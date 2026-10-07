Ilyen nincs, meglépték, amit senki nem akart: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok mától

Közel három hét után ismét hozzányúltak az egyik üzemanyag árához Magyarországon: szerdán a 95-ös benzin országos átlagára literenként 5 forinttal emelkedett, míg a gázolaj ára változatlan maradt – derül ki a Holtankoljak.hu szerdai adataiból.

A benzin esetében véget ért a stabil időszak / Fotó: Desintegrator

Ennek megfelelően október 7-én az országos átlagárak a következőképpen alakulnak:

95-ös benzin: 641 forint/liter

gázolaj: 709 forint/liter

A változás azért is figyelemre méltó, mert a hazai üzemanyagárak hetek óta gyakorlatilag mozdulatlanok voltak. Kedden még 636 forintos benzin- és 709 forintos gázolajárról számolt be a szakportál, és akkor már közel három hete ugyanazon a szinten álltak az átlagárak.

Egy átlagos, 50 literes tank megtöltése így szerdától benzinnel mintegy 32 050 forintba, gázolajjal pedig 35 450 forintba kerülhet az országos átlagár alapján. A benzines autósok számára tehát egy teljes tank nagyjából 250 forinttal kerül többe, mint egy nappal korábban.

Üzemanyagár: száz dollár fölött a Brent

A magyarországi kutakon tapasztalt hosszú nyugalom azért volt különösen érdekes, mert közben a világpiacon korántsem volt ilyen csendes a helyzet. A Holtankoljak.hu szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé emelkedett.

A bizonytalanságot egyszerre több tényező táplálja. A közel-keleti konfliktus mellett a szaúdi olajinfrastruktúrát érő támadások is növelik az ellátással kapcsolatos kockázatokat, miközben a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is megjelent a piacon.

Egyelőre a benzinesek járnak rosszabbul

A hazai kiskereskedelmi árak az elmúlt hetekben ennek ellenére feltűnően stabilak maradtak. Október elején még egyik üzemanyagtípus ára sem mozdult: október 1-jén és 2-án is 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelátlagot közölt a Holtankoljak.hu.

A szerdai drágulással ez a sorozat most megszakadt. Egyelőre csak a benzineseknek kell többet fizetniük, kérdés azonban, hogy a világpiaci folyamatok mellett meddig tartható a gázolaj jelenlegi árszintje.