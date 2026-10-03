Valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, rohamosan fogy a vállalkozások optimizmusa – 19 pontról 3-ra zuhant az ipar bizalmi mutatója

A K&H kkv bizalmi index legfrissebb adatai szerint megtorpant a korábbi lendület: az előző negyedévben látott erőteljes ugrást követően 7 pontot csökkent az index, jelenleg 6 ponton áll. Bár az előző két negyedév közötti 21 százalékpontos szárnyalásból egyharmadot visszakorrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt – közölte szombaton a bank.

A K&H kkv bizalmi index azt mutatja, megtört a vállalkozások lendülete/ Fotó: AnnaStills

A szolgáltatókon kívül mindenki borúlátóbb lett

A közlemény szerint továbbra is a pozitív tartományban állnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait feltérképező K&H kkv bizalmi index idei harmadik negyedéves eredményei. A mutató történetében a második negyedév hozta meg az áttörést: az elmúlt 5 év negatív trendje fordult át, és egy ugrásszerű növekedést követően tartósan optimista tartományba fordult a kkv-szektor hangulata.

Ágazati bontásban - a szolgáltatási szektor kivételével, mely kitartóan optimista (11 pont) - csökkenés tapasztalható:

az ipari index 19 pontról 3 pontra,

míg a kereskedelmi index 15 pontról 1 pontra csökkent.

A mezőgazdasági szektor szereplői látják legkevésbé derűsen a következő egy évet (0 pont), ami az idei aszályos év tükrében nem meglepő.

Kelet-Magyarország a legbizakodóbb

Régiókat tekintve szintén egységes korrekció bontakozott ki, de az előző negyedév dinamikája megmaradt: továbbra is

Kelet-Magyarország magasan a legbizakodóbb terület az országban (11 pont),

ezután következik Közép-Magyarország (5 pont),

majd Nyugat-Magyarország (3 pont).

Cégméret szerinti megoszlásban kinyílt az olló. Míg az árbevételt nézve a legnagyobbak a legbizakodóbbak a következő egy év tekintetében (10 pont),

a közepes méretű vállalkozások hangulata érdemben romlott, és becsúsztak a negatív tartományba (-1 pont).

„A legtöbb részmutató változatlanul a pozitív tartományban maradt, pedig az elmúlt negyedév összetett kihívások elé állította a kkv-szektort. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a Paksi Atomerőmű blokkleállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavaink alacsony vízállásából fakadó turisztikai ellenszél mind kockázatot jelentettek. Ezen rendkívüli tényezők tükrében a mutatók mérséklődése szinte törvényszerű, de a stabil alapok reményt adnak arra, hogy a kedvezőbbé váló piaci környezetben a pozitív trend új erőre kaphat” – fűzte hozzá Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője.