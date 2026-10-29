Valami készül: kinézte magának Magyarországot a külföldi nagy bank, felfedte a terveket a vezére – „Szenzációs. Lenyűgöz, ami ott uralkodik”

A linzi székhelyű Oberbank régóta hivatalban lévő vezérigazgatója egyelőre még betölti tisztségét, de Franz Gasselsbergert hamarosan már kinevezett utódja, a csupán 41 éves Martin Seiter váltja. A pénzügyi szakember a Kurier újságírójának beszélt a társaság folyó üzleti évének első féléves eredményeiről, valamint a véleménye szerint éppen átalakuló magyar piacban rejlő lehetőségekről.

Az Oberbank jelentős potenciált lát a magyar piacban. / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalati ügyfélüzletágért felelős igazgatósági tag az év végén veszi át az irányítást és úgy véli, hogy az átmeneti időszakban még szorosabbá vált az együttműködés a bankon belül. Elmondása szerint elődjéhez hasonlóan ő is aktívan kíván szerepelni a nyilvánosság előtt, azt azonban egyelőre nem árulta el, milyen témákra összpontosít majd.

Az Oberbank jövője

A bank 2030-ig szóló stratégiájának kidolgozásában Martin Seiter is részt vett, annyi pedig bizonyos, hogy a pénzintézet a szerves növekedésre helyezi a hangsúlyt.

Nem megvásárolni akarjuk a piaci részesedést, hanem a teljesítményünkkel szeretnénk megszerezni

− fogalmazott a jövendő vezérigazgató, akit meglepett az első féléves erős eredmény.

Az Oberbank az első fél évben 179,2 millió euróról 199 millió euróra növelte nettó nyereségét, Martin Seiter szerint ez egyrészt a kiemelkedő második negyedévnek köszönhető, de úgy látja, hogy a harmadik is kiválóan indult. A világpolitikai körülmények miatt ugyanakkor továbbra is óvatosan, a rövid távú fejleményekhez igazodva terveznek. Pontos előrejelzést ezért egyelőre nem tudnak adni.

Lenyűgöző Magyarország

Martin Seiter a kedvező eredmények egyik okaként a rendkívül erős operatív üzleti tevékenységet említette. A bank mind a betétállományát, mind a hitelállományát növelni tudta és jól teljesítettek a pénzintézet részesedései is, köztük a BTV, a BKS és a voestalpine.

A pénzügyi szakember külön kiemelte Magyarországot, ahol az Oberbank 2007 óta van jelen, és 12 fiókkal rendelkezik. Úgy gondolja, hogy a bankadó továbbra is kihívást jelent, ám elárulta, hogy ezzel kapcsolatban éppen tárgyalások folynak. Elmondta azt is, hogy az Oberbank jövőre üzleti delegációt küld hazánkba.

Magyarország kiválóan teljesít, valóságos szenzáció. Lenyűgöz az a megújulási lendület, amely ott tapasztalható. Újra úgy érezzük, hogy szívesen látnak bennünket. Az elmúlt években ez nem így volt

− mondta Martin Seiter.