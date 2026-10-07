Autópálya-koncesszió: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter, megtette hatását az aknamunka, teljesen kiszorítják Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót – felbonthatják a 23 ezer milliárdos koncessziót

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést arról, hogy az autópálya koncesszióért felelős vállalat elfogadja a kormányzati döntést a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncesszió felbontásáról. A miniszterelnök posztja nem előzmény nélküli: Kisvárdán, az erdőbényei kihelyetett kormányülésen már tett utalást arra, hogy a háttérben egyeztetést folytat a kormány a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel. A bejegyzés azért is különös, mert a miniszterelnök lényegében a vállalat nevében adott közlést arról, hogy a vállalat „kész megszüntetni” az autópálya-koncessziót.

Autópálya-koncesszió: élt négy évet

A magyarországi autópálya-koncesszió Európa egyik legnagyobb volumenű gyorsforgalmiút-kezelési megállapodása: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a kormányzati felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált, és az állam már a megállapodás megszüntetéséről tárgyalhat.

A koncessziós szerződést 2022-ben kötötték meg 35 éves időtartamra. A megállapodás 1237 kilométernyi meglévő gyorsforgalmi útszakaszt érint.

A koncessziót az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyerte el, amely a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó magántőkealapok tulajdonában áll.

Az MKIF feladata nemcsak az érintett úthálózat üzemeltetése és fenntartása. A szerződés alapján

2034-ig 279 kilométernyi új gyorsforgalmi utat kell építenie, emellett

további 299 kilométeren kell bővítenie a meglévő szakaszokat.

Utóbbi körbe tartoznak például az M1-es autópálya tervezett bővítései is.

Így működik az autópálya-koncesszió pénzügyi modellje

A konstrukció egyik fontos eleme, hogy az állam nem egyszerűen átadta az autópályák használatából származó matricás útdíjbevételeket a koncesszornak. A modellben az állam a beszedett bevételekből kilométeralapú rendelkezésre állási díjat fizet az MKIF-nek az üzemeltetésért, fenntartásért és a szerződésben vállalt fejlesztésekért cserébe.