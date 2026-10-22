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Ez gyors volt: máris csalódott a Tisza-kormányban az egyik legnagyobb magyarországi bank vezére – rá kellene kapcsolni kicsit Jelasity Radován szerint

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Jelasity Radován a kormány gazdaságpolitikai fordulatának gyorsabb kezdetében reménykedett. A Bankszövetség elnökeként arra figyelmeztetett: a következő hat-kilenc hónap meghatározó lehet a gazdasági növekedés szempontjából.
VG
2026.10.22, 13:24
Frissítve: 2026.10.22, 15:13
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A következő hat-kilenc hónap egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e beruházási fellendülést elérni Magyarországon, és ezen keresztül növelni a GDP-t – mondta Jelasity Radován. A Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója szerint a vállalati hitelezés bővülését is akadályozza, hogy az elmúlt két-három évben megtorpantak a beruházások.

parlament bankszövetség
A bankszövetség elnöke csalódott a Tisza-kormányban / Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalatoknak jelenleg több a betétjük, mint a hitelük, vagyis rendelkeznek pénzügyi tartalékokkal. A bankvezető szerint azonban a gazdasági szereplők egyelőre kivárnak, és az irányt keresik. Ebben az új költségvetés adhat támpontot, miközben az állami programok is ösztönözhetik a beruházási kedvet.

Jelasity Radován óvatosan optimistának nevezte a 2027-es költségvetést. Értékelése szerint a tervezet reális GDP-növekedéssel számol, kiadásai és bevételei pedig összhangban vannak. 

Ha a kitűzött számokat sikerül teljesíteni, az a bankok számára is kedvező környezetet teremthet.

A gazdasági növekedés a költségvetési egyensúly javításában is meghatározó lehet. Mint rámutatott, jelentős gazdasági bővülés mellett könnyebb lenne 2030-ban elérni a 2,8–3 százalékos hiánycélt.

A bankvezető szerint a jelenlegi kormány fokozatosan kivezeti a korábbi kormányzat gazdaságpolitikai eszközeit. Hozzátette ugyanakkor, hogy az unortodox gazdaságpolitika átalakulásának gyorsabb kezdetében reménykedett. A lakástakarékpénztárak állami támogatásának újraindítását kedvezően értékelte, és összességében bizakodóan nyilatkozott a költségvetésről.

A bankadóval, a kamatstoppal és a tranzakciós illetékkel kapcsolatos kérdésre Jelasity Radován azt mondta: a magyar bankszektor effektív adózási rátája jelenleg 45 százalék.

Közlése szerint az extra terhek bevezetése óta a szektor nyereségessége megfeleződött, miközben az extraprofitadó megduplázódott. A bankok ezért a terhek fokozatos, kiszámítható csökkentésében bíznak.

A bankszövetség elnöke hangsúlyozta: 

a szektor számára hosszabb távon a piaci alapú hitelezés bővülése jelenti az előrelépést. 

Az államilag támogatott konstrukciókról is szívesen lemondanának, különösen akkor, ha ezzel párhuzamosan megszűnnének az extra adóterhek.

A lakástámogatások kapcsán Jelasity Radován felidézte: a közgazdászok körében már a bevezetésekor kérdéseket vetett fel az egy évvel korábban elindított, fix 3 százalékos lakáshitel nagyvonalúan meghatározott feltételrendszere.

A program szerinte jelentős költséget jelent az adófizetőknek. Ezért felelősségteljes döntésnek nevezte, hogy a kormány a támogatást az új építésű lakások vásárlására korlátozza.

Elmondása szerint jelenleg az új építésű ingatlanokra felvett hitelek 70–80 százaléka fix 3 százalékos kamatozású. Arra számít, hogy ez az arány átalakul, és reményei szerint nagyobb szerepet kapnak majd a piaci alapú kölcsönök.

A piaci hitelezés fellendülését a bankvezető lehetségesnek tartja. Megítélése szerint Magyarországon már nem az a kérdés, hogy csökkennek-e a jegybanki kamatok és a hozamok, hanem az, hogy erre mikor kerül sor. A folyamatot jelenleg a kedvezőtlen világgazdasági hatások lassítják.

A bankszektor mielőbbi kamatcsökkenésben bízik, amely Jelasity Radován szerint a költségvetésbe vetett bizalom erősödéséhez is hozzájárulhat.

A gazdasági kilátásokról azt mondta: a bankok és a kormány előrejelzései jelenleg egybeesnek. A két fél közötti kommunikációt korrektnek és átláthatónak értékelte. 

A Világgazdaság azt is megírta, hogy a 2027-es költségvetésről több, eddig nem ismert részlet kiderült. Például az is, pontosan mi lesz az anyák adómentességével, és a nyugdíjakkal. De immáron sokkal világosabban látszanak az adóemelések is.

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gazdasági növekedés
bankszövetség
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Jelasity Radován
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