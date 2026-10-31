Máris robbant az első akna a 2027-es költségvetésben: így alakulnak valójában a fizetésemelések jövőre – sokan visszasírják majd 2026-ot

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, benyújtotta a Tisza-kormány a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek. Ezt a Miniszterelnökség jelentette be szombat reggel. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi a terv valójában a béremelés terén.

Máris robbant az első akna a 2027-es költségvetésben: sokan visszasírják majd 2026-ot a béremelés miatt / Fotó: AFP

Lényegében az utolsó pillanatban történt, a Tisza-kormány péntekre tett ígéretet a 2027-es költségvetés átadására, ami végül 23 óra 38 perckor következett be, de az egyebek mellett béremeléseket, adóváltozásokat és az egészségügy kiemelt támogatását biztosító törvényjavaslat már a képviselők előtt van.

A Magyar Péter által vezetett kabinet szerint "a rendszerváltás első költségvetése igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit."

A benyújtott költségvetési tervezet alapján jövőre 9 százalékra csökken a minimálbér személyi jövedelemadója. Az ennél többet keresők is többet kapnak bruttó 680 ezer forintos fizetésig a sávosan emelkedő adójóváírásnak köszönhetően. Ezzel csaknem 2 és fél millió embernél maradhat több a fizetéséből, amiért megdolgozott. Megmarad a 25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye: ők továbbra is az átlagkeresetig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól

– sorolja a kormányzati kommunikáció. Csakhogy ha megnézzük a Magyarország 2027. évi költségvetésének indoklását, ott szerepel egy részletes táblázat foglalkoztatási és bérkilátásokról a 2025-2027-es időszakot felölelve. Ebből pedig világosan látszik, hogy a bérdinamika az ideihez képest megtörik jövőre.

Máris robbant az első akna a 2027-es költségvetésben: sokan visszasírják majd 2026-ot

A 2027-es költségvetési indoklásból származó adatok alapján a következő főbb gazdasági és munkaerőpiaci trendek rajzolódnak ki.

A foglalkoztatás stagnálni fog a versenyszférában a 2025-ös és 2026-os enyhe (-0,8 százalék és -0,9 százalék) csökkenést követően. A közszférában a hasonló időszakban bekövetkezett enyhe bővülés furdul át 0 százalékra. A bérnövekedés viszont már egyértelmű gellert kap jövőre a kormányzati előrejelzés szerint.