Vitézy Dávidék ezt összehozták: horror dugó az M0-ás és M5-ös autópályákon − ilyet meg senki nem látott Magyarországon

Elképesztő dugó alakult ki az M0-s autóúton hétfő délután, ami Magyarország történetének talán a legnagyobbika lehetett. Erről egy sofőr számolt be, aki azt tapasztalta, hogy az M0-as úgy feltorlódott a forgalom, hogy még az M5-ös autópályán is sorban álltak a kamionok. Mindez azért fordulhatott elő, mert az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányában, a Nagy Duna-hidat is érintő munkálatok miatt a 14-es és a 17-es kilométer között lezárták a két külső forgalmi sávot.

Horror dugó az M0-ás es M5-ös autópályán / Fotó: csikiphoto

A forgalom így csak két sávon haladhat, ami az elmúlt napokban rendkívüli fennakadásokat okozott a főváros környékének közlekedésében.

Torlódások a főváros környékének autópályáin

A hétfő délutáni órákban a hídfelújítás miatt az M5-ös autópályán is hatalmas torlódás alakult ki, így nemcsak az M0-s autóút volt érintett.

A munkálatok miatt bevezetett forgalomkorlátozás várhatóan 2026. október 28-ig, szerdáig tart így a következő napokban is fennakadásokra lehet számítani.

A híd sávjainak megnyitása után enyhülhetnek a dugók, de a térségben tovább folytatódnak az útfelújítások: az M0, az M1–M7 közös szakasza és az M7 érintett részein, főként Budaörs, Törökbálint és Diósd környékén várhatóan november harmadik hetéig lesznek munkálatok. Ezek további sávlezárásokkal és időszakos csomóponti korlátozásokkal járhatnak.

Indulás előtt érdemes tájékozódni

Az autósoknak mindenképp hasznos megtekinteni az Útinform aktuális tájékoztatását, mert a forgalmi helyzet gyorsan változhat. A közlekedési nehézségek nem most kezdődtek. Ahogy a Világgazdaság arról korábban már beszámolt az M3-autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M7-es és az M0-s csomópontjánál, az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti részén, az M2-es autóúton pedig Dunakeszinél voltak komolyabb torlódások az elmúlt hetekben.