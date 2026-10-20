Brutális különbségek a bérekben Magyarországon belül: egy borsodi település is a top 10-ben, Budapesten már 670 ezer nettó az átlag

Jelentősek a jövedelmi- és bérkülönbségek Magyarországon településtípustól és földrajzi elhelyezkedéstől függően, a havi munkajövedelem majdnem 50 százalékkal magasabb a fővárosban, mint a községekben – derült ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzéséből, amely a nettó munkajövedelmek 2025. évi változását vizsgálta.

Jelentős különbségek látszanak a magyarországi bérekben / Fotó: Andrey Popov / Northfoto

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025-ben a nettó havi átlagkereset 487 ezer forint volt, míg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szja-adatbázisa (NAV) alapján a nettó havi átlagos munkajövedelem ugyanekkor 521 ezer forintot tett ki a GKI számítása szerint. A gazdaságkutató megjegyezte, hogy míg a KSH 3,8 millió teljesállású munkavállalóval számol, addig a NAV adatbázisa ennél szélesebb körű foglalkoztatási adatokkal rendelkezik, emiatt a GKI elemzése megközelítőleg 4,3 millió magyarországi munkavállaló adatait vette figyelembe.

Sokkoló bérkülönbségek

Az elemzés szerint az átlag mögött szélsőséges különbségek húzódnak, hiszen a legmagasabb jövedelmű település és a legalacsonyabb között csaknem 13-szoros a különbség.

Budapesten az átlagos nettó havi munkajövedelem 666 ezer forint volt 2025-ben,

a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 550 ezer forint,

a városokban 502 ezer forint,

a nagyközségekben és községekben 449 ezer forint.

Budapest így 48 százalékkal magasabb jövedelmet mutat a községeknél, a megyei jogú városokat is 21 százalékkal haladja meg. A kutatók szerint a munkajövedelmek eltéréseit döntően a földrajzi elhelyezkedés magyarázza: az egyenlőtlenségek több mint 80 százaléka ebből fakad, nem a településtípusból.

A tíz legtöbbet kereső település közül – a kiugró budapesti II. és XII. kerületen kívül – öt Pest megyei község: Telki, Nagykovácsi, Budajenő, Üröm és Herceghalom. Mellettük egy borsodi (Tornakápolna), két veszprémi (Németbánya, Salföld), egy Nógrád megyei (Garáb) és egy Győr-Moson-Sopron megyei (Maglóca) község fért be a top tízbe. Ebben a körben a legalacsonyabb érték is 810 ezer forint, a települési csúcs 920 ezer forint (Telki), Budapesttel együtt pedig 981 ezer forintra emelkedik a maximum.