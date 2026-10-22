Ez gyors volt: máris csalódott a Tisza-kormányban az egyik legnagyobb magyarországi bank vezére – rá kellene kapcsolni kicsit Jelasity Radován szerint

A következő hat-kilenc hónap egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e beruházási fellendülést elérni Magyarországon, és ezen keresztül növelni a GDP-t – mondta Jelasity Radován. A Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója szerint a vállalati hitelezés bővülését is akadályozza, hogy az elmúlt két-három évben megtorpantak a beruházások.

A bankszövetség elnöke csalódott a Tisza-kormányban / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalatoknak jelenleg több a betétjük, mint a hitelük, vagyis rendelkeznek pénzügyi tartalékokkal. A bankvezető szerint azonban a gazdasági szereplők egyelőre kivárnak, és az irányt keresik. Ebben az új költségvetés adhat támpontot, miközben az állami programok is ösztönözhetik a beruházási kedvet.

Jelasity Radován óvatosan optimistának nevezte a 2027-es költségvetést. Értékelése szerint a tervezet reális GDP-növekedéssel számol, kiadásai és bevételei pedig összhangban vannak.

Ha a kitűzött számokat sikerül teljesíteni, az a bankok számára is kedvező környezetet teremthet.

A gazdasági növekedés a költségvetési egyensúly javításában is meghatározó lehet. Mint rámutatott, jelentős gazdasági bővülés mellett könnyebb lenne 2030-ban elérni a 2,8–3 százalékos hiánycélt.

A bankvezető szerint a jelenlegi kormány fokozatosan kivezeti a korábbi kormányzat gazdaságpolitikai eszközeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy az unortodox gazdaságpolitika átalakulásának gyorsabb kezdetében reménykedett. A lakástakarékpénztárak állami támogatásának újraindítását kedvezően értékelte, és összességében bizakodóan nyilatkozott a költségvetésről.

A bankadóval, a kamatstoppal és a tranzakciós illetékkel kapcsolatos kérdésre Jelasity Radován azt mondta: a magyar bankszektor effektív adózási rátája jelenleg 45 százalék.

Közlése szerint az extra terhek bevezetése óta a szektor nyereségessége megfeleződött, miközben az extraprofitadó megduplázódott. A bankok ezért a terhek fokozatos, kiszámítható csökkentésében bíznak.

A bankszövetség elnöke hangsúlyozta:

a szektor számára hosszabb távon a piaci alapú hitelezés bővülése jelenti az előrelépést.

Az államilag támogatott konstrukciókról is szívesen lemondanának, különösen akkor, ha ezzel párhuzamosan megszűnnének az extra adóterhek.