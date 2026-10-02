Bejelentették: új bevásárlónegyed épül Budapest közvetlen közelében, valóságos plázát húznak fel egy másfél hektáros telken – 2027 végén megnyitja a kapuit
Új, modern bevásárlónegyed épül Budakeszin, amely jelentősen megváltoztatja a környéken élők mindennapi vásárlási szokásait. A Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap egy nagyszabású, úgynevezett zöldmezős beruházás keretében építi meg a ZONE Bevásárlópark legújabb, modern egységét, közvetlenül a már meglévő üzletközpont szomszédságában – számolt be közösségi oldalán a Budakeszi Hír.
Milyen lesz az új beruházás?
A beruházás során egy 4300 négyzetméteres új, bérbeadható épületkomplexum jön létre egy eddig beépítetlen, több mint 1,5 hektáros telken. A fejlesztés lényege, hogy egy helyen gyűjti össze a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat és üzleteket.
- Új világmárkák és boltok: Olyan ismert nemzetközi és hazai üzletek, valamint szolgáltatások költöznek a városba, amelyek eddig egyáltalán nem voltak elérhetőek Budakeszin.
- Komplex vásárlási élmény: Az új központ és a régi üzletek kiegészítik egymást. A lakóknak nem kell többé Budapestre vagy távolabbi plázákba utazniuk a nagyobb bevásárlásokhoz, mert a divattól a mindennapi cikkekig mindent megtalálnak majd egy helyen.
- Környezetbarát és zöld technológia: Az új épületet a legmodernebb fenntartható rendszerekkel szerelik fel. A fűtést és hűtést 30 talajszondás hőszivattyú biztosítja, a tetőre 200 darab napelem kerül, a működéshez pedig az esővizet is összegyűjtik és újrahasznosítják.
A munkálatok már megkezdődtek, az alapozás és a kivitelezés folyamatban van. A tervek szerint az új bevásárlópark 2027 végén (a negyedik negyedévben) nyitja meg kapuit a látogatók előtt.
A beruházás nemcsak Budakeszi, hanem a teljes Zsámbéki-medence lakosságának kiszolgálására épül. Mivel a helyszín már most is a környékbeliek megszokott útvonalába esik, az új üzletekkel egy még erősebb, kényelmesebb és modernebb kereskedelmi központ jön létre a zöldövezet kapujában – zárul a bejegyzés.
„A budakeszi fejlesztés jól illeszkedik abba a hosszú távú tervbe, amelynek eredményeként a ZONE Bevásárlópark ma már országos lefedettségű, egységes kiskereskedelmi hálózatként van jelen a magyar piacon. Az új beruházással egy bizonyítottan működő, erős lokációban teremtünk további értéket, miközben az MPTIA ingatlanportfólióját is tovább fejlesztjük"
– mondta Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.
Mostanában szinte gombamód szaporodnak az új bevásárlóközpontok és üzletparkok, egyre több településen jelennek meg modern kereskedelmi központok. A fejlesztések sorra alakítják át a vásárlási szokásokat is.
Új bevásárlóközpont épül Budapest határában
Új kiskereskedelmi központ jön létre hazánkban. Budapest határában, a solymári Auchan mellett nemrégiben építési munkálatok kezdődtek, és helyi sajtóértesülések szerint hamarosan egy gyorsétteremlánc érkezik a településre. Ezzel párhuzamosan egy üzletház kivitelezése is folyik.
Az Auchan mellett működő gyorséttermekhez a McDonald’s is csatlakozik, valamint kissé távolabb a Breier Csoport fejlesztésében épül meg a Shop 10 elnevezésű bevásárlóudvar − számolt be a fejlesztésekről a vállalat beruházási igazgatója a Solymár Online-nak.
Az új létesítmény modern, könnyen megközelíthető kereskedelmi környezetet hoz létre a térség lakóinak, valamint közel 70 új munkahelyet teremt a környéken élők számára. Az átadás tervezett időpontja 2027 harmadik negyedéve.
Az egyemeletesre tervezett bevásárlóudvarban megközelítőleg 200 új parkolóhely, kerékpártárolók, valamint több kereskedelmi egység kap majd helyet. Az üzletház bérbeadottsága meghaladja a 80 százalékot, a fennmaradó üzlethelyiségekre vonatkozó szerződések véglegesítése pedig folyamatban van.