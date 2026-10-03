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Valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, rohamosan fogy a vállalkozások optimizmusa – 19 pontról 3-ra zuhant az ipar bizalmi mutatója

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Alig néhány hónapig tartott a magyar vállalkozások látványosan javuló hangulata. A K&H friss kkv bizalmi indexe szerint a harmadik negyedévben 7 ponttal esett vissza a cégek várakozásait mérő mutató. A felszín alatt ennél is aggasztóbb folyamatok látszanak: az ipar bizalmi indexe 19-ről mindössze 3 pontra, a kereskedelemé 15-ről 1 pontra zuhant, a közepes méretű vállalkozások várakozásai pedig már negatív tartományba fordultak.
Lengyel Gabriella
2026.10.03, 15:25

A K&H kkv bizalmi index legfrissebb adatai szerint megtorpant a korábbi lendület: az előző negyedévben látott erőteljes ugrást követően 7 pontot csökkent az index, jelenleg 6 ponton áll. Bár az előző két negyedév közötti 21 százalékpontos szárnyalásból egyharmadot visszakorrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt – közölte szombaton a bank. 

K&H kkv bizalmi index
                                         A K&H kkv bizalmi index azt mutatja, megtört a vállalkozások lendülete/ Fotó: AnnaStills

A szolgáltatókon kívül mindenki borúlátóbb lett

A közlemény szerint továbbra is a pozitív tartományban állnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait feltérképező K&H kkv bizalmi index idei harmadik negyedéves eredményei. A mutató történetében a második negyedév hozta meg az áttörést: az elmúlt 5 év negatív trendje fordult át, és egy ugrásszerű növekedést követően tartósan optimista tartományba fordult a kkv-szektor hangulata. 

Ágazati bontásban - a szolgáltatási szektor kivételével, mely kitartóan optimista (11 pont) - csökkenés tapasztalható: 

  • az ipari index 19 pontról 3 pontra, 
  • míg a kereskedelmi index 15 pontról 1 pontra csökkent. 
  • A mezőgazdasági szektor szereplői látják legkevésbé derűsen a következő egy évet (0 pont), ami az idei aszályos év tükrében nem meglepő.

Kelet-Magyarország a legbizakodóbb

Régiókat tekintve szintén egységes korrekció bontakozott ki, de az előző negyedév dinamikája megmaradt: továbbra is 

  • Kelet-Magyarország magasan a legbizakodóbb terület az országban (11 pont),
  •  ezután következik Közép-Magyarország (5 pont), 
  • majd Nyugat-Magyarország (3 pont). 

Cégméret szerinti megoszlásban kinyílt az olló. Míg az árbevételt nézve a legnagyobbak a legbizakodóbbak a következő egy év tekintetében (10 pont),

 a közepes méretű vállalkozások hangulata érdemben romlott, és becsúsztak a negatív tartományba (-1 pont).

 „A legtöbb részmutató változatlanul a pozitív tartományban maradt, pedig az elmúlt negyedév összetett kihívások elé állította a kkv-szektort. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a Paksi Atomerőmű blokkleállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavaink alacsony vízállásából fakadó turisztikai ellenszél mind kockázatot jelentettek. Ezen rendkívüli tényezők tükrében a mutatók mérséklődése szinte törvényszerű, de a stabil alapok reményt adnak arra, hogy a kedvezőbbé váló piaci környezetben a pozitív trend új erőre kaphat” – fűzte hozzá Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője.

Az adatok már mutatják a gazdaságban a bizonytalanságot

Nem mondja ki a K&H közleménye, mi törte meg ilyen gyorsan a magyar vállalkozások optimizmusát, a friss gazdasági adatok azonban több lehetséges magyarázatot is kínálnak. Miközben a gazdaságpolitikai környezet kiszámíthatósága továbbra is kulcskérdés a cégek számára, 

  • szeptemberben nagyot drágultak az üzemanyagok, 
  • az építőipar teljesítménye pedig már korábban meredeken visszaesett. 

Ebben a környezetben zuhant 19-ről 3 pontra az ipari, 15-ről 1 pontra a kereskedelmi bizalmi index, miközben a közepes vállalkozások várakozásai már negatív tartományba kerültek. A számok alapján a tavaszi optimizmusból néhány hónap alatt jócskán elfogyott, és egyelőre nem is látszik, a kormány milyen perspektívát ajánl a kkv-szektor számára. 

ipar
bizalmi index
K&H kkv bizalmi index
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