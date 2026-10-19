Ők kapnak fizetésemelést 2027-től a magyar államtól, nem fog mindenki örülni – a 2027-es költségvetésből derültek ki a kiválasztott szakmák

A Tisza-kormány elkészítette, Magyar Péter pedig hétfőn ismertette a 2027-es büdzsé tervezetét. A kormányfő szerint ez az „igazságosság és fejlődés” költségvetése, ám a választási kampány során, a közszférában dolgozóknak tett ígéretek nem valósulnak meg teljes egészében. A bejelentésekből kiderült, hogy 2027-ben legalább 603 ezer állami alkalmazott bére emelkedik, ami összesen 677 milliárd forintos költségvetési ráfordítást jelent.

Így változnak a bérek a közszférában 2027-től / Fotó: Mehes Daniel

Ezeken a területeken várható béremelés

Magyar Péter közölte, hogy a kormány jövőre megkezdi a bérek rendezését a közszférában. A legjelentősebb változások az egészségügyben várhatóak, ahol 123 ezer szakdolgozó keresete növekedik majd átlagosan 17 százalékkal a béremelések és az adócsökkentések együttes hatására. Erre 192 milliárd forintot különítenek el.

A személyi jövedelmadó (szja) a minimálbért keresők esetében 15-ről 9 százalékra mérséklődik.

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó 101 ezer munkavállaló átlagosan 17,8 százalékos béremelésre számíthat. A rendvédelmi szerveknél, köztük a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és a büntetés-végrehajtásban 84 ezer alkalmazott fizetését átlagosan 15 százalékkal emelik meg, Pósfai Gábor belügyminiszter pedig azt is közölte, hogy a magasabb fizetéssel rendelkezők átlagosan 13 százalékra, míg az alacsonyabb bérsávba esők akár több mint 20 százalékra számíthatnak. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) és a nem hivatásos belügyi munkavállalók bére egységesen 15 százalékkal emelkedik.

Az oktatásban, a kulturális intézményekben és a felsőoktatásban is bérrendezést tervez a kormány.

A nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozó 76 ezer alkalmazott, köztük a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok és dajkák nettó keresete átlagosan 21,5 százalékkal emelkedik.

A közművelődési intézményekben, múzeumokban és könyvtárakban foglalkoztatottak esetében pedig 10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be a miniszterelnök.

Az állami felsőoktatásban dolgozók bérrendezésére 10 milliárd forintot különítenek el, ugyanakkor az érintettek létszámát és az emelés pontos százalékos mértéke egyelőre nem ismert.