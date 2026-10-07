Amerikában is felfigyeltek a magyar luxusparadicsomra: New York dúsgazdag negyedéhez hasonlították a Balaton és Tihany térségét, ahol már megjelentek a nemzetközi ingatlanfejlesztők is
A Balaton északi partján az elmúlt években luxusingatlan-boom bontakozott ki, emiatt egyesek már a "magyar Hamptonsként" emlegetik a térséget, írja az amerikai CNBC. A hírcsatorna terjedelmes riportban mutatta be a balatoni luxuspiacot.
Amerikában is felfigyeltek a magyar luxusparadicsomra: New York dúsgazdag negyedéhez hasonlították a Balaton és Tihany térségét, ahol már megjelentek a nemzetközi ingatlanfejlesztők is
A CNBC felidézi Anikó Woods és férje történetét, akik néhány évvel ezelőtt egy közép-magyarországi, a Balatonhoz közeli nyaralót kerestek, nehéz volt még egy szerény, vidéki házat is megtalálni a költségvetésükhöz mérten. 2022-t írtunk, az időszakot, amit Woods a „járványkori ingatlanboom csúcspontjaként” jellemzett. A magyarok ekkor a Balaton partjaira és hegyvidékeire özönlöttek, ami azonban az árak ugrásszerű növekedését eredményezte.
A pár kibővítette a keresési területet, és végül megvásároltak egy korábbi borászatot, ahol szőlőt tároltak és préseltek, Sümeg közelében, a Balaton-felvidéken. Néhány évvel később az ingatlanárak jelentősen megemelkedtek, egy nyaraló átlagos tranzakciós értéke négyzetméterenként elérte a 744 000 magyar forintot 2025-ben, ami majdnem négyszerese a 2018-as, 200 000 forint alatti négyzetméterárnak az Otthon Centrum ingatlanügynökség adatai szerint.
Miért pont a Balaton?
A közel 200 km hosszú partszakasz körüli nyaralások generációk óta népszerűek a magyarok körében. Az 1949-1989 közötti kommunista korszakban, amikor a nemzetközi utazásokat szigorúan korlátozták, a partszakma a munkásosztály végső menedékhelyét jelentette, ahol a szakszervezetek jelentős támogatással biztosítottak tagjaiknak és családjaiknak megfizethető nyaralószállást.
Mivel Magyarország tengerparttal nem rendelkezik, a tavat néha az ország belső tengerének is nevezik, amely közel 80 km hosszú és a legszélesebb pontján körülbelül 14 km széles. Budapesttől másfél órás autóútra található, Budapest egyik legnépszerűbb üdülőhelye, Budapest.
Míg a déli partok híresek a családbarát strandjairól, az északi part egyes részei azzá fejlődtek, amit egyesek „Magyarország Hamptonsának” neveznek. Woods, a How To Hungary weboldal üzemeltetője szerint ez a festői északi szakasz nagyon keresett „drága második otthonai, kiváló éttermei, szőlőültetvényei, vitorlázás és a jól ismert nyári társasági élet” miatt.
Megtorpant a balatoni ingatlanpiac
Most azonban fordult a piac. Az átlagos négyzetméterár jelenleg mintegy 712 ezer forint, ami 4,3 százalékos visszaesés az előző évhez képest. A vízparti és panorámás telkek szűkössége, valamint a Balatonfüred és más települések környékén megjelenő prémium fejlesztések továbbra is felfelé hajtják az árakat, a drágább finanszírozás és az új lakások növekvő kínálata viszont már fékezi a piacot.
Ezt jól mutatja a balatonakarattyai Grand Balaton projekt sorsa is. A 25 ezer négyzetméteres területre 100, egyenként mintegy 135 és 419 millió forint közötti árú lakást terveztek, kerttel, úszómedencével, wellness- és fitneszterülettel, valamint közösségi munkatérrel. A beruházás azonban még nem kezdődött el.
Minden engedélyünk megvan. Készen állunk a projekt elindítására, amikor a piaci körülmények megfelelőek – mondta Kádas Gábor fejlesztési igazgató. Mint fogalmazott: „Manapság nem vagyunk a ciklus napos oldalán.”
A luxusfejlesztések közben a helyiek helyzete is változik. Weisz Gabriella, a BalatonHomes ingatlanközvetítője szerint Balatonfüred környéke egy „kis Monaco”, ahol a négy- és ötcsillagos szállodák, golfklubok és lovaglási lehetőségek mellett egyre több tehetős budapesti család telepszik meg.
Szinte teljesen kicserélődnek az itt élők. Inkább budapesti családok: a férj ügyvéd, a gyerekekkel ideköltöztek, ő pedig visszajár Budapestre dolgozni
– mondta. A piac megtorpanásában közrejátszik a kormányváltás is. A CNBC felidézi, hogy augusztusban a magyar kormány két, a tó körüli magánkézben lévő luxusfejlesztés ellen emelt óvintézkedést azzal, hogy megszüntetete a nemzetgazdasági prioritási státuszukat, és a jövőben nagyobb hangot ad a helyieknek. A kiemelt státusz lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy megkerüljék a helyi szabályozási terveket – mondta Soóki-Tóth. „Arra számítok, hogy a státusz visszavonása következtében ezek közül a projektek közül néhány teljesen leáll” – mondta.
Ezt lehet tudni Hamptonsról
Hamptons New Yorktól keletre, Long Island South Fork nevű félszigetén fekvő tengerparti települések összefoglaló neve. Ide tartozik többek között Southampton, East Hampton, Bridgehampton, Sagaponack és Amagansett. Ma a Hamptons az amerikai luxusnyaraló-piac egyik szimbóluma: Manhattan pénzügyi és üzleti elitje, vállalkozók, médiaszereplők és hírességek tartanak itt második otthont, az óceánparti ingatlanok között pedig több tízmillió dolláros birtokok is vannak. A térség ugyanakkor strandokat, farmokat, kisvárosias településközpontokat, galériákat és élénk művészeti életet is megőrzött.
A balatoni párhuzam elsősorban az északi part bizonyos részeire illik. Tihanyban például egy három hálószobás és három fürdőszobás lakást 2,45 millió euróért kínáltak, miközben az Otthon Centrum elemzője, Soóki-Tóth Gábor a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy szerinte Tihany az ország egyik legdrágább nyaralóingatlan-piaca, ahol az árak már a budapesti szintet is meghaladhatják.
A Balatonnál ingatlant adni-venni – csak türelmeseknek való játék nagy téttel
A balatoni ingatlanok négyzetméterára idén az év első öt hónapjában mintegy 18 százalékkal haladta meg az országos szintet, miközben egy itteni ingatlan eladása másfélszer annyi ideig tartott, és nagyobb alkuval is járt – derül ki a Duna House friss piaci elemzéséből. A tó körüli piac szinte minden lényeges mutatójában elválik az ország többi részétől: nem az első lakásvásárlók, hanem a befektetők és a második otthont keresők mozgatják.