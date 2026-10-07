A Balaton északi partján az elmúlt években luxusingatlan-boom bontakozott ki, emiatt egyesek már a "magyar Hamptonsként" emlegetik a térséget, írja az amerikai CNBC. A hírcsatorna terjedelmes riportban mutatta be a balatoni luxuspiacot.

A Balaton északi partjára egyre több luxusfejlesztés érkezik, a helyiek azonban közben fokozatosan kiszorulnak a környékről / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Amerikában is felfigyeltek a magyar luxusparadicsomra: New York dúsgazdag negyedéhez hasonlították a Balaton és Tihany térségét, ahol már megjelentek a nemzetközi ingatlanfejlesztők is

A CNBC felidézi Anikó Woods és férje történetét, akik néhány évvel ezelőtt egy közép-magyarországi, a Balatonhoz közeli nyaralót kerestek, nehéz volt még egy szerény, vidéki házat is megtalálni a költségvetésükhöz mérten. 2022-t írtunk, az időszakot, amit Woods a „járványkori ingatlanboom csúcspontjaként” jellemzett. A magyarok ekkor a Balaton partjaira és hegyvidékeire özönlöttek, ami azonban az árak ugrásszerű növekedését eredményezte.

A pár kibővítette a keresési területet, és végül megvásároltak egy korábbi borászatot, ahol szőlőt tároltak és préseltek, Sümeg közelében, a Balaton-felvidéken. Néhány évvel később az ingatlanárak jelentősen megemelkedtek, egy nyaraló átlagos tranzakciós értéke négyzetméterenként elérte a 744 000 magyar forintot 2025-ben, ami majdnem négyszerese a 2018-as, 200 000 forint alatti négyzetméterárnak az Otthon Centrum ingatlanügynökség adatai szerint.

Miért pont a Balaton?

A közel 200 km hosszú partszakasz körüli nyaralások generációk óta népszerűek a magyarok körében. Az 1949-1989 közötti kommunista korszakban, amikor a nemzetközi utazásokat szigorúan korlátozták, a partszakma a munkásosztály végső menedékhelyét jelentette, ahol a szakszervezetek jelentős támogatással biztosítottak tagjaiknak és családjaiknak megfizethető nyaralószállást.

Mivel Magyarország tengerparttal nem rendelkezik, a tavat néha az ország belső tengerének is nevezik, amely közel 80 km hosszú és a legszélesebb pontján körülbelül 14 km széles. Budapesttől másfél órás autóútra található, Budapest egyik legnépszerűbb üdülőhelye, Budapest.

Míg a déli partok híresek a családbarát strandjairól, az északi part egyes részei azzá fejlődtek, amit egyesek „Magyarország Hamptonsának” neveznek. Woods, a How To Hungary weboldal üzemeltetője szerint ez a festői északi szakasz nagyon keresett „drága második otthonai, kiváló éttermei, szőlőültetvényei, vitorlázás és a jól ismert nyári társasági élet” miatt.