Kongatják a vészharangot: veszélybe kerülhetnek a béremelések, boltok bezárását is hozhatja a vagyonadó

A béremelések és a beruházások forrásait is elvonhatja a tervezett vagyonadó, a legkevésbé jövedelmező vidéki boltok pedig bezárhatnak – figyelmeztet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ). Az érdekképviselet szerint az új közteher versenyhátrányba hozná a magyar tulajdonú vállalkozásokat, és a fogyasztói árakat is emelheti.

A béremelések is veszélybe kerülhetnek a kiskereskedlmi szektorban a vagyonadó miatt – véli az MNKSZ. / Fotó: Hans Lucas via AFP

A béremelések elmaradását kockáztatja a kormány a vagyonadó bevezetésével

Az index cikke szerint a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elfogadhatatlannak és méltánytalannak tartja a kormány vagyonadótervezetét. Neubauer Katalin főtitkár szerint az új közteher visszafogná a beruházásokat, fékezné a fejlesztéseket, és a munkahelyeket is veszélyeztetné.

A kormány az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre évi 1 százalékos, a százmilliárd forintot meghaladó részre pedig 1,5 százalékos adót vetne ki. Az adóalapba a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészek is bekerülnének. A társadalmi egyeztetés október 14-én zárul, az első adót a 2026 végi vagyoni állapot alapján, 2027. augusztus 31-ig kellene megfizetni.

Az MNKSZ szerint a tervezet a vállalkozásokba visszaforgatott nyereséget is közvetve adóztatná. A magyar kereskedők az elmúlt évtizedekben üzleteik, raktáraik és technológiáik korszerűsítésére fordították forrásaikat. A beruházások növelték a cégek értékét, de nem feltétlenül teremtettek szabadon elkölthető pénzt.

A vagyonadó így a béremelések és a további fejlesztések fedezetét csökkentheti – figyelmeztetett a szövetség. Neubauer Katalin kiemelte: a magyar kis- és középvállalkozások 3,3 millió embernek biztosítanak megélhetést, ezért a többletteher a foglalkoztatást is érintheti.

Arra a kérdésre, hogy vagyonadó nélkül vállalják-e a versenyképes bérek biztosítását, a főtitkár igennel válaszolt.

Boltbezárás, elbocsátások és emelkedő infláció jöhet a vagyonadó kivetése után

Az MNKSZ szerint a kereskedelem alacsony jövedelmezősége miatt különösen sérülékeny. A legkevésbé nyereséges, kistelepüléseken működő üzletek bezárhatnak, ami a helyi élelmiszer-ellátást is veszélyeztetheti.

Az érdekképviselet továbbá versenytorzítónak is tartja a javaslatot, mert álláspontja szerint a magyar tulajdonosokat hátrányosabban érintené, mint külföldi versenytársaikat.

További költséget jelentene a vagyonelemek értékbecslése, mely kapcsán a szövetség rámutat: több tízezer vállalkozás több millió vagyonelemét kellene rövid idő alatt felértékelni, ám kérdéses, hogy rendelkezésre állna-e elegendő szakértő. Az értékbecslések díja és azok adóhatósági elfogadása is bizonytalan – véli az MNKSZ. A többletkiadásokat a kereskedők végül beépíthetnék áraikba, ami az inflációt is növelhetné.