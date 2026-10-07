Autópálya-koncesszió: máris megérkezett Mészáros Lőrincék és Szíjj Lászlóék válasza Magyar Péternek – az MKIF nagyon másról beszél, mint a Tisza-kormány

Néhány perccel ezelőtt közleményt adott ki az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövője kapcsán. A Mészáros Lőrinc és Szijj László nagyvállalkozók érdekeltségébe sorolt üzemeltető cég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter egészen direkt állítást tett a kormány és a cég között zajló tárgyalásokról.

Autópálya-koncesszió: máris megérkezett Mészáros Lőrincék és Szíjj Lászlóék válasza Magyar Péternek / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az MKIF válaszából viszont már egészen más kép rajzolódik ki. A nyilatkozat szövege óvatos, de egyértelműen látszik belőle, hogy korántsem tart ott és úgy az ügy, mint ahogyan azt a Tisza-kormány feje megfogalmazta.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormányfő szerda délelőtt a semmiből kategórikus kijelentést tett a közösségi oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy "gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké, mostanra pedig kiderült, hogy

a Mészáros-Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.

Magyar Péter nem jelölte meg, hogy milyen információ birtokában állítja mindezt, ahogy arra sem tért ki, hogy miért éppen szerdán vált aktuálissá, hogy ezt közölje.

Ugyanakkor rögtön felmerültek kétségek, hogy mennyire tényszerű a miniszterelnök kommunikációja. Ezt a panelt ugyanis már pénteken is használta az MKIF kapcsán, amikor országjárásra érkezett Kisvárdára. Ott szintén azt állította, hogy mekkorát változott a helyzet az autópálya-koncesszó kapcsán.

Csakhogy miután Magyar Péter nem a kormány, hanem az MKIF nevében tett állításokat, így érdemes fenntartásokkal kezelni ezek valóságtartalmát. A Tisza ugyanis egyértelműen ellenérdekelt fél és könnyen lehet, hogy nincs konkrétum ezek mögött a nyilatkozatok mögött, hanem mindössze nyomásgyakorlásról, esetleg blöffről van szó.

Autópálya-koncesszió: máris megérkezett Mészáros Lőrincék és Szíjj Lászlóék válasza

Ennek az eshetőségét erősíti az MKIF által most megfoglamazott válasz. A cég ugyanis semmilyen végleges állapotról nem írt, sőt.

Folynak az egyeztetések az MKIF Zrt. és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a tárgyalások részleteiről nem kívánunk nyilatkozni

– olvasható a kiadott állásfoglalásban. Ebből tehát az következik, hogy a tárgyalások egyáltalán nem állnak úgy, ahogy azt Magyar Péter bemutatta, sőt, nem is biztos, hogy felmerült ezek során, hogy az MKIF megszüntetné az autópálya-koncessziót.