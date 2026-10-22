Új autópálya kötheti össze Horvátországot Magyarországgal: a horvátok már megkezdték a kisajátítást, most Vitézy Dávid következik – térkép
Megindultak a nemzetközi tárgyalások annak érdekében, hogy Barcs és Verőce térségében egy új autópályaszakasz (M60) épülhessen. Anderné Röszler Erika, a magyar település polgármestere Remes Gábor képviselő kérdésére számolt be a tervezett beruházás aktualitásairól − írta meg a Sonline hírportál.
Rendkívüli törekvéseket folynak a horvát fél részéről arra vonatkozóan, hogy a horvát autópálya a magyar úthálózattal kapcsolódhasson. A szomszédban már a kisajátítások és a telkek felvásárlása folyik, átminősítik az ingatlanokat, hogy megépülhessen az út − mondta Anderné Röszler Erika.
Gazdasági fellendülést hozhatna az új autópályaszakasz
A polgármester szerint a gazdasági áttörés és a turizmus növekedése elképzelhetetlen a megfelelő infrastruktúra nélkül.
Gazdasági fellendülést addig nem várhatunk a térségünkben, amíg ilyen utakon közlekedünk, akár Pécs, akár Kaposvár irányába
− fogalmazott, majd hozzátette, hogy az önkormányzat elküldte észrevételeit és kérdéseit a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak.
A horvát oldalon tulajdonképpen már csak az a kérdés, pontosan hol alakítják ki az új Dráva-hidat, hol csatlakozik majd az út. Remes Gábor szerint ezzel kapcsolatban több kérdés is felmerül.
- Milyen irányba halad a telkek kisajátítása,
- Az utolsó nyomvonaltervben szereplő új hídra futna rá a hovát szakasz?
- Sor kerülhet egy kihelyezett kormányülésre mint 2010 márciusában?
Az utolsó nyomvonalterv szerint a jelenlegi Dráva-hídtól mintegy 500 méterre épülne meg az új határhíd. Ennek a horvát fél teljes mértékben tudatában van, és ez alapján terveznek. Olyan konkrét tervek is felmerültek horvát részről, hogy meghívják Verőcére a külügyminisztert, valamint a közlekedési és beruházási minisztert egy közös területbejárásra − számolt be a tervekről Anderné Röszler Erika.
Miért fontos a beruházás a térségnek?
Az M60-projekt Kaposvár szempontjából sem elhagyagolható kérdés. A város fő autópályakapcsolata az M7-es felé kiépített, 2×2 sávos 67-es gyorsút, amely a tervek szerint a jövőben összeérne a szigetvári vonallal. A jelenlegi infrastruktúra fejlesztési tervekben szerepel az M60-as meghosszabítása Pécs-Barcs/Kaposvár irányába, amelynek kapcsán Szita Károly, kaposvári polgármester is megszólalt.
„Nagyon reméljük, hogy az M6-os építésével össze fog érni a 67-es út is 2×2 sávon, mert a szándékunk változatlan: közvetlen autópálya-összeköttetésünk legyen az M7-es és az M6-os autópálya között. Az M7-essel ez már megvan, a Kaposvár–Szigetvár szakasz a következő.
Ez a város egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése, a kaposvári gazdaság erősödésének kulcskérdése.
Éppen ezért bízunk benne, hogy folytatódik a tervezés és meg fog valósulni a fejlesztés” − közölte a politikus sajtómegkeresésre válaszolva.
Hogyan áll a projekt?
A projekt keretein belül folytatódik az M60 gyorsforgalmi út tervezése, amely Pécstől Barcs érintésével egészen a magyar-horvát határig vezet majd.
Az előkészítés 3 szakaszra osztottan zajlik: I. Pécs – Szigetvár (nyugat) 37 km; II. Szigetvár – Barcs (6. főút) 28 km, III. Barcs – országhatár (Dráva-híd) 3 km.
A projekt során az első két szakaszra a Környezetvédelmi hatástanulmány, a Megvalósíthatósági tanulmány elkészült és a környezetvédelmi engedély kiadásra került − olvasható a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházási portálján.
A szaktárca tájékoztatója szerint a I. szakasz engedélyezési tervei már készülnek, amelyet a III. szakaszon a drávai országhatár és a 6.sz. főúti keresztezések helyének kijelölése követ. A II. szakasz tervezése ezek után indulhat.