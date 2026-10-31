Máris robbant az első akna a 2027-es költségvetésben: így alakulnak valójában a fizetésemelések jövőre – sokan visszasírják majd 2026-ot
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, benyújtotta a Tisza-kormány a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek. Ezt a Miniszterelnökség jelentette be szombat reggel. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi a terv valójában a béremelés terén.
Lényegében az utolsó pillanatban történt, a Tisza-kormány péntekre tett ígéretet a 2027-es költségvetés átadására, ami végül 23 óra 38 perckor következett be, de az egyebek mellett béremeléseket, adóváltozásokat és az egészségügy kiemelt támogatását biztosító törvényjavaslat már a képviselők előtt van.
A Magyar Péter által vezetett kabinet szerint "a rendszerváltás első költségvetése igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit."
- A benyújtott költségvetési tervezet alapján jövőre 9 százalékra csökken a minimálbér személyi jövedelemadója.
- Az ennél többet keresők is többet kapnak bruttó 680 ezer forintos fizetésig a sávosan emelkedő adójóváírásnak köszönhetően.
- Ezzel csaknem 2 és fél millió embernél maradhat több a fizetéséből, amiért megdolgozott.
- Megmarad a 25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye: ők továbbra is az átlagkeresetig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól
– sorolja a kormányzati kommunikáció. Csakhogy ha megnézzük a Magyarország 2027. évi költségvetésének indoklását, ott szerepel egy részletes táblázat foglalkoztatási és bérkilátásokról a 2025-2027-es időszakot felölelve. Ebből pedig világosan látszik, hogy a bérdinamika az ideihez képest megtörik jövőre.
Máris robbant az első akna a 2027-es költségvetésben: sokan visszasírják majd 2026-ot
A 2027-es költségvetési indoklásból származó adatok alapján a következő főbb gazdasági és munkaerőpiaci trendek rajzolódnak ki.
A foglalkoztatás stagnálni fog a versenyszférában a 2025-ös és 2026-os enyhe (-0,8 százalék és -0,9 százalék) csökkenést követően. A közszférában a hasonló időszakban bekövetkezett enyhe bővülés furdul át 0 százalékra. A bérnövekedés viszont már egyértelmű gellert kap jövőre a kormányzati előrejelzés szerint.
A bruttó átlagkereset növekedése 2025-ben (9 százalék) és 2026-ban (9,2 százalék) erőteljesen alakult,
majd 2027-re jelentősen lelassul és már csak 5,6 százalékot ér el.
Igaz, a trenden némiképp tompít az egyszeri hatások kiszűrése. 2026-ban az egyszeri juttatások/kifizetések markáns szerepet játszanak, hiszen a bruttó növekedés enélkül csak 7,9 százalék lenne. Mindez a közszférában ez a leglátványosabb: a bruttó bérnövekedés 2026-ban 15,2 százalékra ugrik, míg egyszeri hatások nélkül már 8,9 százalékra olvadna.
A nettó bérek alakulása miatt viszont mindenki aggódhat. A kedvezményeknek és egyszeri elemeknek köszönhetően a nettó átlagkereset növekedése 2026-ban csűcsra ér 11,3 százalékkal, azonban 2027-ben mindez csupán 6,3 százalékot érhet el.
A bérnövekedési üteme lassuló pályát mutat a versenyszférában, a 2025-ös 8,9 2027-re 6,1 százalékra szűkül egyszeri hatások nélkül. A közszférában már a stabil alapbér-növekedési ütem (szintén egyszeri hatások nélkül) a teljes időszakban magas marad: 9,6 százalékról 9,3 százalékra változik, így 2027-ben a közszféra alapbér-növekedése lényegesen meghaladja a versenyszféráét.
A táblázat tehát egy olyan gazdasági pályát vetít előre, ahol a foglalkoztatás 2027-ben stabilizálódik, azonban a bérek növekedési üteme 2026-ban tetőzik (főként a közszférának juttatott egyszeri kifizetések és a kedvezmények miatt), ezt követően pedig 2027-re a bérkiáramlás dinamikája szembetűnően lelassul mind bruttó, mind nettó szinten.
Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő mindezt úgy foglalta össze, hogy "2027 a megtorpanás éve".
Ők kapnak béremelést 2027-ben
Ruff Bálint, aki a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előterjesztője, és Kármán András pénzügyminiszter, aki az előadója, mindenesetre arra is ígéretet tettek, hogy jövőre
- az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 17 százalékos bérnövekedésre számíthatnak,
- a szociális ágazat állami intézményeinél foglalkoztatottak átlagosan 17,8 százalékos emelést kapnak.
- A rendvédelemben dolgozó 84 ezer ember számára átlagosan bruttó 15 százalékos béremelést tartalmaz a költségvetés.
- Átlagosan 21,5 százalékkal többet vihetnek haza a köznevelési intézmények nevelést és oktatást segítő, illetve technikai dolgozói.
- Megvalósul a közművelődésben dolgozók régóta esedékes fizetésemelése is, ők átlagosan 10,7 százalékot kapnak.
- A tervezetben tízmilliárd forintot különítettek el az állami fenntartású egyetemeken dolgozó oktatók bérének rendezésére.
- Folytatódik a közoktatásban a pedagógusbéremelés és az igazságügyi dolgozók béremelése is.
- Azt is állítoták, hogy az ideinél 510 milliárd forinttal többet kap az egészségügy, ezt pedig a dolgozók is érezni fogják: 192 milliárd forint többlet jut béremelésre.
Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem feltétlenül bruttó béremelésekről beszélünk, hanem inkább a nettó váltizhat ennyivel. Ennek az oka, hogy a Tisza a béremelést az szja-csökkentéssel és kedvezményekkel együtt érti.