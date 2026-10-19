Novemberben jöhet a feketeleves a babaváró hiteleseknek: napokon belül lejár a határidő, több millió forintos büntetést kockáztatnak – a Tisza-kormány lehet az egyetlen esélyük

November 1-jén lejár a babaváró hitel többször meghosszabbított türelmi ideje, ami több tízezer magyar család számára jelenthet komoly pénzügyi terhet, ha a kormány addig nem változtat a jelenlegi szabályokon – derült ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.

A Tisza-kormány kezében van a babaváró hitelesek sorsa / Fotó: Shutterstock

A határidő azokat a házaspárokat érinti, akik 2019. július 1. és 2021. október 31. között vették fel a babaváró hitelt, és az eredeti ötéves gyermekvállalási határidejük 2024. július 1. és 2026. október 31. közé esett. Az előző kormány eredetileg 2026. július 1-jéig adott haladékot az érintetteknek, amelyet a Tisza-kormány júniusban november 1-jéig meghosszabbított. A Magyar Nemzeti Bank júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint a 2026 közepén lejáró türelmi idős szerződések közül 24,7 ezer esetben nem teljesült a gyermekvállalási feltétel.

Ezek összesen 182 milliárd forintnyi hitelt érintettek.

A kormány júniusban azt is bejelentette, hogy a Pénzügyminisztérium méltányosabb feltételrendszert dolgoz ki. A részletek azonban továbbra sem ismertek, a tárca szeptember végén csupán annyit közölt, hogy mérlegeli a lehetőségeket, és hamarosan döntést hoz.

Akár négymillió forintot is vissza kell fizetniük a babaváró hiteleseknek

A BiztosDöntés.hu számításai szerint a legnehezebb helyzetbe azok kerülhetnek, akik már 2019 nyarán felvették a maximális, tízmillió forintos babaváró hitelt. Egy 2019 júliusában felvett, húszéves futamidejű kölcsönnél az első öt év alatt mintegy 2,07 millió forint kamattámogatás halmozódott fel. A 2024 júliusától kezdődő, 28 hónapos haladék további 1,73 millió forinttal növelte ezt az összeget. Így a visszafizetési kötelezettség elérheti a 3,8 millió forintot, miközben a havi törlesztőrészlet 44 ezer forintról körülbelül 91 ezer forintra emelkedhet. A 2020 júniusában szerződő házaspároknál valamivel kisebb, de még mindig jelentős a teher. Esetükben a visszafizetendő kamattámogatás megközelítheti a 2,8 millió forintot, a havi törlesztés pedig 94 ezer forint körül alakulhat.

A 2021 októberében hitelt felvevőknek nagyjából 2,1 millió forintos visszafizetéssel és 93 ezer forint körüli havi törlesztőrészlettel kell számolniuk. A különbségeket elsősorban a hitelfelvétel időpontjában érvényes kamatkörnyezet és a türelmi idő hossza magyarázza. A meghosszabbított időszakban ugyanis a korábbinál magasabb állampapírhozamok alapján számították a kamattámogatást. Egy tízmillió forintos hitelnél a türelmi idő minden további hónapja nagyjából 60 ezer forinttal növelhette a később visszafizetendő összeget.