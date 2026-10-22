Új autópálya kötheti össze Horvátországot Magyarországgal: a horvátok már megkezdték a kisajátítást, most Vitézy Dávid következik – térkép

Megindultak a nemzetközi tárgyalások annak érdekében, hogy Barcs és Verőce térségében egy új autópályaszakasz (M60) épülhessen. Anderné Röszler Erika, a magyar település polgármestere Remes Gábor képviselő kérdésére számolt be a tervezett beruházás aktualitásairól − írta meg a Sonline hírportál.

A tervezett autópályaszakasz / Fotó: beruhazas.gov.hu

Rendkívüli törekvéseket folynak a horvát fél részéről arra vonatkozóan, hogy a horvát autópálya a magyar úthálózattal kapcsolódhasson. A szomszédban már a kisajátítások és a telkek felvásárlása folyik, átminősítik az ingatlanokat, hogy megépülhessen az út − mondta Anderné Röszler Erika.

Gazdasági fellendülést hozhatna az új autópályaszakasz

A polgármester szerint a gazdasági áttörés és a turizmus növekedése elképzelhetetlen a megfelelő infrastruktúra nélkül.

Gazdasági fellendülést addig nem várhatunk a térségünkben, amíg ilyen utakon közlekedünk, akár Pécs, akár Kaposvár irányába

− fogalmazott, majd hozzátette, hogy az önkormányzat elküldte észrevételeit és kérdéseit a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak.

A horvát oldalon tulajdonképpen már csak az a kérdés, pontosan hol alakítják ki az új Dráva-hidat, hol csatlakozik majd az út. Remes Gábor szerint ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül.

Milyen irányba halad a telkek kisajátítása,

Az utolsó nyomvonaltervben szereplő új hídra futna rá a hovát szakasz?

Sor kerülhet egy kihelyezett kormányülésre mint 2010 márciusában?

Az utolsó nyomvonalterv szerint a jelenlegi Dráva-hídtól mintegy 500 méterre épülne meg az új határhíd. Ennek a horvát fél teljes mértékben tudatában van, és ez alapján terveznek. Olyan konkrét tervek is felmerültek horvát részről, hogy meghívják Verőcére a külügyminisztert, valamint a közlekedési és beruházási minisztert egy közös területbejárásra − számolt be a tervekről Anderné Röszler Erika.

Miért fontos a beruházás a térségnek?

Az M60-projekt Kaposvár szempontjából sem elhagyagolható kérdés. A város fő autópályakapcsolata az M7-es felé kiépített, 2×2 sávos 67-es gyorsút, amely a tervek szerint a jövőben összeérne a szigetvári vonallal. A jelenlegi infrastruktúra fejlesztési tervekben szerepel az M60-as meghosszabítása Pécs-Barcs/Kaposvár irányába, amelynek kapcsán Szita Károly, kaposvári polgármester is megszólalt.