Deviza
EUR/HUF366,97 +0,51% USD/HUF327,98 +1,08% GBP/HUF433,65 +0,74% CHF/HUF393,86 +1,02% PLN/HUF83,72 +0,22% RON/HUF68,56 +0,41% CZK/HUF15,03 +0,44% EUR/HUF366,97 +0,51% USD/HUF327,98 +1,08% GBP/HUF433,65 +0,74% CHF/HUF393,86 +1,02% PLN/HUF83,72 +0,22% RON/HUF68,56 +0,41% CZK/HUF15,03 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 329,54 -0,94% MTELEKOM2 544 -1,1% MOL5 045 -0,2% OTP40 700 -1,89% RICHTER12 380 +0,08% OPUS274 +2,19% ANY6 250 -0,8% AUTOWALLIS119,5 -0,42% WABERERS4 230 -2,13% BUMIX9 207,85 +0,31% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 135,63 -1,29% BUX142 329,54 -0,94% MTELEKOM2 544 -1,1% MOL5 045 -0,2% OTP40 700 -1,89% RICHTER12 380 +0,08% OPUS274 +2,19% ANY6 250 -0,8% AUTOWALLIS119,5 -0,42% WABERERS4 230 -2,13% BUMIX9 207,85 +0,31% CETOP4 915,6 +1,23% CETOP NTR3 135,63 -1,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Ilyen nincs, meglépték, amit senki nem akart: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok mától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hosszú hetek után megtört a csend a magyar benzinkutakon, szerdán ismét változtak az üzemanyagárak. A benzin esetében véget ért a stabil időszak, miközben a nemzetközi olajpiac továbbra sem ígér nyugalmat az autósoknak.
VG
2026.10.07, 09:37
Frissítve: 2026.10.07, 09:37
Szóljon hozzá!

Közel három hét után ismét hozzányúltak az egyik üzemanyag árához Magyarországon: szerdán a 95-ös benzin országos átlagára literenként 5 forinttal emelkedett, míg a gázolaj ára változatlan maradt – derül ki a Holtankoljak.hu szerdai adataiból.

Filling,Fuel,Into,A,Car,At,A,Petrol,Station,Pump üzemanyag benzin gázolaj
 A benzin esetében véget ért a stabil időszak / Fotó: Desintegrator

Ennek megfelelően október 7-én az országos átlagárak a következőképpen alakulnak:

  • 95-ös benzin: 641 forint/liter
  • gázolaj: 709 forint/liter

A változás azért is figyelemre méltó, mert a hazai üzemanyagárak hetek óta gyakorlatilag mozdulatlanok voltak. Kedden még 636 forintos benzin- és 709 forintos gázolajárról számolt be a szakportál, és akkor már közel három hete ugyanazon a szinten álltak az átlagárak.

Egy átlagos, 50 literes tank megtöltése így szerdától benzinnel mintegy 32 050 forintba, gázolajjal pedig 35 450 forintba kerülhet az országos átlagár alapján. A benzines autósok számára tehát egy teljes tank nagyjából 250 forinttal kerül többe, mint egy nappal korábban.

Üzemanyagár: száz dollár fölött a Brent

A magyarországi kutakon tapasztalt hosszú nyugalom azért volt különösen érdekes, mert közben a világpiacon korántsem volt ilyen csendes a helyzet. A Holtankoljak.hu szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé emelkedett.

A bizonytalanságot egyszerre több tényező táplálja. A közel-keleti konfliktus mellett a szaúdi olajinfrastruktúrát érő támadások is növelik az ellátással kapcsolatos kockázatokat, miközben a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is megjelent a piacon.

Egyelőre a benzinesek járnak rosszabbul

A hazai kiskereskedelmi árak az elmúlt hetekben ennek ellenére feltűnően stabilak maradtak. Október elején még egyik üzemanyagtípus ára sem mozdult: október 1-jén és 2-án is 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelátlagot közölt a Holtankoljak.hu.

A szerdai drágulással ez a sorozat most megszakadt. Egyelőre csak a benzineseknek kell többet fizetniük, kérdés azonban, hogy a világpiaci folyamatok mellett meddig tartható a gázolaj jelenlegi árszintje.

Szóljon hozzá!
benzin
gázolaj
üzemanyagár
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu