Ma eldőlhet a BKK sorsa: a közlekedési vállalat államosítása volt az alku tárgya Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között?

Ismét bírálta Vitézy Dávidot a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a Facebookon, szerdai bejegyzésükben. Azt pedzegették, hogy Budapest pénzügyi helyzetének rendezése a fővárosi közlekedési cégek feletti önkormányzati befolyás csökkenésével járhat. A VEKE konkrét tárgyalási feltételekről is ír, ők úgy értesültek, a hivatalos bejelentés sincs már messze, akár péntek délelőtt is megtörténhet. Lehet, hogy tényleg jól zörgött a haraszt, mert szerda este 20.00 óra után Magyar Péter azt közölte a Facebookon, hogy ma „Fontos, stratégiai kérdésekben állapodunk meg főpolgármester úrral Budapest és az egész ország érdekében (közlekedés, költségvetés, fejlesztések, fürdők, Duna)."

Vitézy Dávid beszélt róla, hogy folynak a tárgyalások a fővárossal is, a BKK is napirenden lehet/ Fotó: Petrók György / BKK

A posztban leírtak alátámasztására nem tettek közzé semmiféle dokumentumot vagy megállapodástervezetet, de a miniszterelnök tegnap esti posztja is igazolja, döntöttek Budapest sorsáról, a részletek kérdésesek még. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) bejegyzése szerint Budapest anyagi helyzetének rendezése

a BKK ötven százalékos tulajdonrészének átadásával járna,

valamint vezetői kinevezésekkel kapcsolatos feltételeket említenek.

Állami tulajdonba kerülhet a BKK?

Az egyesület álláspontja szerint egy ilyen konstrukció veszélyeztetné Budapest önálló döntéshozatalát. Úgy vélik, a pénzügyi segítség hosszabb távon sem rendezné a főváros helyzetét, ha közben fennmaradna a finanszírozási függőség, és szűkülne az önkormányzat mozgástere.

A Világgazdaság kérdésére Dorner Lajos, a VEKE elnöke elmondta, tudomásuk szerint

véget értek a tárgyalások a főváros és Vitézy Dávid között, Budapest vezetése pedig megadta magát a zsarolásnak.

Az elnök szerint ezeket a feladatokat elvonni nem lehet a főváros érdekeinek súlyos sérelme nélkül. „A főváros költségvetésének döntő

részét a BKK jelenti, ha nem ők diszponálnak ezek felett a bevételek felett, akkor a főváros mozgástere és a léte is megszűnik. A BKK nem lehet állami kézben, mert az magát a fővárosi önkormányzatot jelenti. Az államosítás egyúttal megsérti a Budapest törvényt és a Személyszállítási törvényt is. Ha a közlekedést sem fogják irányítani, akkor mi marad? A parkok? A hajléktalan-ellátás? – tette fel a kérdést.