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BMW, Mercedes, Audi: a németek most számolták ki, miért lett Magyarország autóipari nagyhatalom – brutális kapacitás épül, több lehet mentőövnél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben az európai autóipart gyenge kereslet, egyre erősebb kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei sújtják, Magyarországon éppen ellenkező folyamat zajlik: jelentősen bővülnek a gyártókapacitások. A magyar járműipar helyzetét most a német állami külgazdasági ügynökség vette górcső alá, és több olyan versenyelőnyt is azonosított, amely miatt a nagy autógyártók továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat.
VG
2026.10.04, 12:15

Az európai autóipari válság bizonyos szempontból kifejezetten Magyarország malmára hajtja a vizet – derült ki a német Germany Trade & Invest (GTAI) friss elemzéséből. A német autógyártókra nehezedő költségnyomás és az átszervezések ugyanis kedveznek annak, hogy új gyártókapacitások kerüljenek Magyarországra, miközben a kínai BYD is jelentős összegeket fektet be az országban.

Porsche HungáriaAudi autó kereskedés
A magyar gazdaság számára ugyanakkor hatalmas a tét: az autóipar a teljes hazai ipari termelés mintegy negyedét adja
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A jelentés szerint Magyarország egyik legnagyobb előnye, hogy alacsony termelési költségeket képes kombinálni egy már kiépült európai autóipari infrastruktúrával. A gyártók működő beszállítói hálózatokra, képzett munkaerőre és megfelelő infrastruktúrára támaszkodhatnak, így az új projekteket gyorsan be lehet kapcsolni az európai ellátási láncokba.

A magyar munkaerő az egyik legolcsóbb az EU-ban

A GTAI külön kiemeli a költségelőnyt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben Magyarországon átlagosan 15,20 euróba került egy munkaóra, ami a harmadik legalacsonyabb érték volt az Európai Unióban. Ehhez társul a 9 százalékos nominális társaságiadó-kulcs.

A különbség különösen Németországgal összevetve látványos. Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta , a Mercedes számításai alapján mintegy 70 százalékkal olcsóbb lehet Magyarországon autót gyártani, mint Németországban. A német ipari munkaerő óránkénti költsége 49,50 euró körül alakult, Magyarországon 15,60 euró volt.

A magyar gazdaság számára ugyanakkor hatalmas a tét: a járműipar a teljes hazai ipari termelés mintegy negyedét adja. Emiatt a német autópiac problémái közvetlenül megjelennek a magyar termelési adatokban is.

Ez az elmúlt években már látszott. A járművek és járműalkatrészek termelési értéke 2024-ben csaknem 10 százalékkal, 2025-ben pedig további 5,3 százalékkal csökkent. A Magyarországon gyártott személyautók száma két év alatt 507 222-ről 411 776-ra esett vissza.

A BMW már három műszakban termel Debrecenben

A GTAI szerint 2025 végén azonban új szakasz kezdődött a magyar autóiparban a BMW debreceni sorozatgyártásának elindulásával. Az üzemben kizárólag elektromos autókat gyártanak, kezdetben évi legfeljebb 150 ezer darabos kapacitással.

A felfutás gyors: a gyár már három műszakban működik, júliusban pedig legördült a gyártósorról az 50 ezredik autó. Lapunk szeptemberben arról számolt be, hogy a debreceni üzem immár napi 24 órában termel. Az itt készülő elektromos iX3 a BMW új Neue Klasse modellgenerációjának első sorozatgyártású tagja

Közben a BMW globálisan korántsem problémamentes időszakot él át. A második negyedévben 4,9 százalékkal csökkentek a járműeladásai, Kínában pedig a BMW és a Mini értékesítése 30 százalékkal zuhant.

Kecskeméten 400 ezer autó gyártására lesz kapacitás

Hasonló folyamat zajlik a Mercedesnél. A német gyártó mintegy egymilliárd eurós kecskeméti bővítésével az éves maximális kapacitás a korábbi nagyjából 150 ezerről akár 400 ezer autóra emelkedhet. Ez hatalmas ugrás ahhoz képest, hogy 2025-ben valamivel több mint 100 ezer autó készült Kecskeméten. A GTAI éppen ezért arra is felhívja a figyelmet, hogy egyelőre jelentős különbség van

  • a rendelkezésre álló kapacitás
  • és annak tényleges kihasználtsága között.

Az új kecskeméti gyár ugyanakkor rugalmasabb lesz: elektromos modellek – köztük az új C-osztály – mellett belső égésű motorral és hibrid hajtással szerelt autók gyártására is lehetőség van, így a Mercedes a piaci kereslethez igazíthatja a termelést. A Világgazdaság a gyár júliusi bővítéséről is beszámolt: a Mercedes több mint egymilliárd eurót fektetett a kecskeméti telephelybe.

Győrben sem álltak le

A GTAI az Audi teljesítményét is kiemeli. A győri gyár 2025-ben 200 756 járművet készített, miközben az elektromos hajtások gyártása 74 százalékkal, csaknem 265 ezer darabra emelkedett. A Q3 mellett 2024 óta a korábban Spanyolországban gyártott Cupra Terramar is Győrben készül. Az elektromos átállás így egyszerre több magyarországi gyárban zajlik:

  • a BMW kizárólag elektromos autókat készít Debrecenben,
  • a BYD szegedi gyárát szintén elektromos modellekre tervezik,
  • a Mercedes bővíti elektromos kínálatát,
  • az Audi egyre több elektromos hajtást gyárt,
  • az esztergomi Suzuki pedig szintén készül tisztán elektromos modellek előállítására.

Ennek első jele már a statisztikákban is megjelent: 2026 első fél évében 3,7 százalékkal nőtt a járművek és járműalkatrészek termelési értéke, kizárólag a járműgyártást nézve pedig 9,7 százalékos volt a növekedés.

Van azonban egy komoly figyelmeztetés is

A német elemzés nem fest kizárólag rózsaszín képet: önmagában a gyártókapacitás növelése nem elég. Ha az európai autókereslet tartósan gyenge marad, az új magyar gyárakat és üzemrészeket is az alacsony kihasználtság veszélyezteti. Közben a szakemberhiány és a bérek emelkedése fokozatosan csökkentheti Magyarország jelenlegi költségelőnyét.

A következő lépés ezért a német szervezet szerint az lehet, hogy Magyarország ne csak több autót gyártson, hanem nagyobb hozzáadott értékű fejlesztési tevékenységet is idehozzon.

Már most jelentős fejlesztőközpontokat működtet Magyarországon többek között a Bosch, az Audi, a ThyssenKrupp, az AVL és a Knorr-Bremse, különösen a szoftverfejlesztés, az automatizált vezetés és az elektronika területén.

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