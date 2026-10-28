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Magyar Péter bejelentést tett: háromszoros emelés jön, de lesz, akik nagyon nem járnak jól – 150 ezer forint a felső határ, minden a bankokon múlik

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Újdonságok jönnek a bankolásban. Magyar Péter arra emlékeztetett, hogy 2027-től változnak az átutalások költségei. A lakossági tranzakciós illetékmentesség értékhatára és a fizetendő illeték maximuma is emelkedik. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a nagy összegeket mozgató ügyfeleknek és különösen a vállalkozásoknak kell magasabb kiadásokkal számolni, míg sokan jól járnak.
VG
2026.10.28, 13:20
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Jelentősen átalakulnak a banki átutalások költségei 2027-től Magyarországon. A lakosság számára 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelkedik a tranzakciós díj nélkül utalható összegek limitje. Erről írt Magyar Péter kormányfő egy Facebook-bejegyzésben.

Jelentősen átalakulnak a banki átutalások költségei
Jelentősen átalakulnak a banki átutalások költségei / Fotó: Mehaniq

Az intézkedést még Kármán András pénzügyminiszter jelentette be korábban, aki közölte azt is, hogy az illeték tranzakciónkénti maximuma 20 ezerről 30 ezer forintra növekszik.

A banki átutalások egy része olcsóbb lesz

Az intézkedés célja, hogy a lakosságot a készpénz helyett a digitális fizetés felé tereljék, miközben a költségvetés 40 milliárd forinttal több bevételt vár az illetéktől. Jelenleg a lakossági átutalások 50 ezer forint feletti részére 0,45 százalékos illeték jut, legfeljebb 20 ezer forint. Ha az illetékmentes sáv 150 ezer forintra emelkedik, az ennél kisebb utalások után a bankoknak már nem kell tranzakciós illetéket fizetniük.

Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében az összes átutalás közel 73 százaléka nem haladta meg a 100 ezer forintot. Becslések szerint legalább háromnegyedük beleférhet a megemelt értékhatárba.

Egy 175 748 forintos, vagyis a lakossági egyedi átutalások átlagértékének megfelelő megbízás után jelenleg 566 forint az illeték. Az új szabályok alapján ez 116 forintra csökkenne, ami 450 forintos megtakarítást jelent a banknak.

A cégek azonban rosszabbul járnak, mivel a vállalkozói átutalásoknál nincs illetékmentes rész, így a lakosságnak szánt könnyítésből sem részesülnének.

A felső korlát emelése viszont őket is érintené: a vállalati átutalásoknál mintegy 4,44 millió forint felett nőne az illeték, 6,67 millió forinttól pedig már a 30 ezres maximumot kellene megfizetni.

A bankok döntenek

A tranzakciós illetéket a pénzintézetek fizetik, költségét azonban gyakran áthárítják az ügyfelekre. Erre jó példa, hogy a 2024-es illetékemelés szinte minden nagybank díjszabásában megjelent. A mostani változás azonban nem feltétlenül eredményez automatikus díjcsökkentést. Egyes bankok közvetlenül az illetékhez kötik átutalási díjaikat, mások eltérő díjstruktúrát alkalmaznak. 

Ez azt jelenti, hogy a 150 ezer forint alatti átutalások sem válnának szükségszerűen teljesen ingyenessé. A bankok döntésén múlik, hogy az illetékcsökkentésből mennyit adnak tovább ügyfeleiknek. 

A 2027-es változtatások nem általános illetékcsökkentést jelentenének, a kormány ugyanis összességében több bevételt vár a pénzügyi tranzakciókból. A jelenleg érvényes szabályok 2024 augusztusában szigorodtak jelentősen, amikor az átutalások illetéke 50 százalékkal, 0,45 százalékra emelkedett. 

Ezzel párhuzamosan a devizaváltással járó műveletekre kiegészítő illetéket vezettek be, miközben a készpénzfelvételt 0,9 százalékos teher sújtja. A korábbi emeléseket a bankok jellemzően továbbhárították ügyfeleikre, így azok a lakossági és vállalati számlavezetés költségeiben is megjelentek.

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