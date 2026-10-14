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Kongatják a vészharangot: veszélybe kerülhetnek a béremelések, boltok bezárását is hozhatja a vagyonadó

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A milliárdosok megadóztatására készül a kormány, a kereskedők szerint azonban ennek a dolgozók is megfizethetik az árát. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) attól tart, hogy a vagyonadó miatt elmaradhatnak a béremelések, leállhatnak a fejlesztések, és boltok zárhatnak be.
VG
2026.10.14, 10:30
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A béremelések és a beruházások forrásait is elvonhatja a tervezett vagyonadó, a legkevésbé jövedelmező vidéki boltok pedig bezárhatnak – figyelmeztet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ). Az érdekképviselet szerint az új közteher versenyhátrányba hozná a magyar tulajdonú vállalkozásokat, és a fogyasztói árakat is emelheti. 

Kiderült, hogy melyik sorba érdemes beállíni a bolti pénztáraknál, hogy kevesebbet kelljen várakozni (illusztráció), béremelés, MNKSZ, vagyonadó
A béremelések is veszélybe kerülhetnek a kiskereskedlmi szektorban a vagyonadó miatt – véli az MNKSZ. / Fotó: Hans Lucas via AFP

A béremelések elmaradását kockáztatja a kormány a vagyonadó bevezetésével

Az index cikke szerint a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elfogadhatatlannak és méltánytalannak tartja a kormány vagyonadótervezetét. Neubauer Katalin főtitkár szerint az új közteher visszafogná a beruházásokat, fékezné a fejlesztéseket, és a munkahelyeket is veszélyeztetné.

A kormány az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre évi 1 százalékos, a százmilliárd forintot meghaladó részre pedig 1,5 százalékos adót vetne ki. Az adóalapba a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészek is bekerülnének. A társadalmi egyeztetés október 14-én zárul, az első adót a 2026 végi vagyoni állapot alapján, 2027. augusztus 31-ig kellene megfizetni.

Az MNKSZ szerint a tervezet a vállalkozásokba visszaforgatott nyereséget is közvetve adóztatná. A magyar kereskedők az elmúlt évtizedekben üzleteik, raktáraik és technológiáik korszerűsítésére fordították forrásaikat. A beruházások növelték a cégek értékét, de nem feltétlenül teremtettek szabadon elkölthető pénzt.

A vagyonadó így a béremelések és a további fejlesztések fedezetét csökkentheti – figyelmeztetett a szövetség. Neubauer Katalin kiemelte: a magyar kis- és középvállalkozások 3,3 millió embernek biztosítanak megélhetést, ezért a többletteher a foglalkoztatást is érintheti.

Arra a kérdésre, hogy vagyonadó nélkül vállalják-e a versenyképes bérek biztosítását, a főtitkár igennel válaszolt.

Boltbezárás, elbocsátások és emelkedő infláció jöhet a vagyonadó kivetése után

Az MNKSZ szerint a kereskedelem alacsony jövedelmezősége miatt különösen sérülékeny. A legkevésbé nyereséges, kistelepüléseken működő üzletek bezárhatnak, ami a helyi élelmiszer-ellátást is veszélyeztetheti.

Az érdekképviselet továbbá versenytorzítónak is tartja a javaslatot, mert álláspontja szerint a magyar tulajdonosokat hátrányosabban érintené, mint külföldi versenytársaikat.

További költséget jelentene a vagyonelemek értékbecslése, mely kapcsán a szövetség rámutat: több tízezer vállalkozás több millió vagyonelemét kellene rövid idő alatt felértékelni, ám kérdéses, hogy rendelkezésre állna-e elegendő szakértő. Az értékbecslések díja és azok adóhatósági elfogadása is bizonytalan – véli az MNKSZ. A többletkiadásokat a kereskedők végül beépíthetnék áraikba, ami az inflációt is növelhetné.

Korábban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is kifejtette véleményét a vagyonadó kapcsán. A vállalkozókat tömörítő szervezet hangsúlyozta: nem támogatja az új adónem jelenlegi formájában történő bevezetését. 

A jelentős vagyonnal nagyobb közteherviselési felelősség jár, ugyanakkor az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat több ponton is veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások működését 

– mutattak rá.

A vállalkozói szövetség a nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva a tervezett adókulcsok csökkentését és ötéves, fokozatos bevezetését javasolja. A VOSZ elképzelése szerint:

  • 1–5 milliárd forintos vagyon esetén az első évben mindössze 0,1–0,25 százalék lenne az adóterhelés, amely öt év alatt fokozatosan 0,5 százalékra emelkedne.
  • 5–100 milliárd forint között az induló 0,5 százalékos kulcs öt év alatt érné el az 1 százalékot.
  • 100 milliárd forint felett az első évben 1 százalékos adóval számolnának, amely az ötödik évre 1,5 százalékra növekedne.

Az érdekképviselet szerint az alacsonyabb induló kulcsok különösen az 1–5 milliárd forintos sávban lennének fontosak, mivel várhatóan itt található a legtöbb érintett adóalany és a legtöbb hozzájuk kapcsolódó kis- és középvállalkozás.

A fokozatosság mérsékelhetné az adóelkerülési szándékot, csökkenthetné a beszedési költségeket, és kiszámíthatóbb környezetet teremthetne a befektetők számára – véli a VOSZ. 

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