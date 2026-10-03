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Készülhetünk, valami egészen elképesztő történik a magyar határhoz vezető autópályával: rekordot dönthetnek a románok, felpörgött az elátkozott út építése

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Évtizedes csúszások után látványosan felgyorsult az észak-erdélyi gyorsforgalmi kapcsolat kiépítése. A magyar autósok számára is kulcsfontosságú autópálya több szakaszán egyszerre dolgoznak, és ha a következő hónapokban minden a tervek szerint alakul, 2026 az egész beruházás történetének egyik legerősebb éve lehet.
VG
2026.10.03, 13:40

Csaknem 100 kilométernyi új szakaszt adhatnak át idén az észak-erdélyi A3-as autópályán – írja az Economedia. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy decemberben elkészüljön a magyar határhoz közel fekvő, 28,55 kilométeres Bihar–Bors térsége felé vezető Chiribiș–Biharia szakasz.

autópályaépítés
Rohamtempóban épül a magyar határhoz vezető autópálya (illusztráció)
Fotó: Mirkó István/MW

A munkálatok jelenleg a kivitelezés 78 százalékánál járnak, ami hét százalékpontos előrelépést jelent mindössze egy hónap alatt. A beruházáson több mint 500 ember és mintegy 400 munkagép dolgozik, a román közlekedési minisztérium államtitkára szerint pedig a 28,5 kilométer mintegy 90 százalékán már aszfalt is van. Az elmúlt három hónapban körülbelül 200 ezer tonna aszfaltot terítettek le.

Öt hónappal hamarabb készülhetnek el

A tempó azért is figyelemre méltó, mert a Chiribiș–Biharia szakasz szerződés szerinti átadási határideje csak 2027. május 20. A kivitelező azonban azon dolgozik, hogy már idén decemberben megnyithassák az utat, vagyis körülbelül öt hónappal a határidő előtt végeznének.

Szeptember végére mindegyik híd és felüljáró gerendáit a helyükre emelték, 18 műtárgy teljesen elkészült, 26 kilométeren végeztek a stabilizált alapréteggel, 21,5 kilométeren pedig már az első aszfaltréteg is elkészült.

A munkások jelenleg naponta mintegy 3000 tonna aszfaltot terítenek le.

Az infrastruktúra-fejlesztéseket figyelő Pro Infrastructura szerint továbbra is sok munka van hátra, de jó esély mutatkozik arra, hogy karácsonyra már autózható legyen az a szakasz, amelynek története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött.

Közel 100 kilométer készülhet el egyetlen év alatt

Ha minden tervezett átadás összejön, 2026-ban körülbelül 97 kilométerrel bővülhet az A3-as autópálya használható hossza. Ez rekordközeli eredményt jelentene a hosszú ideig sorozatos csúszásokkal és leállásokkal terhelt beruházás történetében. Az első 12,24 kilométeres új szakaszt már augusztusban átadták

  • Zimbor
  • és Poarta Salajului

között. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, ezzel 144 kilométerre nőtt az A3-as akkor használható hossza, Románia teljes autópálya- és gyorsforgalmi úthálózata pedig elérte az 1430 kilométert.

Az év hátralévő részében további átadásokat terveznek. A román közútkezelő augusztusi becslése szerint a Nădășelu–Mihăiești, a Mihăiești–Zimbor és a Suplacu de Barcău–Chiribiș szakaszokon összesen további 56,41 kilométer kerülhet forgalomba. Ha ehhez hozzávesszük a Chiribiș–Biharia 28,55 kilométerét és az augusztusban már átadott részt, az éves teljesítmény megközelítheti a 100 kilométert.

Magyarország számára sem mindegy, mikor készül el az autópálya

Az A3-as Erdély egyik legfontosabb közlekedési beruházása, és magyar szempontból is kiemelt jelentőségű, mivel a román autópálya-hálózatot a magyar M4-essel kapcsolja össze a magyar–román határnál.

A beruházás ugyanakkor hosszú ideje rendkívül nehezen halad. Ahogy azt a Világgazdaság júniusban részletesen bemutatta, hogy az észak-erdélyi autópálya története több mint két évtizedre nyúlik vissza, miközben szerződésbontások, új tenderek és jelentős csúszások hátráltatták a teljes útvonal kiépítését.

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