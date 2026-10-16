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Nagyot dobtak a nettó béreken a családi adókedvezmények: már 10 százalékos az éves emelkedés – kijöttek a friss számok, mennyit keresünk

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Látványosan megjelentek a kereseti adatokban az év elején kibővített családtámogatások. Miközben a bruttó átlagkereset augusztusban 8,4 százalékkal nőtt egy év alatt, a nettó bérek már 10 százalékkal emelkedtek, ebben jelentősen segítettek a családi és az anyákat érintő adókedvezmények.
Gergely Máté
2026.10.16, 08:35
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Tovább gyorsult a bérek éves növekedése augusztusban: a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 740 600, a nettó átlagkeresete pedig 519 900 forint volt. A bruttó bérek 8,4, a nettó keresetek pedig már 10 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a reálkereset 8,6 százalékkal nőtt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adatközléséből.

Nagyot dobtak a nettó béreken a családi kedvezmények: már 10 százalékos az éves emelkedés
Nagyot dobtak a nettó béreken a családi kedvezmények: már 10 százalékos az éves emelkedés / Fotó: Davor Geber

Az éves bérdinamika ezzel júliushoz képest gyorsult. Egy hónappal korábban a bruttó átlagkereset 7,5, a nettó pedig 9,1 százalékkal nőtt éves alapon, miközben a reálkereset 7,8 százalékkal emelkedett. A havi kereseti szint ugyanakkor valamivel alacsonyabb lett: júliusban még 745 500 forintos bruttó és 523 300 forintos nettó átlagot mért a KSH. Ez önmagában azonban nem jelent bércsökkenési trendet, a havi adatokat ugyanis az egyszeri kifizetések és a keresetek időzítése is jelentősen mozgathatja.

A családtámogatások húzták fel a nettó béreket

A nettó keresetek augusztusban jóval gyorsabban nőttek, mint a bruttó bérek, ebben pedig a KSH szerint meghatározó szerepet játszottak a kibővített családtámogatási és adókedvezmények. Miközben a bruttó átlagkereset 8,4 százalékkal emelkedett egy év alatt, a nettó átlag már 10 százalékkal nőtt. A különbséget jelentős részben az okozta, hogy 

januártól magasabb összegű családi adókedvezményt lehet igénybe venni, emellett több, gyermeket nevelő anyákat érintő adókedvezmény is életbe lépett.

A nettó béreket felfelé húzza a háromgyermekes anyák 2025 októberétől érvényes szja-mentessége, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák 2026 januárjától bevezetett mentessége, valamint a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővítése is. Vagyis a nettó keresetek mostani 10 százalékos növekedése nem kizárólag a munkáltatók által fizetett bérek emelkedését tükrözi: az adórendszeren keresztül adott családtámogatások is érdemben megemelték a dolgozóknál maradó összeget.

Ezt mutatja a rendszeres keresetek alakulása is. A prémiumot, jutalmat és egyhavi különjuttatást nem tartalmazó bruttó átlagkereset augusztusban 710 600 forint volt, 7,6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. 

A vállalkozásoknál 704 200, a költségvetési szektorban 721 400, a nonprofit szektorban pedig 742 ezer forintos rendszeres bruttó átlagot mértek.

A nettó bérek vásárlóerejét közben az alacsony infláció is segítette. A fogyasztói árak augusztusban mindössze 1,3 százalékkal emelkedtek éves alapon, így a családi és anyákat érintő adókedvezményekkel is megtámogatott nettó keresetek reálértéke 8,6 százalékkal nőtt. reálkereset 8,6 százalékkal emelkedett.

A medián továbbra is jóval az átlag alatt van

A bruttó mediánkereset augusztusban 611 400 forintot ért el, ami 8,5 százalékos éves emelkedés. A nettó medián 433 400 forint volt, 9,9 százalékkal magasabb a tavaly augusztusinál. A medián azért fontos mutató, mert az alkalmazottakat keresetük alapján sorba rendezve éppen a középen álló dolgozó fizetését mutatja, így kevésbé húzzák felfelé a kiugróan magas bérek. Az augusztusi adatok alapján a nettó átlagkereset több mint 86 ezer forinttal volt magasabb a nettó mediánnál.

Az év első nyolc hónapjában a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 765 300, a nettó 536 300 forintot tett ki. Ez éves összevetésben 10,6, illetve 12,7 százalékos növekedést jelent.

Az év eleje óta számított átlagot ugyanakkor erősen felfelé húzza a januárban kifizetett, hathavi illetménynek megfelelő fegyverpénz. A KSH külön is jelzi, hogy ez elsősorban a költségvetési szektor és azon belül a közigazgatás, valamint a védelem kereseti adataira volt jelentős hatással.

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