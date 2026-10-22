Magyar Péter alig hisz a szemének: bejelentette a Tisza béremeléseit, azonnal elszabadultak az indulatok, a rendőröktől a pedagógusokig óriási a csalódás – „Nem ezt várták!”

Alig telt el néhány óra Magyar Péter hétfői költségvetési bejelentése után, máris elégedetlenségi hullám bontakozott ki a közszférában. A Tisza-kormány 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bérét emelné meg, összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítással, az érintett ágazatok képviselői azonban sorra jelezték, hogy ennél többre számítottak.

A rendőrök már kimondták, mennyi lenne az elfogadható béremelés / Fotó: csikiphoto

A miniszterelnök az igazságosság és fejlődés költségvetéseként mutatta be a tervezetet, amely a rendvédelemben, az oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásban és a kulturális szférában is magasabb fizetéseket irányoz elő. A bejelentések azonban több esetben elmaradnak a választási kampány során megfogalmazott vállalásoktól, vagy nem olyan ütemben valósulnának meg, ahogyan azt a dolgozók várták.

A rendőrök már kimondták, mennyi lenne az elfogadható béremelés

A rendvédelmi dolgozók számára átlagosan 15 százalékos béremelést jelentett be a kormány 2027-től. Az intézkedés 84 ezer embert érinthet, köztük rendőröket, tűzoltókat és büntetés-végrehajtási dolgozókat. Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint az alacsonyabb bérsávokban az emelés meghaladhatja a 20 százalékot, míg a magasabb keresetűek átlagosan 13 százalékra számíthatnak.

A szakszervezetek szerint azonban ez nem elegendő az állomány megtartásához. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára arról beszélt, hogy felmérésük alapján

a rendőrök legalább 50 százalékos béremelést tartanának elfogadhatónak.

Ráadásul sokan már az idei évben számítottak bérrendezésre, így nemcsak az emelés mértéke, hanem annak időzítése is csalódást okozott.

A tűzoltók érdekképviselete ugyancsak kevésnek nevezte a 15 százalékot, bár egy hosszabb bérfelzárkóztatási folyamat első lépéseként elfogadhatónak tartaná.

A pedagógusoknál is betelt a pohár: a korábbi ígéreteket kérik számon

Az oktatásban dolgozók körében sem hozott megnyugvást a hétfői bejelentés. A nevelést és oktatást közvetlenül segítő 76 ezer munkavállaló, köztük a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok és dajkák nettó bére átlagosan 21,5 százalékkal emelkedhet jövőre. Ez egy pedagógiai asszisztens esetében a kormány számításai szerint havi mintegy 51 ezer forintos többletet jelenthet.