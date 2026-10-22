Minimálbér, garantált bérminimum 2027: végre kiderült, hány százalékkal nőne a nettó fizetés jövőre Magyarországon – ez mindenkit érinteni fog, elkerülhetetlen lesz a korrekció

Előremutatónak tartja a kormány szerepvállalását a minimálbér-tárgyalásokon Perlusz László, a VOSZ főtitkára, aki a Világgazdaságnak értékelte a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülését. A munkaadói és a munkavállalói oldal egyelőre jelentősen eltérő álláspontot képvisel, a VOSZ főtitkára azonban bízik abban, hogy a következő egyeztetéseken közeledhetnek az elképzelések.

Perlusz László a Világgazdaság kérdésére elismerte, hogy a tervezett változások miatt várhatóan szükség lesz bizonyos bérkorrekciókra. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Mint arról reggel beszámoltunk, a munkaadók 4 százalékos minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést javasolnak 2027-re, miközben a szakszervezetek ragaszkodnak a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos minimálbér-emeléshez. Perlusz László szerint az első tárgyalási forduló egyik legfontosabb pozitívuma, hogy a kormány a korábbinál részletesebb információkkal segíti a szociális partnereket.

„Mindenképpen előremutató a kormányzat szerepvállalása” – fogalmazott a főtitkár, hozzátéve, hogy a kabinet továbbra sem kívánja közvetlenül meghatározni a minimálbért, hanem a megállapodáshoz szükséges kereteket és információkat biztosítja. A szakember szerint ezen a területen érezhető előrelépés történt, amit a munkáltatói és a munkavállalói oldal egyaránt elismert.

„Teljesen más gazdasági pályán vagyunk, mint amivel korábban számoltak”

A VOSZ főtitkára szerint a bértárgyalások során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság teljesítménye jelentősen elmaradt a korábbi várakozásoktól.

A hároméves bérmegállapodás ugyanis abból indult ki, hogy a dinamikus gazdasági növekedés eredményeiből a munkavállalók, különösen a legkisebb keresetűek is részesülhetnek. „Az elmúlt három évben összesen három százalékot sem nőtt a gazdaság, miközben tizenkét százalékot kellett volna növekednie. Ez nyilván nem egy kis korrekció, hanem egy teljesen más növekedési pálya” – hangsúlyozta Perlusz László.

Fotó: chainarong06

A főtitkár szerint éppen ezért indokolt a korábban meghatározott béremelési ütem újratárgyalása. Rámutatott, hogy az eredeti megállapodás is tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a gazdasági mutatók jelentősebb eltérése esetén ismét tárgyalóasztalhoz kell ülniük a feleknek. Perlusz úgy látja, hogy

a gazdasági növekedés,

az infláció

és az átlagbérek

alakulása alapján a feltételek teljesültek, az eltérés ugyanis nem egy, hanem több százalékpontot tesz ki. Mindezek figyelembevételével alakította ki a munkaadói oldal a 4 százalékos béremelési ajánlatát.