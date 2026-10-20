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Brutális különbségek a bérekben Magyarországon belül: egy borsodi település is a top 10-ben, Budapesten már 670 ezer nettó az átlag

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Tavaly 521 ezer forint volt a nettó havi átlagos munkajövedelem Magyarországon. Az átlag mögött azonban döbbenetes bérkülönbségek húzódnak a GKI friss elemzése szerint.
T. M.
2026.10.20, 20:08
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Jelentősek a jövedelmi- és bérkülönbségek Magyarországon településtípustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően, a havi munkajövedelem majdnem 50 százalékkal magasabb a fővárosban, mint a községekben – derült ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzéséből, amely a nettó munkajövedelmek 2025. évi változását vizsgálta.

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Jelentős különbségek látszanak a magyarországi bérekben / Fotó: Andrey Popov / Northfoto

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025-ben a nettó havi átlagkereset 487 ezer forint volt, míg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szja-adatbázisa (NAV) alapján a nettó havi átlagos munkajövedelem ugyanekkor 521 ezer forintot tett ki a GKI számítása szerint. A gazdaságkutató megjegyezte, hogy míg a KSH 3,8 millió teljesállású munkavállalóval számol, addig a NAV adatbázisa ennél szélesebb körű foglalkoztatási adatokkal rendelkezik, emiatt a GKI elemzése megközelítőleg 4,3 millió magyarországi munkavállaló adatait vette figyelembe.

Sokkoló bérkülönbségek

Az elemzés szerint az átlag mögött szélsőséges különbségek húzódnak, hiszen a legmagasabb jövedelmű település és a legalacsonyabb között csaknem 13-szoros a különbség.

  • Budapesten az átlagos nettó havi munkajövedelem 666 ezer forint volt 2025-ben,
  • a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 550 ezer forint,
  • a városokban 502 ezer forint,
  • a nagyközségekben és községekben 449 ezer forint.

Budapest így 48 százalékkal magasabb jövedelmet mutat a községeknél, a megyei jogú városokat is 21 százalékkal haladja meg. A kutatók szerint a munkajövedelmek eltéréseit döntően a földrajzi elhelyezkedés magyarázza: az egyenlőtlenségek több mint 80 százaléka ebből fakad, nem a településtípusból.

A tíz legtöbbet kereső település közül – a kiugró budapesti II. és XII. kerületen kívül – öt Pest megyei község: Telki, Nagykovácsi, Budajenő, Üröm és Herceghalom. Mellettük egy borsodi (Tornakápolna), két veszprémi (Németbánya, Salföld), egy Nógrád megyei (Garáb) és egy Győr-Moson-Sopron megyei (Maglóca) község fért be a top tízbe. Ebben a körben a legalacsonyabb érték is 810 ezer forint, a települési csúcs 920 ezer forint (Telki), Budapesttel együtt pedig 981 ezer forintra emelkedik a maximum.

A tíz legalacsonyabb jövedelmű településből nyolc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A legszegényebb településen, Csenyétén a havi nettó átlagos munkajövedelem 75 ezer forint, a kategória felső határa is csak 158 ezer forint.

Eltérő mértékben nőtt a jövedelem

Pozitív tendenciaként említi az elemzés, hogy a munkajövedelmek százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek az elmaradottabb területeken tavaly. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése a bértorlódás révén elsősorban az alacsony jövedelműek bérét emeli. Megjegyzi: bár felzárkózást mutatnak a legszegényebb régiók, ez az olló csak lassan zárul.

A legnagyobb százalékos növekedést Pest, Somogy, Baranya, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mutatta. Átlag alatti a növekedés a Dunántúl északi részén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében.

Nominálisan azonban más a kép: Budapesten 60 ezer forinttal, Pest megyében 54 ezer forinttal emelkedett a nettó havi átlagos munkajövedelem, míg az északkelet-magyarországi és alföldi régiók nominálisan a legkevesebbet nyerték a GKI elemzése szerint.

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