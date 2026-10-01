Ma eldőlhet a BKK sorsa: a közlekedési vállalat államosítása volt az alku tárgya Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között?
Ismét bírálta Vitézy Dávidot a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a Facebookon, szerdai bejegyzésükben. Azt pedzegették, hogy Budapest pénzügyi helyzetének rendezése a fővárosi közlekedési cégek feletti önkormányzati befolyás csökkenésével járhat. A VEKE konkrét tárgyalási feltételekről is ír, ők úgy értesültek, a hivatalos bejelentés sincs már messze, akár péntek délelőtt is megtörténhet. Lehet, hogy tényleg jól zörgött a haraszt, mert szerda este 20.00 óra után Magyar Péter azt közölte a Facebookon, hogy ma „Fontos, stratégiai kérdésekben állapodunk meg főpolgármester úrral Budapest és az egész ország érdekében (közlekedés, költségvetés, fejlesztések, fürdők, Duna)."
A posztban leírtak alátámasztására nem tettek közzé semmiféle dokumentumot vagy megállapodástervezetet, de a miniszterelnök tegnap esti posztja is igazolja, döntöttek Budapest sorsáról, a részletek kérdésesek még. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) bejegyzése szerint Budapest anyagi helyzetének rendezése
- a BKK ötven százalékos tulajdonrészének átadásával járna,
- valamint vezetői kinevezésekkel kapcsolatos feltételeket említenek.
Állami tulajdonba kerülhet a BKK?
Az egyesület álláspontja szerint egy ilyen konstrukció veszélyeztetné Budapest önálló döntéshozatalát. Úgy vélik, a pénzügyi segítség hosszabb távon sem rendezné a főváros helyzetét, ha közben fennmaradna a finanszírozási függőség, és szűkülne az önkormányzat mozgástere.
A Világgazdaság kérdésére Dorner Lajos, a VEKE elnöke elmondta, tudomásuk szerint
véget értek a tárgyalások a főváros és Vitézy Dávid között, Budapest vezetése pedig megadta magát a zsarolásnak.
Az elnök szerint ezeket a feladatokat elvonni nem lehet a főváros érdekeinek súlyos sérelme nélkül. „A főváros költségvetésének döntő
részét a BKK jelenti, ha nem ők diszponálnak ezek felett a bevételek felett, akkor a főváros mozgástere és a léte is megszűnik. A BKK nem lehet állami kézben, mert az magát a fővárosi önkormányzatot jelenti. Az államosítás egyúttal megsérti a Budapest törvényt és a Személyszállítási törvényt is. Ha a közlekedést sem fogják irányítani, akkor mi marad? A parkok? A hajléktalan-ellátás? – tette fel a kérdést.
A VEKE az országos közlekedésszervezés átalakításával is összeköti aggályait. Értelmezésük szerint fennáll annak veszélye, hogy az új országos szervezet felépítéséhez a BKK meglévő szakmai kapacitását használnák fel. Úgy fogalmaznak a posztban: „Rosszul halad az Országos Közlekedésszervező (OKK) létrehozása. Jelenleg az egy üres cég, amelynek igazgatósága ugyan van, de vezetője nincs és valós munkát végző munkavállalói is alig vannak. Valahogy nem megy a toborzás... A BKK felállításakor nyert tapasztalatok azt mutatták, hogy egy ilyen cég felépítése a valós működésig minimum másfél-két év. Erre Vitézynek most láthatólag nincs ideje, a gyors megoldás a BKK államosítása és a BKK alapjain, azt kizsigerelve gyorsított tempóban felépíteni az OKK-t".
Ahogy korábban megírtuk, a miniszter épp kedden posztolta, hogy nyílt pályázatot írnak ki az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára. De hónapokig eltarthat, mire a pályázat lefut és egyáltalán nem biztos, hogy eredményes is lesz.
Az autóbuszos üzletág kulcskérdés
Az egyesület a BKV autóbuszos üzletágának jövőjét is felveti. Dorner Lajos a Világgazdaságnak elmondta, a tömegközlekedés mint szolgáltatás ellátásához kapcsolódik egy rendelet arról, ki lehet belső szolgáltató és ki nem. De vannak kivételek, ún. természetes monopóliumok a közösségi közlekedés esetében pl. a metro, a troli, amelyek üzemeltetését nem köteles a közlekedésszervező BKK megpályáztatni, közvetlen odaítéléssel is megbízhatja ezzel a saját cégét, itt a BKV-t. Ahhoz viszont, hogy az autóbuszos közlekedést is direkt ítélhessék oda, mind a BKK-nak, mind a BKV-nak 100 százalékban önkormányzati tulajdonban kell lenniük.
Ha ez bárhol sérül, a BKV máris nem lehet ún. belső szolgáltató és az üzemeltetést teljes egészében meg kell pályáztatni. Nyílt pályázaton, amelyre bárki jelentkezhet. A főváros így könnyen elveszítheti a teljes autóbuszos ágazatát is, amelyre lecsaphat Vitézy és azt is államosíthatja – magyarázta az elnök.
Dorner arra is felhívta a figyelmet, hogy folyamatos törvénysértésben van a mindenkori kormány, mert oda kellene adni azt a forrást, ami az állami feladatok - köztük a közösségi közlekedés üzemeltetése - ellátásáért jár, de ezt teljes egészében sohasem kapta meg a főváros. Azt is hozzátette, információik szerint a szolidaritási adó maradna, de valamelyest csökkenne a mértéke.
Az „új" BKK-ban ugyan 50-50 százalék lenne a tulajdonosi arány, de vita esetén a kormány akarata dönt, így ez a gyakorlatban teljes államosítást és a főváros teljes vereségét jelenti.
A VEKE elnöke szerint a főváros teljesen elveszíti a jogait olyan, sarkalatos törvényekben lefektetett ügyekkel kapcsolatos döntésekben, mint pl.
- a díjszabás,
- a menetrendek,
- a szolgáltatás minőségének meghatározása,
- a szolgáltatás mennyiségének meghatározása vagy minden, ami a beruházások körébe tartozik.
Ez pedig, párhuzamosan a közlekedési bevételek elvesztésével Budapest pénzügyi és döntési önállóságának teljes és végleges felszámolását jelentené Dorner álláspontja szerint, amely elvonja a Fővárosi közgyűlés jogköreit és így ellentétes a törvényekben meghatározottakkal.
Hozzátette azt is, véleménye szerinte a főpolgármesternek nincs joga ilyen, az esküjével ellentétes döntéseket előkészíteni, és még a közgyűlés sem hozhat a törvényekkel ellentétes, esküszegő döntéseket. Ha ilyet tennének, mind le kellene mondaniuk. Soha nem fordult még elő Magyarország történetében, hogy Budapest közlekedésének szervezését elvegye az állam. Ez Budapest vezetésének és az ország vezetésének a közös szégyene – így fogalmazott Dorner Lajos.
Az nem volt titok eddig sem, hogy elindultak tárgyalások a kormány és Budapest közötti új közlekedési együttműködés lehetősége már nyilvánosan is szóba került. A BKV szeptember 10-i beszámolója szerint Vitézy Dávid a balatonfenyvesi szakmai konferencián arról beszélt, hogy a kormány Budapesttel és a megyei jogú városokkal is új intézményi együttműködést keres a közszolgáltatás-szervezésben és a beruházások megvalósításában. Eddig azonban a tárgyaló felek semmilyen információt nem tettek közzé. A mai nap délutánjára beharangozott megállapodás a közlekedés mellett több fontos fővárosi szolgáltatást is érint, a részleteket délután megírjuk.