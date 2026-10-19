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Ők kapnak fizetésemelést 2027-től a magyar államtól, nem fog mindenki örülni – a 2027-es költségvetésből derültek ki a kiválasztott szakmák

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Magyar Péter napirend előtti felszólalásban ismertette a 2027-es költségvetés tervezetét. A kormányfő bejelentéseiből kiderült, hogy a közszféra több ágazatában is béremelésre lehet számítani, azonban nem minden a kampányígéreteknek megfelelően valósul meg. Mindeközben egy bizonyos csoport már tömeges felmondási hullámot helyezett kilátásba.
VG
2026.10.19, 15:36
Frissítve: 2026.10.19, 15:58
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A Tisza-kormány elkészítette, Magyar Péter pedig hétfőn ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét. A kormányfő szerint ez az „igazságosság és fejlődés” költségvetése, ám a választási kampány során, a közszférában dolgozóknak tett ígéretek nem valósulnak meg teljes egészében. A bejelentésekből kiderült, hogy 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bére emelkedik, ami összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelent.

Így változnak a bérek a közszférában 2027-től
Így változnak a bérek a közszférában 2027-től / Fotó: Mehes Daniel

Ezeken a területeken várható béremelés

Magyar Péter közölte, hogy a kormány jövőre megkezdi a bérek rendezését a közszférában. A legjelentősebb változások az egészségügyben várhatóak, ahol 123 ezer szakdolgozó keresete növekedik majd átlagosan 17 százalékkal a béremelések és az adócsökkentések együttes hatására. Erre 192 milliárd forintot különítenek el.

A személyi jövedelmadó (szja) a minimálbért keresők esetében 15-ről 9 százalékra mérséklődik.

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó 101 ezer munkavállaló átlagosan 17,8 százalékos béremelésre számíthat. A rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg, Pósfai Gábor belügyminiszter pedig azt is közölte, hogy a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) és a nem hivatásos belügyi munkavállalók bére egységesen 15 százalékkal emelkedik.

Az oktatásban, a kulturális intézményekben és a felsőoktatásban is bérrendezést tervez a kormány.

  •  A nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozó 76 ezer alkalmazott, köztük a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok és dajkák nettó keresete átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik. 
  • A közművelődési intézményekben, múzeumokban és könyvtárakban foglalkoztatottak esetében pedig  10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be a miniszterelnök.

Az állami felsőoktatásban dolgozók bérrendezésére 10 milliárd forintot különítenek el, ugyanakkor az érintettek létszámát és az emelés pontos százalékos mértéke egyelőre nem ismert.

Ezt ígérte a kampányban Magyar Péter

A Tisza Párt választási programjában több ágazatban is 25 százalékos béremelést ígért.

A szociális szektorban általános, 25 százalékos emelést vállalt, míg a gyermekvédelmi dolgozóknál azonnali, ugyancsak 25 százalékos bérfejlesztést helyezett kilátásba, amelyet később inflációkövetővé tett volna.

A rendvédelmi dolgozók esetében nem volt szó pontos számokról, azonban az ígéretek között szerepelt egy kiszámítható bérrendszer és életpályamodell bevezetése, továbbá a szolgálatilakás-program elindítása.

A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók számára 25 százalékos béremelést, a pedagógusoknak pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatást helyezett kilátásba a Tisza Párt. A kulturális ágazatban szintén 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását vállalta, azonban a mostani bejelentések elmaradnak az ígéretektől.

Elégedetlenek a rendvédelmi dolgozók

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) Facebook-oldalán a rendvédelmi dolgozók egy része már hónapok óta a kormány bérrendezést célzó intézkedéseinek bejelentésére vár. A hétfői miniszterelnöki napirend előtti felszólalást követően azonban sokan nemtetszésüknek és csalódottságuknak adtak hangot. Többen csoportos leszerelési hullámot helyeztek kilátásba, míg mások nehezményezték, hogy más ágazatokban jelentősen nagyobb ütemben emelkednek majd a fizetések 2027-ben.

15 százalék, ezért senki nem fog maradni és visszaszerelni sem

− írta egy hozzászóló, egy másik pedig egyenesen megalázónak nevezte a költségvetés tervezetének vonatkozó részét.

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