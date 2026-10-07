Autópálya-koncesszió: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter, megtette hatását az aknamunka, teljesen kiszorítják Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót – felbonthatják a 23 ezer milliárdos koncessziót
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést arról, hogy az autópálya koncesszióért felelős vállalat elfogadja a kormányzati döntést a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncesszió felbontásáról. A miniszterelnök posztja nem előzmény nélküli: Kisvárdán, az erdőbényei kihelyetett kormányülésen már tett utalást arra, hogy a háttérben egyeztetést folytat a kormány a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. A bejegyzés azért is különös, mert a miniszterelnök lényegében a vállalat nevében adott közlést arról, hogy a vállalat „kész megszüntetni” az autópálya-koncessziót.
Autópálya-koncesszió: élt négy évet
A magyarországi autópálya-koncesszió Európa egyik legnagyobb volumenű gyorsforgalmiút-kezelési megállapodása: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a kormányzati felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált, és az állam már a megállapodás megszüntetéséről tárgyalhat.
A koncessziós szerződést 2022-ben kötötték meg 35 éves időtartamra. A megállapodás 1237 kilométernyi meglévő gyorsforgalmi útszakaszt érint.
A koncessziót az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyerte el, amely a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó magántőkealapok tulajdonában áll.
Az MKIF feladata nemcsak az érintett úthálózat üzemeltetése és fenntartása. A szerződés alapján
- 2034-ig 279 kilométernyi új gyorsforgalmi utat kell építenie, emellett
- további 299 kilométeren kell bővítenie a meglévő szakaszokat.
Utóbbi körbe tartoznak például az M1-es autópálya tervezett bővítései is.
Így működik az autópálya-koncesszió pénzügyi modellje
A konstrukció egyik fontos eleme, hogy az állam nem egyszerűen átadta az autópályák használatából származó matricás útdíjbevételeket a koncesszornak. A modellben az állam a beszedett bevételekből kilométeralapú rendelkezésre állási díjat fizet az MKIF-nek az üzemeltetésért, fenntartásért és a szerződésben vállalt fejlesztésekért cserébe.
A 35 éves megállapodást már a megkötésekor számos kritika érte. A bírálatok között szerepelt a rendkívül hosszú elköteleződés, a konstrukció több ezer milliárd forintra becsült teljes költsége, valamint a szerződéses mellékletek titkossága is.
A koncessziós konstrukciót az Európai Bizottság is vizsgálja. Brüsszel elsősorban azt kifogásolja, hogy valóban megfelelő mértékben került-e át a működés gazdasági kockázata a koncessziós jogosultra.
Brüsszelnek is problémája van a 35 éves szerződéssel
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, az Európai Bizottság szerint kérdéses, hogy megfelel-e az uniós jog előírásainak a magyar gyorsforgalmi úthálózat 35 évre szóló koncessziós szerződése. A Bizottság már indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, vagyis az ügy túljutott a kötelezettségszegési eljárás korábbi szakaszán.
A magyar kormánynak két hónapja van arra (vagy volt, hiszen Magyar bejelentésének fényében lehet, hogy a kérdés részben vagy egészben okafogyottá vált), hogy válaszoljon a kifogásokra, és megtegye a szükséges intézkedéseket.
A vita egyik központi kérdése, hogy a konstrukció valóban koncessziónak minősül-e.
Az uniós szabályok szerint a koncesszió egyik alapvető sajátossága, hogy a működés gazdasági kockázatának egy része a koncessziós jogosultra kerül. A Bizottság szerint a magyar szerződés esetében ez a kockázatátruházás nem volt megfelelő mértékű. Ez azt is felvetheti, hogy a konstrukciót valójában közbeszerzési szerződésként kellett volna kezelni. Ebben az esetben más uniós szabályokat kellene alkalmazni, többek között az egyenlő bánásmód és az átláthatóság követelményeit.
A 35 éves időtartam szintén problémát jelenthet Brüsszel szerint. Az uniós koncessziós szabályok alapján az öt évnél hosszabb koncesszió időtartama nem haladhatja meg azt az időt, amely alatt a jogosult észszerűen megtérítheti beruházását és működési költségeit. A Bizottság szerint felmerülhet, hogy a magyar szerződés időtartama ezt a követelményt is sérti.
A Bizottság a szerződés későbbi módosításait is vizsgálja, és azok egy részével kapcsolatban szintén kifogásokat fogalmazott meg. A magyar kormány 2024-ben arról számolt be, hogy módosították a gyorsforgalmi utak koncessziós szerződését. Ennek részeként például az M1 Budapest és Bicske közötti szakaszának bővítése is bekerült a koncesszor feladatai közé, miközben egyes fejlesztések és felújítások ütemezésén is változtattak.
Az állam felülvizsgálja a koncessziót
A politikai és kormányzati felállás változását követően az állam megkezdte a szerződés gazdaságossági és jogi felülvizsgálatát. Ennek részeként a kormány jelezte, hogy ki kíván szállni a 35 éves koncesszióból, és meg kívánja szüntetni a megállapodást.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya koncessziós szerződésével kapcsolatos kormányzati döntés kapcsán is megerősítette, hogy az állami koncessziókat átvilágítják, különös hangsúllyal az autópálya-koncesszióra.
Vitézy beszámolói szerint hivatalosan is megkezdődtek az egyeztetések a szerződés teljes körű, tárgyalásos úton történő lezárásáról.
Az MKIF Zrt. a korábbi kommunikáció szerint nyitottságot mutatott a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
Az állam számára ez azért is fontos lehet, mert így elkerülhető lenne egy hosszú, akár nemzetközi választottbírósági eljárás.
A jelenlegi elképzelések szerint az autópályák üzemeltetési és fenntartási feladatait a jövőben az állami tulajdonú Magyar Közút vehetné vissza. Közben a már megkezdett és szükséges fejlesztések – így például az M1 kritikus szakaszainak munkálatai – a forgalmi rend átszervezése mellett folytatódhatnak.
Egyelőre nem világos, mit jelent Magyar Péter közlése
Magyar Péter miniszterelnök bejelentése arra utal, hogy a két nagyvállalkozó cégcsoportja (az MKIF Zrt.) nem indít jogi háborút az állam ellen. Nem kezdenek évekig tartó kártérítési pereket, hanem tudomásul veszik és elfogadják a koncesszió megszüntetésének kormányzati kezdezményezését.
Ám érdemes kiemeleni: ez egyelőre puszta feltételezés Magyar Péter posztja alapján, hiszen
a kormányfő azon felül, hogy politikai célzattal kitette ezt a bejegyzést, semmilyen konkrétumot nem tett hozzá.
Bár a miniszterelnök a koncessziós szerződés megszüntetéséről posztolt, nem tett közzé arról semmilyen érdemi információt, hogy bármilyen áttörés történt volna a felek között az ügyben. Mint imént írtuk, a miniszterelnök több lakossági fórumán is üzengetett és megemlítette, hogy a két vállalkozó és az MKIF Zrt. megállapodhat az állammal, de ebből a Facebook-posztból egyáltalán nem derül ki, hogy ez így is történt.
Magyar Péter bejegyzésének megjelenése után kerestük a feleket, hogy pontosan lássuk, mi zajlik valójában az autópálya-koncesszió körül, és mekkora a Facebook-üzenet súlya ennek tökrében. Ahogy érkezik válasz, arról beszámolunk a Világgazdaság oldalán.