Egyre nagyobb a feszültség a Blahán: komoly változásokat sürgetnek a környékbeli üzletek tulajdonosai – „Amint elmegy a rendőrség, elszabadul a pokol”

A Blaha Lujza tér az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül, a közterület megújítása és a környék magánberuházásai azonban nem oldották meg a városrész régóta fennálló problémáit. A Világgazdaságnak három, a környéken érdekelt, névtelenséget kérő befektető és üzlettulajdonos is arról számolt be, hogy a köztisztaság és a közbiztonság helyzete továbbra is komoly kihívást jelent. Tapasztalataik szerint a problémák már a vállalkozások működésére és a terület gazdasági megítélésére is hatással vannak.

Sürgős fellépésre van szükség a Blaha Lujza téren / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Egyik emlékeztetett: a Blaha Lujza téren tapasztalható helyzet korántsem új keletű. Úgy látja, a város más forgalmas közterein most jelentkező nehézségek egy részével a környék vállalkozásai már évek óta szembesülnek. A megszólaló különösen fontosnak tartja az állandó és kiszámítható rendőri jelenlétet.

Amikor rendőr van ott, és rendesen látható a jelenlétük, akkor sokkal jobb a helyzet. Amikor meg nincs rendőr, akkor elszabadul a pokol

– fogalmazott. A befektető szerint az időszakos ellenőrzések önmagukban nem jelentenek tartós megoldást. A közterületen tapasztalható konfliktusok, a kiabálás és az esetenként előforduló verekedések miatt a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell a körülményekhez.

A palackozás egyre több problémát okoz

Egy másik, a térhez közeli üzlettulajdonos a palackvisszaváltási rendszer közterületi hatásait emelte ki. Szerinte a visszaváltható italcsomagolások gyűjtése újabb kihívásokat jelent a Blaha Lujza tér környékén. A palackok után járó ötvenforintos visszaváltási díj sokak számára bevételi lehetőséget teremtett, a hulladékgyűjtők átkutatása azonban helyenként szemeteléssel és a közterületek rendezetlenségével jár együtt. A megszólaló szerint a problémák egyik fontos forrása a palackvisszaváltás jelenlegi működése. Úgy véli,

a MOHU-nak is szerepet kellene vállalnia abban, hogy a rendszer ne okozzon további nehézségeket a forgalmas közterületeken.

A befektető a visszaváltóhelyek elhelyezkedésének és működésének felülvizsgálatát is indokoltnak tartaná. Álláspontja szerint olyan megoldást kellene találni, amely a palackgyűjtés lehetőségét is megőrzi, ugyanakkor mérsékli annak kedvezőtlen közterületi következményeit.