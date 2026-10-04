BMW, Mercedes, Audi: a németek most számolták ki, miért lett Magyarország autóipari nagyhatalom – brutális kapacitás épül, több lehet mentőövnél

Az európai autóipari válság bizonyos szempontból kifejezetten Magyarország malmára hajtja a vizet – derült ki a német Germany Trade & Invest (GTAI) friss elemzéséből. A német autógyártókra nehezedő költségnyomás és az átszervezések ugyanis kedveznek annak, hogy új gyártókapacitások kerüljenek Magyarországra, miközben a kínai BYD is jelentős összegeket fektet be az országban.

A magyar gazdaság számára ugyanakkor hatalmas a tét: az autóipar a teljes hazai ipari termelés mintegy negyedét adja

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A jelentés szerint Magyarország egyik legnagyobb előnye, hogy alacsony termelési költségeket képes kombinálni egy már kiépült európai autóipari infrastruktúrával. A gyártók működő beszállítói hálózatokra, képzett munkaerőre és megfelelő infrastruktúrára támaszkodhatnak, így az új projekteket gyorsan be lehet kapcsolni az európai ellátási láncokba.

A magyar munkaerő az egyik legolcsóbb az EU-ban

A GTAI külön kiemeli a költségelőnyt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben Magyarországon átlagosan 15,20 euróba került egy munkaóra, ami a harmadik legalacsonyabb érték volt az Európai Unióban. Ehhez társul a 9 százalékos nominális társaságiadó-kulcs.

A különbség különösen Németországgal összevetve látványos. Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta , a Mercedes számításai alapján mintegy 70 százalékkal olcsóbb lehet Magyarországon autót gyártani, mint Németországban. A német ipari munkaerő óránkénti költsége 49,50 euró körül alakult, Magyarországon 15,60 euró volt.

A magyar gazdaság számára ugyanakkor hatalmas a tét: a járműipar a teljes hazai ipari termelés mintegy negyedét adja. Emiatt a német autópiac problémái közvetlenül megjelennek a magyar termelési adatokban is.

Ez az elmúlt években már látszott. A járművek és járműalkatrészek termelési értéke 2024-ben csaknem 10 százalékkal, 2025-ben pedig további 5,3 százalékkal csökkent. A Magyarországon gyártott személyautók száma két év alatt 507 222-ről 411 776-ra esett vissza.

A BMW már három műszakban termel Debrecenben

A GTAI szerint 2025 végén azonban új szakasz kezdődött a magyar autóiparban a BMW debreceni sorozatgyártásának elindulásával. Az üzemben kizárólag elektromos autókat gyártanak, kezdetben évi legfeljebb 150 ezer darabos kapacitással.