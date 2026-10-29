Valami készül: kinézte magának Magyarországot a külföldi nagy bank, felfedte a terveket a vezére – „Szenzációs. Lenyűgöz, ami ott uralkodik”
A linzi székhelyű Oberbank régóta hivatalban lévő vezérigazgatója egyelőre még betölti tisztségét, de Franz Gasselsbergert hamarosan már kinevezett utódja, a csupán 41 éves Martin Seiter váltja. A pénzügyi szakember a Kurier újságírójának beszélt a társaság folyó üzleti évének első féléves eredményeiről, valamint a véleménye szerint éppen átalakuló magyar piacban rejlő lehetőségekről.
A vállalati ügyfélüzletágért felelős igazgatósági tag az év végén veszi át az irányítást és úgy véli, hogy az átmeneti időszakban még szorosabbá vált az együttműködés a bankon belül. Elmondása szerint elődjéhez hasonlóan ő is aktívan kíván szerepelni a nyilvánosság előtt, azt azonban egyelőre nem árulta el, milyen témákra összpontosít majd.
Az Oberbank jövője
A bank 2030-ig szóló stratégiájának kidolgozásában Martin Seiter is részt vett, annyi pedig bizonyos, hogy a pénzintézet a szerves növekedésre helyezi a hangsúlyt.
Nem megvásárolni akarjuk a piaci részesedést, hanem a teljesítményünkkel szeretnénk megszerezni
− fogalmazott a jövendő vezérigazgató, akit meglepett az első féléves erős eredmény.
Az Oberbank az első fél évben 179,2 millió euróról 199 millió euróra növelte nettó nyereségét, Martin Seiter szerint ez egyrészt a kiemelkedő második negyedévnek köszönhető, de úgy látja, hogy a harmadik is kiválóan indult. A világpolitikai körülmények miatt ugyanakkor továbbra is óvatosan, a rövid távú fejleményekhez igazodva terveznek. Pontos előrejelzést ezért egyelőre nem tudnak adni.
Lenyűgöző Magyarország
Martin Seiter a kedvező eredmények egyik okaként a rendkívül erős operatív üzleti tevékenységet említette. A bank mind a betétállományát, mind a hitelállományát növelni tudta és jól teljesítettek a pénzintézet részesedései is, köztük a BTV, a BKS és a voestalpine.
A pénzügyi szakember külön kiemelte Magyarországot, ahol az Oberbank 2007 óta van jelen, és 12 fiókkal rendelkezik. Úgy gondolja, hogy a bankadó továbbra is kihívást jelent, ám elárulta, hogy ezzel kapcsolatban éppen tárgyalások folynak. Elmondta azt is, hogy az Oberbank jövőre üzleti delegációt küld hazánkba.
Magyarország kiválóan teljesít, valóságos szenzáció. Lenyűgöz az a megújulási lendület, amely ott tapasztalható. Újra úgy érezzük, hogy szívesen látnak bennünket. Az elmúlt években ez nem így volt
− mondta Martin Seiter.
Német lehetőség
Az Oberbank szerint a másik jelentős potenciállal bíró piac Németország. Az igazgatósági tag hangsúlyozta, hogy a közepes méretű osztrák bank elsősorban kis- és középvállalkozásokra összpontosít. Ilyen pénzintézetből jelenleg nincs másik Németországban, így ezt a piaci rést célozzák meg.
Az Oberbank jelenleg Németország tíz szövetségi tartományában 45 fiókkal rendelkezik, mérlegfőösszege hamarosan meghaladja a 30 milliárd eurót. Martin Seiter a következő években további hat fiókot nyitna Észak-Rajna-Vesztfáliában.
A Commerzbank UniCredit általi esetleges felvásárlása az Oberbank számára felérne egy lottóötössel. Az érintett bankokat ugyanis a következő időszakban az összeolvadás kötné le, így feltehetően kevesebb idejük jutna az ügyfeleikre. Ráadásul ezt követően kevésbé tudnának alkalmazkodni a középvállalkozások igényeihez.