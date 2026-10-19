Novemberben jöhet a feketeleves a babaváró hiteleseknek: napokon belül lejár a határidő, több millió forintos büntetést kockáztatnak – a Tisza-kormány lehet az egyetlen esélyük
November 1-jén lejár a babaváró hitel többször meghosszabbított türelmi ideje, ami több tízezer magyar család számára jelenthet komoly pénzügyi terhet, ha a kormány addig nem változtat a jelenlegi szabályokon – derült ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.
A határidő azokat a házaspárokat érinti, akik 2019. július 1. és 2021. október 31. között vették fel a babaváró hitelt, és az eredeti ötéves gyermekvállalási határidejük 2024. július 1. és 2026. október 31. közé esett. Az előző kormány eredetileg 2026. július 1-jéig adott haladékot az érintetteknek, amelyet a Tisza-kormány júniusban november 1-jéig meghosszabbított. A Magyar Nemzeti Bank júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint a 2026 közepén lejáró türelmi idős szerződések közül 24,7 ezer esetben nem teljesült a gyermekvállalási feltétel.
Ezek összesen 182 milliárd forintnyi hitelt érintettek.
A kormány júniusban azt is bejelentette, hogy a Pénzügyminisztérium méltányosabb feltételrendszert dolgoz ki. A részletek azonban továbbra sem ismertek, a tárca szeptember végén csupán annyit közölt, hogy mérlegeli a lehetőségeket, és hamarosan döntést hoz.
Akár négymillió forintot is vissza kell fizetniük a babaváró hiteleseknek
A BiztosDöntés.hu számításai szerint a legnehezebb helyzetbe azok kerülhetnek, akik már 2019 nyarán felvették a maximális, tízmillió forintos babaváró hitelt. Egy 2019 júliusában felvett, húszéves futamidejű kölcsönnél az első öt év alatt mintegy 2,07 millió forint kamattámogatás halmozódott fel. A 2024 júliusától kezdődő, 28 hónapos haladék további 1,73 millió forinttal növelte ezt az összeget. Így a visszafizetési kötelezettség elérheti a 3,8 millió forintot, miközben a havi törlesztőrészlet 44 ezer forintról körülbelül 91 ezer forintra emelkedhet. A 2020 júniusában szerződő házaspároknál valamivel kisebb, de még mindig jelentős a teher. Esetükben a visszafizetendő kamattámogatás megközelítheti a 2,8 millió forintot, a havi törlesztés pedig 94 ezer forint körül alakulhat.
A 2021 októberében hitelt felvevőknek nagyjából 2,1 millió forintos visszafizetéssel és 93 ezer forint körüli havi törlesztőrészlettel kell számolniuk. A különbségeket elsősorban a hitelfelvétel időpontjában érvényes kamatkörnyezet és a türelmi idő hossza magyarázza. A meghosszabbított időszakban ugyanis a korábbinál magasabb állampapírhozamok alapján számították a kamattámogatást. Egy tízmillió forintos hitelnél a türelmi idő minden további hónapja nagyjából 60 ezer forinttal növelhette a később visszafizetendő összeget.
Nemcsak a büntetés fájhat, a havi törlesztő is megduplázódhat
A kamattámogatás elvesztése két különböző pénzügyi következménnyel járhat. Egyrészt az addig igénybe vett állami támogatást egy összegben kell visszafizetni, másrészt a korábban kamatmentes hitel piaci jellegű, jóval magasabb kamatozású kölcsönné alakul. A számítások szerint az érintetteknél a kamat 12–14 százalék körül alakulhat, ami jelentősen megemeli a havi kiadásokat. Ha november 1-jéig nem születik új szabályozás, a bankok értesítik az ügyfeleket
- az új törlesztőrészletről
- és a visszafizetendő összegről.
A kamattámogatást a jogosultság megszűnésétől számított 120 napon belül, vagyis várhatóan 2027 februárjának végéig kell rendezni. Hargitai-Szabó Kata, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra figyelmeztetett, hogy az érintetteknek érdemes már most tájékozódniuk a várható kötelezettségeikről, és nem megvárniuk a banki értesítést.
Van menekülőút, de nem mindenki számára
Azok a családok, amelyek egészségügyi okokból nem tudták teljesíteni a gyermekvállalást, méltányossági kérelmet nyújthatnak be a lakóhelyük szerinti kormányhivatalhoz. Erre többek között akkor van lehetőség, ha a gyermekvállalás orvosilag ellenjavallt, a támogatott reprodukciós eljárások sikertelenek voltak, vagy a jogszabályban meghatározott egészségügyi körülmények állnak fenn. A kérelmet a kamattámogatás megszűnését követő 90 napon belül kell benyújtani, ezért az orvosi dokumentáció összegyűjtését célszerű időben megkezdeni. Akik nem jogosultak méltányosságra, legfeljebb 24 havi részletfizetést kérhetnek. Ez azonban továbbra is jelentős terhet jelenthet. Egy 3,8 millió forintos visszafizetési kötelezettség havi részlete megközelíti a 158 ezer forintot, amihez hozzáadódhat a 91 ezer forintos hiteltörlesztés.
Így egy érintett családnak két éven keresztül akár havi 250 ezer forint körüli összeget is elő kellene teremtenie.
A szakértő szerint ilyen helyzetben érdemes megvizsgálni a hitelkiváltás vagy a személyi kölcsön lehetőségét is, ugyanakkor ezek tényleges előnye az egyéni pénzügyi helyzettől és az elérhető hitelfeltételektől függ. Fontos könnyítés, hogy a gyermekvállalási feltétel már a várandósság 12. hetének betöltésével teljesíthető. Ha pedig az első gyermek csak a határidő lejárta után érkezik meg, a 2024 decemberében elfogadott szabálymódosítás alapján a kamatmentesség a hátralévő futamidőre visszaállítható.