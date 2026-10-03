Valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, rohamosan fogy a vállalkozások optimizmusa – 19 pontról 3-ra zuhant az ipar bizalmi mutatója
A K&H kkv bizalmi index legfrissebb adatai szerint megtorpant a korábbi lendület: az előző negyedévben látott erőteljes ugrást követően 7 pontot csökkent az index, jelenleg 6 ponton áll. Bár az előző két negyedév közötti 21 százalékpontos szárnyalásból egyharmadot visszakorrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt – közölte szombaton a bank.
A szolgáltatókon kívül mindenki borúlátóbb lett
A közlemény szerint továbbra is a pozitív tartományban állnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait feltérképező K&H kkv bizalmi index idei harmadik negyedéves eredményei. A mutató történetében a második negyedév hozta meg az áttörést: az elmúlt 5 év negatív trendje fordult át, és egy ugrásszerű növekedést követően tartósan optimista tartományba fordult a kkv-szektor hangulata.
Ágazati bontásban - a szolgáltatási szektor kivételével, mely kitartóan optimista (11 pont) - csökkenés tapasztalható:
- az ipari index 19 pontról 3 pontra,
- míg a kereskedelmi index 15 pontról 1 pontra csökkent.
- A mezőgazdasági szektor szereplői látják legkevésbé derűsen a következő egy évet (0 pont), ami az idei aszályos év tükrében nem meglepő.
Kelet-Magyarország a legbizakodóbb
Régiókat tekintve szintén egységes korrekció bontakozott ki, de az előző negyedév dinamikája megmaradt: továbbra is
- Kelet-Magyarország magasan a legbizakodóbb terület az országban (11 pont),
- ezután következik Közép-Magyarország (5 pont),
- majd Nyugat-Magyarország (3 pont).
Cégméret szerinti megoszlásban kinyílt az olló. Míg az árbevételt nézve a legnagyobbak a legbizakodóbbak a következő egy év tekintetében (10 pont),
a közepes méretű vállalkozások hangulata érdemben romlott, és becsúsztak a negatív tartományba (-1 pont).
„A legtöbb részmutató változatlanul a pozitív tartományban maradt, pedig az elmúlt negyedév összetett kihívások elé állította a kkv-szektort. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a Paksi Atomerőmű blokkleállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavaink alacsony vízállásából fakadó turisztikai ellenszél mind kockázatot jelentettek. Ezen rendkívüli tényezők tükrében a mutatók mérséklődése szinte törvényszerű, de a stabil alapok reményt adnak arra, hogy a kedvezőbbé váló piaci környezetben a pozitív trend új erőre kaphat” – fűzte hozzá Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője.
Az adatok már mutatják a gazdaságban a bizonytalanságot
Nem mondja ki a K&H közleménye, mi törte meg ilyen gyorsan a magyar vállalkozások optimizmusát, a friss gazdasági adatok azonban több lehetséges magyarázatot is kínálnak. Miközben a gazdaságpolitikai környezet kiszámíthatósága továbbra is kulcskérdés a cégek számára,
- szeptemberben nagyot drágultak az üzemanyagok,
- az építőipar teljesítménye pedig már korábban meredeken visszaesett.
Ebben a környezetben zuhant 19-ről 3 pontra az ipari, 15-ről 1 pontra a kereskedelmi bizalmi index, miközben a közepes vállalkozások várakozásai már negatív tartományba kerültek. A számok alapján a tavaszi optimizmusból néhány hónap alatt jócskán elfogyott, és egyelőre nem is látszik, a kormány milyen perspektívát ajánl a kkv-szektor számára.