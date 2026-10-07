Autópálya-koncesszió: máris megérkezett Mészáros Lőrincék és Szíjj Lászlóék válasza Magyar Péternek – az MKIF nagyon másról beszél, mint a Tisza-kormány
Néhány perccel ezelőtt közleményt adott ki az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövője kapcsán. A Mészáros Lőrinc és Szijj László nagyvállalkozók érdekeltségébe sorolt üzemeltető cég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter egészen direkt állítást tett a kormány és a cég között zajló tárgyalásokról.
Az MKIF válaszából viszont már egészen más kép rajzolódik ki. A nyilatkozat szövege óvatos, de egyértelműen látszik belőle, hogy korántsem tart ott és úgy az ügy, mint ahogyan azt a Tisza-kormány feje megfogalmazta.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormányfő szerda délelőtt a semmiből kategórikus kijelentést tett a közösségi oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy "gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké, mostanra pedig kiderült, hogy
a Mészáros-Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.
Magyar Péter nem jelölte meg, hogy milyen információ birtokában állítja mindezt, ahogy arra sem tért ki, hogy miért éppen szerdán vált aktuálissá, hogy ezt közölje.
Ugyanakkor rögtön felmerültek kétségek, hogy mennyire tényszerű a miniszterelnök kommunikációja. Ezt a panelt ugyanis már pénteken is használta az MKIF kapcsán, amikor országjárásra érkezett Kisvárdára. Ott szintén azt állította, hogy mekkorát változott a helyzet az autópálya-koncesszó kapcsán.
Csakhogy miután Magyar Péter nem a kormány, hanem az MKIF nevében tett állításokat, így érdemes fenntartásokkal kezelni ezek valóságtartalmát. A Tisza ugyanis egyértelműen ellenérdekelt fél és könnyen lehet, hogy nincs konkrétum ezek mögött a nyilatkozatok mögött, hanem mindössze nyomásgyakorlásról, esetleg blöffről van szó.
Autópálya-koncesszió: máris megérkezett Mészáros Lőrincék és Szíjj Lászlóék válasza
Ennek az eshetőségét erősíti az MKIF által most megfoglamazott válasz. A cég ugyanis semmilyen végleges állapotról nem írt, sőt.
Folynak az egyeztetések az MKIF Zrt. és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a tárgyalások részleteiről nem kívánunk nyilatkozni
– olvasható a kiadott állásfoglalásban. Ebből tehát az következik, hogy a tárgyalások egyáltalán nem állnak úgy, ahogy azt Magyar Péter bemutatta, sőt, nem is biztos, hogy felmerült ezek során, hogy az MKIF megszüntetné az autópálya-koncessziót.
Ugyanakkor az, hogy a Tisza-kormány részéről a tetőfokára hágott a szándék és a törekvés az általuk NER-esnek mondott vállalkozók és cégek ellehetetlenítésére, egyértelmű. Ehhez elég csak a szerdán megjelent kormányzati reakciókat alapul venni.
- Kármán András annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a koncessziós szerződések és a gazdasági versenykörnyezet átalakítása, valamint a korábban túlárazottnak ítélt szerződések újratárgyalása a későbbi termelékenységnövekedés feltételeinek megteremtését is szolgálja. Elismerte, hogy ezeknek a lépéseknek rövid távon kedvezőtlen következményei is lehetnek, például átmenetileg kihasználatlan kapacitások jelenhetnek meg, egyes beruházások pedig csúszhatnak.
- Vitézy Dávid pedig arról beszélt, hogy Mészáros Lőrincet vagy Szíjj Lászlót ki lehet-e zárni a közbeszerzési piacról. Közölte, hogy bár az állam ilyen célt nem tud deklarálni, de azt már igen, hogy aki szabálytalanságot követett el, aki nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat, ott föllép és érvényesíti azokat a jogkövetkezményeket is, amik akár a jövőbeni közbeszerzésekből való kizárás jelentik. "Én azt tudom mondani, hogy van a korábbi kormányhoz kötődő építőipari szereplők között olyan, ahol már látunk olyan súlyos szabálytalanságra utaló gyanút korábbi közbeszerzésben, ami kapcsán a következő hetekben lépni fogunk."
A magyar autópályák legnagyobb üzemeltetőjét lövi a Tisza-kormány
A magyarországi autópálya-koncesszió Európa egyik legnagyobb volumenű gyorsforgalmiút-kezelési megállapodása: a magyar állam 35 évre magánkézbe adta a hazai autópálya-hálózat jelentős részének üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A 2022-ben megkötött szerződés azonban 2026-ra a Tisza-kormány által folytatott totális felülvizsgálat egyik kiemelt ügyévé vált.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Magyar Péterrel közösen jelentette be szeptember közepén, hogy kezdeményezik a megállapodás megszüntetését, mert szerintük az jogsértés útján jött létre. Az MKIF előzetesen és ezt követően is úgy reagált, hogy nyitott a tárgyalásokra a jogi kereteken belül, de soha nem beszélt arról, hogy kész elállni a koncessziótól.
A megállapodás 1237 kilométernyi meglévő gyorsforgalmi útszakaszt érint. Az MKIF feladata nemcsak az érintett úthálózat üzemeltetése és fenntartása. A szerződés alapján
- 2034-ig 279 kilométernyi új gyorsforgalmi utat kell építenie, emellett
- további 299 kilométeren kell bővítenie a meglévő szakaszokat.
Utóbbi körbe tartoznak például az M1-es autópálya tervezett bővítései is. A modellben az állam egyebek mellett a beszedett bevételekből kilométeralapú rendelkezésre állási díjat fizet az MKIF-nek az üzemeltetésért, fenntartásért és a szerződésben vállalt fejlesztésekért cserébe. A Tisza-kormányzat ezt kommunikálja 23 ezer milliárd forintos szerződésnek, azonban ez egy fiktív összeg, hiszen ezt legfeljebb a teljes 35 év alatt fizetné ki a költségvetés a koncesszornak.
Tényleg sok idő a 35 évre szóló autópálya-koncesszió?
A 35 éves megállapodást már a megkötésekor számos kritika érte. A bírálatok között szerepelt a rendkívül hosszú elköteleződés, a konstrukció több ezer milliárd forintra becsült teljes költsége, valamint a szerződéses mellékletek titkossága is.
Ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy az autópálya-koncesssziók időtartamában egyáltalán nem szokatlan a több évtizedes kifutás. A Világgazdaság még 2022-ben megismert egy szakmai előkészítő dokumentumot, amely 212 példát vizsgált meg 1973-tól kezdődően egészen 2022 márciusáig a nemzetközi piacokról. Ebből az derül ki, hogy az autópálya-építéshez kapcsolódó koncessziók
több mint 55 százalékának, egészen pontosan 117 projektnek 26 és 35 év közötti a hossza.
Mindössze öt olyan konstrukció ismert, amelyek lezárása 15 éven belül esedékes, másik 61-nél ugyanez 16 és 25 év közötti. Emellett 23 olyan projekt ismert, amely 36–60 évre szól, és hat olyan sztrádakoncesszió is megszületett, amelyeknél a megállapodások 61–80 éves idősávra köttettek.