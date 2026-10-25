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Meghalt egy beteg, súlyos szakmai mulasztások miatt bírságolt a hatóság – a kórház mindent rendben talált

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Ötszázezer forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a budapesti Szent Imre Kórházra, miután egy 89 éves nő szívinfarktusát nem ismerték fel időben a sürgősségi osztályon. A beteg hiába kért segítséget, állapotának súlyosságát nem megfelelően ítélték meg, és az EKG-vizsgálatot sem végezték el. Az asszony végül saját felelősségére távozott az intézményből, néhány órával később pedig otthonában meghalt.
Lengyel Gabriella
2026.10.25, 15:31
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A tragédia 2024 szeptemberében történt. A 89 éves nő erős, kisugárzó hátfájdalommal, fulladással és halálfélelemmel érkezett a kórház sürgősségi osztályára. A személyzet azonban a kevésbé sürgős ellátást igénylő betegek közé sorolta, így akár hat-nyolc órát is várnia kellett volna az orvosi vizsgálatra - írja az Index.

bírság, orvos, kórház, egészségügy
Képünk illusztráció, nem az érintett kórházat ábrázolja/Fotó: AFP

A későbbi hatósági vizsgálat megállapította, hogy a beteg tünetei alapján sürgős besorolásra lett volna szükség, amely fél órán belüli orvosi vizsgálatot indokolt volna. Az NNGYK szakmai mulasztásnak minősítette az EKG elmaradását is, amely segíthetett volna a szívinfarktus felismerésében.

A nő állapota a várakozás közben romlott, hozzátartozói pedig hiába próbáltak segítséget kérni. Végül este fél tízkor úgy döntött, hogy inkább magánellátásban keres segítséget, ezért elhagyta a kórházat. Néhány órával később meghalt.
 

A kórház belső vizsgálata még nem talált mulasztást

Az Index beszámolója szerint a Szent Imre Kórház 2024-ben lefolytatott belső vizsgálata nem állapított meg szakmai hibát. Az elhunyt asszony fia azonban panaszt tett az NNGYK-nál, amely több mint egy év elteltével, 2026 márciusában indított hatósági eljárást. A vizsgálat végül szakmai és dokumentációs hiányosságokat tárt fel. A hatóság 500 ezer forintos bírságot szabott ki, amelyet a kórház befizetett.

Az intézmény ezt követően több betegbiztonsági intézkedést vezetett be. A sürgősségi osztályon reggel és este tíz óra között már két munkatárs végzi párhuzamosan a betegek állapotának felmérését a korábbi egy helyett. Szigorították a dokumentáció ellenőrzését, és rendszeres szakmai oktatást, valamint esetmegbeszéléseket is terveznek. A kórház közel két évvel a tragédia után részvétét fejezte ki az elhunyt nő családjának. Az asszony fia üdvözölte, hogy a hatóság megállapította a mulasztásokat, ugyanakkor a félmillió forintos bírságot jelképesnek tartja. Azt is kifogásolta, hogy a betegbiztonságot javító intézkedések bevezetésére csak édesanyja halála után került sor.

Dr. Hegedüs Zsolt miniszter szombat este tette közzé írását az  egészségügyy átalakításáról és a szakdolgozói bérének rendezéséről. Átlagosan 15 százalékos, de a személyi jövedelemadó tervezett csökkentésével együtt jövőre akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is elérhetnek az egészségügyi dolgozók - írta meg a Világgazdaság.

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egészségügy
kórház
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