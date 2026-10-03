Készülhetünk, valami egészen elképesztő történik a magyar határhoz vezető autópályával: rekordot dönthetnek a románok, felpörgött az elátkozott út építése

Csaknem 100 kilométernyi új szakaszt adhatnak át idén az észak-erdélyi A3-as autópályán – írja az Economedia. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy decemberben elkészüljön a magyar határhoz közel fekvő, 28,55 kilométeres Bihar–Bors térsége felé vezető Chiribiș–Biharia szakasz.

Rohamtempóban épül a magyar határhoz vezető autópálya (illusztráció)

Fotó: Mirkó István/MW

A munkálatok jelenleg a kivitelezés 78 százalékánál járnak, ami hét százalékpontos előrelépést jelent mindössze egy hónap alatt. A beruházáson több mint 500 ember és mintegy 400 munkagép dolgozik, a román közlekedési minisztérium államtitkára szerint pedig a 28,5 kilométer mintegy 90 százalékán már aszfalt is van. Az elmúlt három hónapban körülbelül 200 ezer tonna aszfaltot terítettek le.

Öt hónappal hamarabb készülhetnek el

A tempó azért is figyelemre méltó, mert a Chiribiș–Biharia szakasz szerződés szerinti átadási határideje csak 2027. május 20. A kivitelező azonban azon dolgozik, hogy már idén decemberben megnyithassák az utat, vagyis körülbelül öt hónappal a határidő előtt végeznének.

Szeptember végére mindegyik híd és felüljáró gerendáit a helyükre emelték, 18 műtárgy teljesen elkészült, 26 kilométeren végeztek a stabilizált alapréteggel, 21,5 kilométeren pedig már az első aszfaltréteg is elkészült.

A munkások jelenleg naponta mintegy 3000 tonna aszfaltot terítenek le.

Az infrastruktúra-fejlesztéseket figyelő Pro Infrastructura szerint továbbra is sok munka van hátra, de jó esély mutatkozik arra, hogy karácsonyra már autózható legyen az a szakasz, amelynek története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött.

Közel 100 kilométer készülhet el egyetlen év alatt

Ha minden tervezett átadás összejön, 2026-ban körülbelül 97 kilométerrel bővülhet az A3-as autópálya használható hossza. Ez rekordközeli eredményt jelentene a hosszú ideig sorozatos csúszásokkal és leállásokkal terhelt beruházás történetében. Az első 12,24 kilométeres új szakaszt már augusztusban átadták

Zimbor

és Poarta Salajului

között. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, ezzel 144 kilométerre nőtt az A3-as akkor használható hossza, Románia teljes autópálya- és gyorsforgalmi úthálózata pedig elérte az 1430 kilométert.