Kész horror lesz a november: újabb autópálya-felújításokat jelentettek be, képtelenség lesz felhajtani az M0-sra – ez vár az autósokra napokon belül

Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján november elején, az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk – tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-t.

Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján/Fotó: AFP / AFP

Forgalomkorlátozásra kell számítani több autópálya csomóponton

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt írta, november 2. 22 órától november 3. reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában. Emellett november 2. 10 órától várhatóan november 3. 18 óráig burkolatjavítási munkák is lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában – tették hozzá.

A közlés szerint a munkavégzés idején várható forgalomkorlátozások elsősorban a fel- és lehajtó ágaknál lesznek, és az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést. A közútkezelő jelezte, hogy a munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb fennakadás mellett végezhessék el.

A munkavégzés négy csomópontot érint

Ideiglenes forgalmi rend lép életbe az M0-s autóúton a Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópontnál, ahol a Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába.

Változás lesz az M0-s autóúton az M0-M2 csomópontban is, ahol az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak majd közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába.

A M2-es autópálya Gödöllő-Vácrátót csomópontjában a Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő-Vácrátót csomópont lehajtóját, a Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópontban pedig a Budapest felől érkezők számára zárják le a csomópont lehajtóját.

Az M0-s autóút M31-es csomópontjában burkolatjavítás miatt nem lehet majd felhajtani az M0 autóútra a Megyeri híd irányába – írták.

A közútkezelő rögzítette: a lezárások idején valamennyi érintett helyszínen sárga terelőnyilak segítik a közlekedők eligazítását, emellett az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon is lehet tájékozódni.