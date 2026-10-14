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Hivatalos bejelentés: megépítik Magyarország egyik legnagyobb plázáját, nem Budapesten lesz – a polgármester közölte, hogy elindul a második ütem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb nagy kereskedelmi beruházás készül Magyarországon. Az eddig is már hatalmas mérettel rendelkező bevásárlóközpont egy második épülettel bővülhet, amely tovább erősítheti a régióban elfoglalt kereskedelmi és gasztronómiai súlyát. A fejlesztés azonban még nem lefutott ügy, mert a beruházó és az önkormányzat továbbra sem állapodott meg több dologban.
VG
2026.10.14, 20:22
Frissítve: 2026.10.14, 20:32
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Újabb nagy kereskedelmi beruházás előtt áll Debrecen: a 2008 óta működő Fórum Bevásárlóközpont a Csapó utca túloldalán egy második épülettel bővülhet. Papp László polgármester szerint a fejlesztésre szüksége van a városnak, amelynek kereskedelmi kínálata az elmúlt évek gazdasági növekedésével nem tartott lépést. A város és a fejlesztő viszont továbbra sem állapodott meg abban, hogyan kössék össze a régi és az új Fórumot, illetve milyen legyen a Csapó utca jövője.

Hivatalos bejelentés: megépítik Magyarország egyik legnagyobb bevásárlóközpontját, nem Budapesten lesz – a polgármester közölte, elindul a második ütem
Hivatalos bejelentés: megépítik Magyarország egyik legnagyobb bevásárlóközpontját, nem Budapesten lesz – a polgármester közölte, elindul a második ütem / Fotó: Debrecen.hu

A jelenlegi Fórum 2008 novemberében nyílt meg Debrecen belvárosában. A korabeli beruházás értéke mintegy 100 millió euró volt, és a korábbi vásárcsarnok környezetének átalakításával jött létre. A bevásárlóközpont ma mintegy 120 üzletnek ad helyet, Papp László közlése szerint évente körülbelül 8 millió látogató fordul meg benne.

A Fórum II terve nem új: a debreceni közgyűlés már 2022-ben megteremtette a bővítés szabályozási feltételeit, 2023-ban pedig elfogadták a beruházó Dexium Kft. telepítési tanulmánytervét. Az új épületet a Csapó, Burgundia, Blaháné és Liszt Ferenc utcák által határolt területen építenék fel.

Egy újabb, csaknem 20 ezer négyzetméteres Fórum épülhet

A 2023-ban bemutatott tervek alapján a Fórum II bruttó alapterülete meghaladná a 19 ezer négyzetmétert. A pinceszinten 129 férőhelyes mélygarázst alakítanának ki, fölötte földszint és két emelet épülne. Az első két szint főként kereskedelmi funkciót kapna, míg a második emeleten üzletek mellett szórakoztató egységekkel is számoltak. 

A korábbi koncepcióban egy mintegy 2100 négyzetméteres könnyűzenei központ és egy Rock Café is szerepelt.

Ezek azonban még nem feltétlenül a végleges tervek. A beruházó szeptemberben több mint nyolcezer ember részvételével kérte ki a debreceniek véleményét a Csapó utca átalakításáról, majd közölte, hogy a visszajelzések alapján átdolgozza az eredeti koncepciót.

Közben maga az építkezés is közelebb került a rajthoz. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szeptember elején engedélyezte az új épülethez kapcsolódó közlekedési létesítményeket, nem sokkal később pedig a Fórum is azt közölte, hogy hamarosan kezdődhet a bővítés.

A Csapó utca miatt azonban még nincs megállapodás

A korábbi látványtervek egy, a Csapó utca fölött átvezető üvegfolyosóval számoltak, az újabb elképzelésekkel kapcsolatban azonban Tárkányi Zsolt tiszás képviselő azt állította, hogy azok már a közterület jelentős beszűkítésével járnának. Papp Lászlóval abban egyetértenek, hogy a Csapó utcát nem lehet a bevásárlóközpontnak alárendelni.

A polgármester most azt közölte, hogy két kérdésben továbbra sincs megállapodás az önkormányzat és a beruházó között: 

  • az egyik a két Fórum összekötése, 
  • a másik a Csapó utca közösségi térként történő kialakítása. 

Amíg ezek nem rendeződnek, a közterületen csak a beruházáshoz szükséges közműkiváltási munkák végezhetők.

A fejlesztés másik érzékeny pontja az egykori Roncsbár épülete. A beruházási területen álló házak nagy részét 2025 tavaszára lebontották, a Csapó utca 27. szám alatti, helyi védettségű épületrészt azonban meg kell őrizni, és be kell építeni az új komplexumba. Papp László szerint a Fórum II összességében erősítheti Debrecen kereskedelmi és gasztronómiai kínálatát, a városvezetés azonban most már egyértelmű feltételt szab: a beruházás nem mehet a belvárosi közterület rovására. 

Közben a bevásárlóközpontok piacán is nagy üzlet készül

Nemcsak új plázaberuházások mozgatják a hazai kiskereskedelmi ingatlanpiacot, hanem jelentős tulajdonosváltások is zajlanak. A Futó Gábor és Futó Péter érdekeltségébe tartozó Futureal-csoport megszerezné a biatorbágyi Premier Outletet a német tulajdonostól, az ügylet már a Gazdasági Versenyhivatal előtt van. A bevásárlóközpont értékét a német anyavállalat korábban 92,5 millió euróra, vagyis több mint 33 milliárd forintra becsülte, bár a mostani tranzakció pontos vételára nem ismert. 

A Premier Outletet birtokló társaság 2025-ben csaknem 5 milliárd forintos árbevételt és mintegy 1 milliárd forintos nyereséget ért el, döntően a bérleti díjakból. A Futureal ezzel tovább növelné kiskereskedelmi ingatlanportfólióját, amelyhez már most is hozzátartozik például a budapesti Etele Pláza, valamint több lengyelországi üzletközpont. 

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bevásárlóközpont
Debrecen
építkezés
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