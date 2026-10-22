Minimálbér, garantált bérminimum 2027: végre kiderült, hány százalékkal nőne a nettó fizetés jövőre Magyarországon – ez mindenkit érinteni fog, elkerülhetetlen lesz a korrekció
Előremutatónak tartja a kormány szerepvállalását a minimálbér-tárgyalásokon Perlusz László, a VOSZ főtitkára, aki a Világgazdaságnak értékelte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülését. A munkaadói és a munkavállalói oldal egyelőre jelentősen eltérő álláspontot képvisel, a VOSZ főtitkára azonban bízik abban, hogy a következő egyeztetéseken közeledhetnek az elképzelések.
Mint arról reggel beszámoltunk, a munkaadók 4 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést javasolnak 2027-re, miközben a szakszervezetek ragaszkodnak a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos minimálbér-emeléshez. Perlusz László szerint az első tárgyalási forduló egyik legfontosabb pozitívuma, hogy a kormány a korábbinál részletesebb információkkal segíti a szociális partnereket.
„Mindenképpen előremutató a kormányzat szerepvállalása” – fogalmazott a főtitkár, hozzátéve, hogy a kabinet továbbra sem kívánja közvetlenül meghatározni a minimálbért, hanem a megállapodáshoz szükséges kereteket és információkat biztosítja. A szakember szerint ezen a területen érezhető előrelépés történt, amit a munkáltatói és a munkavállalói oldal egyaránt elismert.
„Teljesen más gazdasági pályán vagyunk, mint amivel korábban számoltak”
A VOSZ főtitkára szerint a bértárgyalások során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság teljesítménye jelentősen elmaradt a korábbi várakozásoktól.
A hároméves bérmegállapodás ugyanis abból indult ki, hogy a dinamikus gazdasági növekedés eredményeiből a munkavállalók, különösen a legkisebb keresetűek is részesülhetnek. „Az elmúlt három évben összesen három százalékot sem nőtt a gazdaság, miközben tizenkét százalékot kellett volna növekednie. Ez nyilván nem egy kis korrekció, hanem egy teljesen más növekedési pálya” – hangsúlyozta Perlusz László.
A főtitkár szerint éppen ezért indokolt a korábban meghatározott béremelési ütem újratárgyalása. Rámutatott, hogy az eredeti megállapodás is tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a gazdasági mutatók jelentősebb eltérése esetén ismét tárgyalóasztalhoz kell ülniük a feleknek. Perlusz úgy látja, hogy
- a gazdasági növekedés,
- az infláció
- és az átlagbérek
alakulása alapján a feltételek teljesültek, az eltérés ugyanis nem egy, hanem több százalékpontot tesz ki. Mindezek figyelembevételével alakította ki a munkaadói oldal a 4 százalékos béremelési ajánlatát.
Mennyivel nő a nettó fizetés 2027-ben a minimálbérnél és a garantált bérminimumnál?
Fontos változás, hogy a kormányzat a munkavállalói oldalon, adócsökkentéssel kíván hozzájárulni a legkisebb keresetűek jövedelmének növeléséhez – hívta fel a figyelmet a VOSZ főtitkára. Perlusz úgy látja, hogy a minimálbér elsősorban szociális jellegű intézmény, amelynek célja a legalacsonyabb keresetűek felzárkóztatása. A kabinet mostani elképzelése ezt a célt úgy támogatná, hogy közben nem kizárólag a vállalkozásokra hárítaná a jövedelemnövekedés terheit.
A tervezett személyijövedelemadó-csökkentés a főtitkár elmondása szerint önmagában mintegy 9 százalékos nettó jövedelemnövekedést jelenthet a minimálbéren foglalkoztatottaknak. A munkáltatók ezt egészítenék ki a bruttó bérek 4 százalékos emelésével.
A két intézkedés együttes hatása így a munkaadói oldal számítása szerint megközelítheti a 13 százalékot a minimálbéresek nettó jövedelmében.
A garantált bérminimum esetében az adócsökkentés önmagában 7–8,5 százalékos nettó jövedelemnövekedést eredményezhet Perlusz szerint. A főtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett adókönnyítés nem kizárólag a minimálbéren dolgozókat érintené, hanem 680 ezer forintos keresetig, fokozatosan csökkenő mértékben segítené az alacsonyabb jövedelmű munkavállalókat.
Meglepte a szakszervezetek 14 százalékos követelése
Perlusz László nem titkolta, hogy a munkavállalói oldal első ajánlata váratlanul érte. „Én egy kicsit meglepődtem a tizennégy százalékon, az biztos” – fogalmazott. A főtitkár szerint nehezen értelmezhető, hogy a szakszervezetek változatlanul ragaszkodnak a korábbi bérmegállapodásban szereplő emeléshez, miközben annak gazdasági feltételei szerinte nem teljesültek.
Úgy véli, a megállapodásban szereplő 14 százalékos emelést nem lehet elválasztani azoktól a gazdasági előfeltételektől, amelyek alapján a felek annak idején meghatározták a bérpályát.
Hozzátette ugyanakkor, hogy még csak az első tárgyalási fordulón vannak túl, ezért korai lenne következtetéseket levonni a végleges megállapodásról. „Volt már olyan, hogy messze voltak egymástól az ajánlatok” – emlékeztetett a VOSZ főtitkára.
Arra a kérdésre, lát-e esélyt a munkaadói 4 és a szakszervezeti 14 százalékos ajánlat közeledésére, egyértelmű választ adott. „Látok. Ha nem látnék, akkor nem is mennénk oda” – mondta, hozzátéve, hogy bízik a munkavállalói oldal álláspontjának finomodásában.
A magasabb béreknél is szükség lehet korrekcióra
A minimálbér emelése ugyanakkor nem kizárólag a legalacsonyabb keresetűeket érinti. A vállalkozásoknak a magasabb bérkategóriákban is figyelniük kell a kialakult bérarányok megőrzésére, ami további költségeket eredményezhet. Perlusz László a Világgazdaság kérdésére elismerte, hogy
a tervezett változások miatt várhatóan szükség lesz bizonyos bérkorrekciókra.
Példaként a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét említette, amely a vállalkozásoknál szintén okozhat feszültségeket, különösen akkor, amikor egy munkavállaló betölti a 25. életévét, és megszűnik az adókedvezménye.
A most tervezett intézkedés ugyanakkor fordított helyzetet teremthet: a legalacsonyabb keresetűek nettó jövedelme jelentősebben emelkedhet, ami a valamivel magasabb bérért dolgozók körében is korrekciós igényeket válthat ki.
A főtitkár szerint azonban az, hogy az adókedvezmény fokozatosan csökkenő mértékben a minimálbér feletti keresetekre is kiterjedne, mérsékelheti ezeket a feszültségeket. Hangsúlyozta, hogy a vállalkozásokra gyakorolt pontos hatásokról egyelőre nem készült részletes felmérés.