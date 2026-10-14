Hónapok óta Németországból küld dolgozókat a BMW a debreceni gyárába, hogy segítsék a magyarországi üzem felfutását és a helyi munkavállalók betanítását. A Handelsblatt szerint a német alkalmazottak hetente több alkalommal repülnek Magyarországra, majd vissza, és nem egyetlen üzemből érkeznek: Münchenből, több más bajorországi telephelyről, valamint Lipcséből is vezényelnek szakembereket Debrecenbe.

A BMW tömött repülőkkel küldi a munkásokat Debrecenbe, miközben hatalmas leépítés közepén vannak (illusztrációs célú kép)

Fotó: Joó István / Facebook

Rendszeres utaztatások zajlanak a BMW-nél

A rendszeres utazásokat egy munkavállalói érdekképviseleti vezető is megerősítette a német lapnak. A BMW tehát nem alkalmi szakértői látogatásokkal segíti legújabb európai gyárát, hanem hónapok óta több németországi üzemének tudására támaszkodik.

Ennek egyik oka, hogy Magyarországon kevés a megfelelően képzett szakember. A BMW Debrecenben a konszern egyik legújabb és legmodernebb gyárát építette fel, a korszerű gyártósorok működtetéséhez azonban olyan dolgozókra is szükség van, akik rendelkeznek a vállalatnál elvárt speciális gyártási ismeretekkel.

A Németországból érkező munkatársak elsősorban a helyi dolgozók képzésében és a termelés támogatásában vesznek részt.

A Handelsblatt beszámolójából ugyanakkor önmagában nem következik, hogy a debreceni gyárban komoly termelési problémák alakultak volna ki. A rendszeres német segítség inkább azt mutatja meg, mekkora szervezési és személyi erőforrást mozgat meg a BMW azért, hogy egy teljesen új üzemben felépítse a szükséges szakembergárdát.

A debreceni gyár a BMW egyik legmodernebb európai üzeme, melyet eleve az új generációs Neue Klasse elektromos autók gyártására készítettek fel. A vállalat így nem egyszerűen egy új összeszerelő üzemet indít Magyarországon, hanem olyan termelési rendszert épít fel, amely a következő évek BMW-modelljeinek egyik technológiai alapja lesz.

Jelenleg nem áll jól a szénája a BMW-nek: a konszern 2026 harmadik negyedévében 551 072 autót adott át világszerte, ami 6,3 százalékos visszaesést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A problémák különösen Kínában látványosak. A BMW és a MINI ott 114 355 autót értékesített a harmadik negyedévben, 24,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Európában ezzel szemben 2,7 százalékkal növelni tudta az átadásokat a vállalat.