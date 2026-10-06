Betelt a pohár, bejelentették a tüntetést a benzinkutasok: a Mol székházához vonulnak, itt a lista a követeléseikről – "Nem marad pénz a bérekre"

Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége, amely szerint a nagykereskedelmi árképzés és az ellátási gyakorlat egyre több független töltőállomás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozást lát közvetlenül érintettnek, és a Mol árképzésének, piaci pozíciójának, valamint az állammal fennálló kapcsolatának független vizsgálatát követeli.

A Mol nagykereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is vizsgáltatná a Független Benzinkutak Szövetsége, amely demonstrációt szervez a vállalat székházához / Fotó: AFP

Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet Facebook-eseményben jelentette be, hogy a független benzinkutak fennmaradásáért, a munkatársak megélhetéséért és a töltőállomásokkal együttműködő vállalkozások jövőjéért állnak ki.

A szövetség szerint a Mol nagykereskedelmi árképzése és ellátási gyakorlata olyan nyomást helyez a független kutakra, amely egyre több vállalkozás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet különösen problémásnak tartja, hogy a Mol egyszerre jelentős beszállítója és kiskereskedelmi versenytársa a kisebb kutaknak.

A Mol egyszerre jelentős beszállítónk és kiskereskedelmi versenytársunk

- írják a demonstráció meghirdetői. Szerintük alapvető kérdés, hogy az így meghatározott beszerzési feltételek mellett marad-e tényleges lehetőségük versenyezni, kifizetni a munkatársaikat és fenntartani a töltőállomásaikat.

A Független Benzinkutak Szövetsége állítása szerint a magas beszerzési árak és az általuk mesterségesen generáltnak nevezett kiskereskedelmi árprés miatt nem marad elegendő pénz a bérekre, fejlesztésekre és fenntartásra. A szervezet ezzel párhuzamosan arra hivatkozik, hogy a Mol-csoport jelentős nyereséget termel, amelyhez saját beszámolója szerint a magas finomítói árrések is hozzájárulnak.

A kisebb kutaknak ugyanakkor nincs saját finomítójuk, ezért a szövetség szerint a kiskereskedelmi veszteségeket nem tudják finomítói nyereséggel ellensúlyozni. Éppen ezért független vizsgálatot követelnek annak feltárására, hogy a Mol beszállítói és versenytársi szerepe, illetve árképzése nem szorítja-e ki a kisebb vállalkozásokat a piacról.