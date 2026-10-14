Hivatalos bejelentés: megépítik Magyarország egyik legnagyobb plázáját, nem Budapesten lesz – a polgármester közölte, hogy elindul a második ütem

Újabb nagy kereskedelmi beruházás előtt áll Debrecen: a 2008 óta működő Fórum Bevásárlóközpont a Csapó utca túloldalán egy második épülettel bővülhet. Papp László polgármester szerint a fejlesztésre szüksége van a városnak, amelynek kereskedelmi kínálata az elmúlt évek gazdasági növekedésével nem tartott lépést. A város és a fejlesztő viszont továbbra sem állapodott meg abban, hogyan kössék össze a régi és az új Fórumot, illetve milyen legyen a Csapó utca jövője.

Hivatalos bejelentés: megépítik Magyarország egyik legnagyobb bevásárlóközpontját, nem Budapesten lesz – a polgármester közölte, elindul a második ütem / Fotó: Debrecen.hu

A jelenlegi Fórum 2008 novemberében nyílt meg Debrecen belvárosában. A korabeli beruházás értéke mintegy 100 millió euró volt, és a korábbi vásárcsarnok környezetének átalakításával jött létre. A bevásárlóközpont ma mintegy 120 üzletnek ad helyet, Papp László közlése szerint évente körülbelül 8 millió látogató fordul meg benne.

A Fórum II terve nem új: a debreceni közgyűlés már 2022-ben megteremtette a bővítés szabályozási feltételeit, 2023-ban pedig elfogadták a beruházó Dexium Kft. telepítési tanulmánytervét. Az új épületet a Csapó, Burgundia, Blaháné és Liszt Ferenc utcák által határolt területen építenék fel.

Egy újabb, csaknem 20 ezer négyzetméteres Fórum épülhet

A 2023-ban bemutatott tervek alapján a Fórum II bruttó alapterülete meghaladná a 19 ezer négyzetmétert. A pinceszinten 129 férőhelyes mélygarázst alakítanának ki, fölötte földszint és két emelet épülne. Az első két szint főként kereskedelmi funkciót kapna, míg a második emeleten üzletek mellett szórakoztató egységekkel is számoltak.

A korábbi koncepcióban egy mintegy 2100 négyzetméteres könnyűzenei központ és egy Rock Café is szerepelt.

Ezek azonban még nem feltétlenül a végleges tervek. A beruházó szeptemberben több mint nyolcezer ember részvételével kérte ki a debreceniek véleményét a Csapó utca átalakításáról, majd közölte, hogy a visszajelzések alapján átdolgozza az eredeti koncepciót.

Közben maga az építkezés is közelebb került a rajthoz. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szeptember elején engedélyezte az új épülethez kapcsolódó közlekedési létesítményeket, nem sokkal később pedig a Fórum is azt közölte, hogy hamarosan kezdődhet a bővítés.