Betelt a pohár, bejelentették a tüntetést a benzinkutasok: a Mol székházához vonulnak, itt a lista a követeléseikről – "Nem marad pénz a bérekre"
Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége, amely szerint a nagykereskedelmi árképzés és az ellátási gyakorlat egyre több független töltőállomás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozást lát közvetlenül érintettnek, és a Mol árképzésének, piaci pozíciójának, valamint az állammal fennálló kapcsolatának független vizsgálatát követeli.
Demonstrációt szervez a Mol székházához a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet Facebook-eseményben jelentette be, hogy a független benzinkutak fennmaradásáért, a munkatársak megélhetéséért és a töltőállomásokkal együttműködő vállalkozások jövőjéért állnak ki.
A szövetség szerint a Mol nagykereskedelmi árképzése és ellátási gyakorlata olyan nyomást helyez a független kutakra, amely egyre több vállalkozás fennmaradását veszélyezteti. A szervezet különösen problémásnak tartja, hogy a Mol egyszerre jelentős beszállítója és kiskereskedelmi versenytársa a kisebb kutaknak.
A Mol egyszerre jelentős beszállítónk és kiskereskedelmi versenytársunk
- írják a demonstráció meghirdetői. Szerintük alapvető kérdés, hogy az így meghatározott beszerzési feltételek mellett marad-e tényleges lehetőségük versenyezni, kifizetni a munkatársaikat és fenntartani a töltőállomásaikat.
A Független Benzinkutak Szövetsége állítása szerint a magas beszerzési árak és az általuk mesterségesen generáltnak nevezett kiskereskedelmi árprés miatt nem marad elegendő pénz a bérekre, fejlesztésekre és fenntartásra. A szervezet ezzel párhuzamosan arra hivatkozik, hogy a Mol-csoport jelentős nyereséget termel, amelyhez saját beszámolója szerint a magas finomítói árrések is hozzájárulnak.
A kisebb kutaknak ugyanakkor nincs saját finomítójuk, ezért a szövetség szerint a kiskereskedelmi veszteségeket nem tudják finomítói nyereséggel ellensúlyozni. Éppen ezért független vizsgálatot követelnek annak feltárására, hogy a Mol beszállítói és versenytársi szerepe, illetve árképzése nem szorítja-e ki a kisebb vállalkozásokat a piacról.
A szervezet becslése szerint országosan 600-700, jelentős részben magyar tulajdonú családi vállalkozás lehet közvetlenül érintett. Álláspontjuk szerint érdemi beavatkozás nélkül a jelenlegi folyamatok a független üzemanyag-kiskereskedelem jelentős részét sodorhatják csődbe.
Egyenlő feltételeket követelnek a független benzinkutak
A demonstrálók többek között a független benzinkutak gazdasági helyzetének rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát követelik. Emellett a magyar állam és a Mol gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszerének független és átlátható vizsgálatát is sürgetik.
Egyenlő versenyfeltételeket, kiszámítható üzemanyag-beszerzést és átlátható árképzést akarnak. Felülvizsgálnák az ország stratégiai üzemanyagkészleteit és az ellátásbiztonságot is, valamint azonnali szakmai egyeztetést és konkrét intézkedési tervet követelnek a független kutak képviselőinek bevonásával.
Nem kiváltságokat vagy veszteségeink állami finanszírozását kérjük. Egyenlő feltételeket követelünk, hogy saját munkánkból, tisztességes versenyben működhessünk
- fogalmaznak.
A szervezők nemcsak a benzinkutak tulajdonosait és dolgozóit várják, hanem a kutakkal együttműködő könyvelőket, szervizeseket, beszállítókat, fuvarozókat, logisztikai cégeket, valamint a helyi vállalkozásokat és családtagokat is. A demonstrációt békés és kulturált rendezvénynek szánják.
A szövetség szerint egy benzinkút bezárása nemcsak a töltőállomás munkatársainak jelenthet állásvesztést, hanem a beszállítók, szolgáltatók és helyi vállalkozások számára is kieső megrendeléseket okozhat. A demonstráció fő üzenetét ezért három követelésben foglalták össze: „Átlátható árképzést. Egyenlő feltételeket. Valódi versenyt.”
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