Kész horror lesz a november: újabb autópálya-felújításokat jelentettek be, képtelenség lesz felhajtani az M0-sra – ez vár az autósokra napokon belül
Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján november elején, az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk – tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-t.
Forgalomkorlátozásra kell számítani több autópálya csomóponton
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt írta, november 2. 22 órától november 3. reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában. Emellett november 2. 10 órától várhatóan november 3. 18 óráig burkolatjavítási munkák is lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában – tették hozzá.
A közlés szerint a munkavégzés idején várható forgalomkorlátozások elsősorban a fel- és lehajtó ágaknál lesznek, és az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést. A közútkezelő jelezte, hogy a munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb fennakadás mellett végezhessék el.
A munkavégzés négy csomópontot érint
- Ideiglenes forgalmi rend lép életbe az M0-s autóúton a Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópontnál, ahol a Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába.
- Változás lesz az M0-s autóúton az M0-M2 csomópontban is, ahol az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak majd közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába.
- A M2-es autópálya Gödöllő-Vácrátót csomópontjában a Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő-Vácrátót csomópont lehajtóját, a Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópontban pedig a Budapest felől érkezők számára zárják le a csomópont lehajtóját.
- Az M0-s autóút M31-es csomópontjában burkolatjavítás miatt nem lehet majd felhajtani az M0 autóútra a Megyeri híd irányába – írták.
A közútkezelő rögzítette: a lezárások idején valamennyi érintett helyszínen sárga terelőnyilak segítik a közlekedők eligazítását, emellett az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon is lehet tájékozódni.
Torlódások a főváros környékén és Budapesten
Magyarország történetének talán legnagyobb dugója alakulhatott ki hétfő délután. Egy közösségi médiás bejegyzés szerint az M0-s autóúton akkora dugó volt, hogy a forgalom az M5-ös autópályán is visszatorlódott. Hetek óta tart a Deák Ferenc (Hárosi) Duna-híd karbantartása is, ami napi szinten okoz kellemetlenséget a környéken élőknek.
Továbbra is hatalmas torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait. A héten ráadásul újabb felújítások kezdődtek, így a dugóknak egyelőre nem lesz vége. Ahogy lapunk beszámolt róla, október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődött Budapest nyugati agglomerációjában, amely három kiemelten forgalmas gyorsforgalmi útvonalat érint. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.