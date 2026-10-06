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Betelt a pohár, bejelentették a tüntetést a benzinkutasok: a Mol székházához vonulnak, itt a lista a követeléseikről – "Nem marad pénz a bérekre"

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A kisbenzinkutak fennmaradásáért vonulnának a Mol székházához a szektor szereplői, akik átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket követelnek. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a jelenlegi folyamatok érdemi beavatkozás nélkül a független üzemanyag-kiskereskedelem jelentős részét sodorhatják csődbe.
VG
2026.10.06, 20:32
Frissítve: 2026.10.06, 21:11
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Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége, amely szerint a nagykereskedelmi árképzés és az ellátási gyakorlat egyre több független töltőállomás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozást lát közvetlenül érintettnek, és a Mol árképzésének, piaci pozíciójának, valamint az állammal fennálló kapcsolatának független vizsgálatát követeli.

benzin
A Mol nagykereskedelmi árképzését és ellátási gyakorlatát is vizsgáltatná a Független Benzinkutak Szövetsége, amely demonstrációt szervez a vállalat székházához / Fotó: AFP

Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet Facebook-eseményben jelentette be, hogy a független benzinkutak fennmaradásáért, a munkatársak megélhetéséért és a töltőállomásokkal együttműködő vállalkozások jövőjéért állnak ki.

A szövetség szerint a Mol nagykereskedelmi árképzése és ellátási gyakorlata olyan nyomást helyez a független kutakra, amely egyre több vállalkozás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet különösen problémásnak tartja, hogy a Mol egyszerre jelentős beszállítója és kiskereskedelmi versenytársa a kisebb kutaknak.

A Mol egyszerre jelentős beszállítónk és kiskereskedelmi versenytársunk

- írják a demonstráció meghirdetői. Szerintük alapvető kérdés, hogy az így meghatározott beszerzési feltételek mellett marad-e tényleges lehetőségük versenyezni, kifizetni a munkatársaikat és fenntartani a töltőállomásaikat.

A Független Benzinkutak Szövetsége állítása szerint a magas beszerzési árak és az általuk mesterségesen generáltnak nevezett kiskereskedelmi árprés miatt nem marad elegendő pénz a bérekre, fejlesztésekre és fenntartásra. A szervezet ezzel párhuzamosan arra hivatkozik, hogy a Mol-csoport jelentős nyereséget termel, amelyhez saját beszámolója szerint a magas finomítói árrések is hozzájárulnak.

A kisebb kutaknak ugyanakkor nincs saját finomítójuk, ezért a szövetség szerint a kiskereskedelmi veszteségeket nem tudják finomítói nyereséggel ellensúlyozni. Éppen ezért független vizsgálatot követelnek annak feltárására, hogy a Mol beszállítói és versenytársi szerepe, illetve árképzése nem szorítja-e ki a kisebb vállalkozásokat a piacról.

A szervezet becslése szerint országosan 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozás lehet közvetlenül érintett. Álláspontjuk szerint érdemi beavatkozás nélkül a jelenlegi folyamatok a független üzemanyag-kiskereskedelem jelentős részét sodorhatják csődbe.

Egyenlő feltételeket követelnek a független benzinkutak

A demonstrálók többek között a független benzinkutak gazdasági helyzetének rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát követelik. Emellett a magyar állam és a Mol gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszerének független és átlátható vizsgálatát is sürgetik.

Egyenlő versenyfeltételeket, kiszámítható üzemanyag-beszerzést és átlátható árképzést akarnak. Felülvizsgálnák az ország stratégiai üzemanyagkészleteit és az ellátásbiztonságot is, valamint azonnali szakmai egyeztetést és konkrét intézkedési tervet követelnek a független kutak képviselőinek bevonásával.

Nem kiváltságokat vagy veszteségeink állami finanszírozását kérjük. Egyenlő feltételeket követelünk, hogy saját munkánkból, tisztességes versenyben működhessünk

- fogalmaznak.

A szervezők nemcsak a benzinkutak tulajdonosait és dolgozóit várják, hanem a kutakkal együttműködő könyvelőket, szervizeseket, beszállítókat, fuvarozókat, logisztikai cégeket, valamint a helyi vállalkozásokat és családtagokat is. A demonstrációt békés és kulturált rendezvénynek szánják.

A szövetség szerint egy benzinkút bezárása nemcsak a töltőállomás munkatársainak jelenthet állásvesztést, hanem a beszállítók, szolgáltatók és helyi vállalkozások számára is kieső megrendeléseket okozhat. A demonstráció fő üzenetét ezért három követelésben foglalták össze: „Átlátható árképzést. Egyenlő feltételeket. Valódi versenyt.”

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Független Benzinkutak Szövetsége
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