasas Szakszervezeti Szövetség által szervezett rendezvényre a magyar dolgozók mellett német, osztrák, cseh, lengyel, szlovén és szlovák résztvevőket is várnak, 300-400 emberrel számolnak. A nemzetközi összefogásban fontos szerepet játszik a német fém- és autóipari dolgozókat képviselő IG Metall, amelynek a Vasas önálló magyar partnerszervezete.

Az autóipar megmentését célzó tüntetéssorozatban a Mercedes-Benz brémai munkásai részt vettek/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A WKW bezárása miatt került Győrbe a demonstráció

A megmozdulást eredetileg Pozsonyba tervezték, de a WKW győri üzemének bezárása miatt áthelyezték Győrbe, utóbbiról portálunk is beszámolt. A német vállalatcsoport az év végéig leállítja a helyi termelést, és jogutód nélkül megszünteti a WKW Hungária Kft.-t. A vállalat tájékoztatása szerint mintegy 470 dolgozó munkaviszonya szűnik meg fokozatosan. Az Audi, a Mercedes és a Porsche számára is díszléceket gyártó beszállító az autóipari nehézségekkel és megrendelések visszavonásával indokolta a döntést, már nem tartják gazdaságosan fenntarthatónak a magyarországi termelést.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy az egész ágazatot megdöbbentette a WKW bezárása, nem utaltak jelek arra, hogy ez lesz a sorsa a győri cégnek. Arra a kérdésre, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő nyugat-magyarországi régió, vagy konkrétan Győr üzemei fel tudják-e szívni a kényszerűen felszabadult munkaerőt azt mondta a szakszervezeti vezető, hogy részben igen, a legutóbbi állásbörzén is sok volt a nyitott pozíció. A magasan képzett szakembereknek és a szakmunkásoknak könnyebb dolga lesz, az irodai dolgozók lesznek nehezebb helyzetben, meg az ötven pluszos korosztály – tette hozzá.



Európa-szerte megmozdulnak az ipari munkahelyekért

László Zoltán beszélt arról is, hogy a győri demonstráció egy több országra kiterjedő szakszervezeti mozgósításba illeszkedik. Az industriAll Europe „Enough is Enough!” – „Most már elég!” elnevezésű őszi kampánya

a gyárbezárások,

a létszámleépítések

és a beruházások elmaradása ellen szervez akciókat.

Az európai ipar megmentése az európai országok közös érdeke, ezért a szakszervezetek azt követelik, hogy az állami támogatásokat kössék ellenőrizhető beruházási és foglalkoztatási vállalásokhoz, erősítsék az európai termelést és beszállítói láncokat. A vállalatvezetőktől pedig azt várják, hogy a dolgozói juttatások megnyirbálása helyett technológiai fejlesztésekbe, kutatásba és képzésbe fektessenek.