Egyre nagyobb a feszültség a Blahán: komoly változásokat sürgetnek a környékbeli üzletek tulajdonosai – „Amint elmegy a rendőrség, elszabadul a pokol”
A Blaha Lujza tér az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül, a közterület megújítása és a környék magánberuházásai azonban nem oldották meg a városrész régóta fennálló problémáit. A Világgazdaságnak három, a környéken érdekelt, névtelenséget kérő befektető és üzlettulajdonos is arról számolt be, hogy a köztisztaság és a közbiztonság helyzete továbbra is komoly kihívást jelent. Tapasztalataik szerint a problémák már a vállalkozások működésére és a terület gazdasági megítélésére is hatással vannak.
Egyik emlékeztetett: a Blaha Lujza téren tapasztalható helyzet korántsem új keletű. Úgy látja, a város más forgalmas közterein most jelentkező nehézségek egy részével a környék vállalkozásai már évek óta szembesülnek. A megszólaló különösen fontosnak tartja az állandó és kiszámítható rendőri jelenlétet.
Amikor rendőr van ott, és rendesen látható a jelenlétük, akkor sokkal jobb a helyzet. Amikor meg nincs rendőr, akkor elszabadul a pokol
– fogalmazott. A befektető szerint az időszakos ellenőrzések önmagukban nem jelentenek tartós megoldást. A közterületen tapasztalható konfliktusok, a kiabálás és az esetenként előforduló verekedések miatt a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell a körülményekhez.
A palackozás egyre több problémát okoz
Egy másik, a térhez közeli üzlettulajdonos a palackvisszaváltási rendszer közterületi hatásait emelte ki. Szerinte a visszaváltható italcsomagolások gyűjtése újabb kihívásokat jelent a Blaha Lujza tér környékén. A palackok után járó ötvenforintos visszaváltási díj sokak számára bevételi lehetőséget teremtett, a hulladékgyűjtők átkutatása azonban helyenként szemeteléssel és a közterületek rendezetlenségével jár együtt. A megszólaló szerint a problémák egyik fontos forrása a palackvisszaváltás jelenlegi működése. Úgy véli,
a MOHU-nak is szerepet kellene vállalnia abban, hogy a rendszer ne okozzon további nehézségeket a forgalmas közterületeken.
A befektető a visszaváltóhelyek elhelyezkedésének és működésének felülvizsgálatát is indokoltnak tartaná. Álláspontja szerint olyan megoldást kellene találni, amely a palackgyűjtés lehetőségét is megőrzi, ugyanakkor mérsékli annak kedvezőtlen közterületi következményeit.
A palackgyűjtés ugyanakkor önmagában nem jogsértő tevékenység, és sokak számára fontos jövedelemkiegészítést jelent. A probléma elsősorban akkor jelentkezik, amikor a hulladékgyűjtés a szemét szétszórásával vagy más közterületi szabályok megsértésével jár együtt.
„Mindenkié és senkié a Blaha Lujza tér”
A környéken érdekelt üzleti szereplők egyik visszatérő észrevétele, hogy a Blaha Lujza tér problémáinak kezelése több szervezet együttműködését igényli.
A Blahának ez a nagy problémája, hogy mindenkié és senkié, tehát nincs gazdája
– fogalmazott az egyik névtelenséget kérő befektető. A közterület működtetésében a főváros, a VIII. kerületi önkormányzat, a rendőrség és a városüzemeltetésért felelős társaságok is szerepet vállalnak. A különböző hatáskörök miatt ugyanakkor egy-egy probléma megoldása több szereplő összehangolt intézkedését teheti szükségessé. Forrásaink szerint ezért nemcsak újabb ellenőrzésekre, hanem közösen kidolgozott, hosszabb távú intézkedési tervre is szükség lenne. A közterületek rendezettebbé tétele, a hulladékkezelés javítása és a kiszámítható hatósági jelenlét egyaránt hozzájárulhatna ahhoz, hogy a tér környéke vonzóbb legyen a látogatók és a vállalkozások számára.
Lesújtó eredmények Józsefvárosban: tízből kilenc lakos elégedetlen a köztisztasággal
A környék közállapotaival kapcsolatos panaszokat a Józsefvárosi Önkormányzat friss felmérése is alátámasztja. A Népszínház utca Blaha Lujza térhez közeli szakaszának átalakításáról készített, 727 válaszadó részvételével zajló kérdőíves kutatásból kiderült, hogy a környéken élő válaszadók 64 százaléka negatívan értékeli a közbiztonsági helyzetet, 71 százalékuk pedig fokozott rendőri és közterület-felügyeleti jelenlétet sürget. A köztisztaság megítélése még kedvezőtlenebb: a helyi válaszadók 90 százaléka az ötfokú skálán mindössze egyes vagy kettes osztályzatot adott. A viselkedési normák betartását 95 százalékuk értékelte rosszra. A felmérés alapján a lakosság elsősorban határozottabb közbiztonsági intézkedéseket, gyakoribb takarítást és rendezettebb közterületeket szeretne.
A turizmus és a beruházások is megszenvedhetik a helyzetet
A harmadik megszólaló elsősorban a Blaha Lujza tér gazdasági szerepére és a környék megítélésére hívta fel a figyelmet. A befektető szerint egy ingatlanfejlesztés sikerét nem kizárólag az épület állapota, az üzlethelyiségek minősége vagy az új szolgáltatások határozzák meg. Legalább ennyire fontos, hogy milyen közterületi környezet fogadja az oda érkező vásárlókat, vendégeket és turistákat. A Blaha Lujza tér Budapest egyik jelentős közlekedési csomópontja, ezért a fővárosba látogatók közül is sokan megfordulnak a környéken. A közterületek rendezettsége így a város egészéről kialakuló benyomást is befolyásolhatja.
A befektető szerint a külföldi látogatók számára is kedvezőtlen benyomást kelthetnek a téren tapasztalható állapotok, ugyanakkor a magyar vásárlók körében még erősebben érzékelhető a Blaha negatív megítélése.
Elmondása szerint szinte bármilyen, a környékhez kapcsolódó közösségimédia-bejegyzés alatt hamar megjelennek azok a hozzászólások, amelyek a közállapotokat kifogásolják, és megkérdőjelezik, hogy miért érdemes ott új vállalkozásokat indítani. Mindez hosszabb távon
- az ingatlanok hasznosítására,
- a bérlői keresletre
- és az új beruházások megítélésére
is hatással lehet. A konkrét gazdasági veszteségek mértékéről ugyanakkor nem állnak rendelkezésre olyan nyilvános adatok, amelyekből pontos következtetéseket lehetne levonni.
Ez már tényleg tűrhetetlen: újabb balhé robbant ki Budapesten, nem csak a flakonozás és a palackok okozzák a bajt – bűnbandák használják a Mol Bubit, tömeges visszaélés derült ki
A palackozás körüli problémák már a Mol Bubit is elérték, miközben több esetben kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is rendőrt hívtak. A Mol Bubi-kerékpárokat palackok szállítására és már a rendőrök előli menekülésre is használtak.
A főváros és a kerület is tett már lépéseket
A Blaha Lujza tér közállapotainak javítására az elmúlt időszakban több intézkedés is történt. A BKK kezdeményezésére szeptemberben összehangolt köztisztasági és közrendvédelmi akciót tartottak a téren, amelyben a rendőrség, valamint a fővárosi és a kerületi közterület-felügyelet is részt vett. Az ellenőrzések a tér mellett a környező utcákra és közösségi közlekedési megállókra is kiterjedtek.
A főváros térgondnoki szolgáltatást is működtet a forgalmas közterületeken, köztük a Blaha Lujza téren. A munkatársak feladata a köztisztasági problémák folyamatos figyelemmel kísérése, a hulladék összegyűjtése és szükség esetén az illetékes hatóságok értesítése. A Józsefvárosi Önkormányzat a közeli Népszínház utca átalakítását is tervezi. A 2026 nyarán végzett lakossági felmérés alapján a válaszadók jelentős része kifogásolta a környék biztonságát és általános állapotát. A tervezett fejlesztések célja a közterületek használhatóságának és élhetőségének javítása.
A magánberuházások önmagukban nem elegendők
A Világgazdaságnak nyilatkozó befektetők egyetértenek abban, hogy a Blaha Lujza tér hosszú távú fejlődéséhez a magánszektor és a közterületekért felelős szervezetek együttműködésére is szükség van. A környéken megvalósuló beruházások új üzleteket, vendéglátóhelyeket és szolgáltatásokat hozhatnak, a fejlesztések gazdasági előnyeinek kihasználásához azonban a közvetlen környezet állapotának is javulnia kell. A befektetők szerint a palackvisszaváltással összefüggő köztisztasági problémák, a közbiztonsági aggodalmak és a tér kedvezőtlen megítélése egyaránt olyan kérdések, amelyekre összehangolt, tartós választ kell találni.
Abban is egy nézeten vannak, hogy a tét nemcsak a Blaha Lujza tér rendezettebbé tétele, hanem az is, hogy Budapest egyik legfontosabb csomópontja hosszabb távon képes lesz-e vonzó környezetet biztosítani az ott élők, a vásárlók, a turisták és a befektetők számára.