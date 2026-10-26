Deviza
EUR/HUF367,38 +0,29% USD/HUF328,52 +0,62% GBP/HUF438,6 +0,39% CHF/HUF397,14 +0,2% PLN/HUF83,42 +0,24% RON/HUF68,69 +0,62% CZK/HUF15,09 +0,17% EUR/HUF367,38 +0,29% USD/HUF328,52 +0,62% GBP/HUF438,6 +0,39% CHF/HUF397,14 +0,2% PLN/HUF83,42 +0,24% RON/HUF68,69 +0,62% CZK/HUF15,09 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41% BUX143 895,87 +1,3% MTELEKOM2 662 -0,89% MOL4 932 +2,32% OTP40 870 +1,29% RICHTER13 440 +2,05% OPUS208 0% ANY6 120 -0,81% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 150 -0,48% BUMIX8 752,41 +0,36% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 131,46 -0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávidék ezt összehozták: horror dugó az M0-ás és M5-ös autópályákon − ilyet meg senki nem látott Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország történetének talán legnagyobb dugója alakulhatott ki hétfő délután. Egy közösségi médiás bejegyzés szerint az M0-s autóúton akkora dugó volt, hogy a forgalom az M5-ös autópályán is visszatorlódott. Hetek óta tart a Deák Ferenc (Hárosi) Duna-híd karbantartása, ami napi szinten okoz kellemetlenséget a környéken élőknek.
VG
2026.10.26, 19:36
Frissítve: 2026.10.26, 20:00
Szóljon hozzá!

Elképesztő dugó alakult ki az M0-s autóúton hétfő délután, ami Magyarország történetének talán a legnagyobbika lehetett. Erről egy sofőr számolt be, aki azt tapasztalta, hogy az M0-as úgy feltorlódott a forgalom, hogy még az M5-ös autópályán is sorban álltak a kamionok. Mindez azért fordulhatott elő, mert az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányában, a Nagy Duna-hidat is érintő munkálatok miatt a 14-es és a 17-es kilométer között lezárták a két külső forgalmi sávot.

Horror dugó az M0-ás es M5-ös autópályán
 Horror dugó az M0-ás es M5-ös autópályán / Fotó: csikiphoto

A forgalom így csak két sávon haladhat, ami az elmúlt napokban rendkívüli fennakadásokat okozott a főváros környékének közlekedésében.

Torlódások a főváros környékének autópályáin

A hétfő délutáni órákban a hídfelújítás miatt az M5-ös autópályán is hatalmas torlódás alakult ki, így nemcsak az M0-s autóút volt érintett.

A munkálatok miatt bevezetett forgalomkorlátozás várhatóan 2026. október 28-ig, szerdáig tart így a következő napokban is fennakadásokra lehet számítani.

A híd sávjainak megnyitása után enyhülhetnek a dugók, de a térségben tovább folytatódnak az útfelújítások: az M0, az M1–M7 közös szakasza és az M7 érintett részein, főként Budaörs, Törökbálint és Diósd környékén várhatóan november harmadik hetéig lesznek munkálatok. Ezek további sávlezárásokkal és időszakos csomóponti korlátozásokkal járhatnak.

Indulás előtt érdemes tájékozódni

Az autósoknak mindenképp hasznos megtekinteni az Útinform aktuális tájékoztatását, mert a forgalmi helyzet gyorsan változhat. A közlekedési nehézségek nem most kezdődtek. Ahogy a Világgazdaság arról korábban már beszámolt az M3-autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M7-es és az M0-s csomópontjánál, az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti részén, az M2-es autóúton pedig Dunakeszinél voltak komolyabb torlódások az elmúlt hetekben.

Energiaválság

Energiaválság
1997 cikk
Szóljon hozzá!
közlekedés
M0-s híd
infrastruktúra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu