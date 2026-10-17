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Rádöbbent a tiszás miniszter, hogy mit tett Szijjártó Péter: azonnal elment, hogy megnézze a világhírű magyarországi gyárat, nem jutott szóhoz – „Köszönöm a lehetőséget!"

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Tanács Zoltán a debreceni BMW-gyárban tett látogatást, ahol a világ egyik legmodernebb autógyártási technológiájába nyerhetett betekintést. A miniszter szerint a mintegy 7000 főt foglalkoztató üzemben – amelyet még az előző kormány hozott tető alá – a digitalizáció, az automatizáció és a robotika minden eddiginél szorosabban kapcsolódik össze. A BMW-gyárban naponta 650 autó gördül le a gyártósorról, miközben a teljes működést a lehető legnagyobb mértékben digitalizálták.
VG
2026.10.17, 13:43
Frissítve: 2026.10.17, 13:44
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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter meglátogatta a debreceni BMW-gyárat. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy ez a világ egyik legmodernebb autógyára, ahonnan naponta 650 autó gördül le a gyártósorról. „Évekig tervezték teljesen virtuálisan, digitális formában az egészet, minden részletre ügyeltek és a lehető legnagyobb mértékben automatizálták, egyszerűsítették a működését. Csak egy példa: a 7000 fős gyárban egyetlenegy nyomtató található, minden folyamat teljesen digitalizálva van. Ma Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója személyesen vezetett körbe bennünket a vállalat modern gyártóüzemében" – írja Facebook-bejegyzésében.

debreceni BMW-gyár
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter meglátogatta a debreceni BMW-gyárat/Fotó: Iván Aurél

Már globális referencia a debreceni BMW, a távolkeleten is ismételnék a sikert

Az előző kormány által tető alá hozott debreceni gyárat a tiszás politikus tovább méltatta:

„A látogatás során testközelből ismerhettük meg az autógyártás különböző folyamatait, az összeszereléstől egészen a festés és fényezés automatizált megoldásáig. Különösen érdekes volt látni, hogyan kapcsolódik össze a legmodernebb technológia, az automatizáció, a robotika és az emberi szaktudás a mindennapi gyártás során. Köszönöm Hans-Peter Kemsernek a szívélyes fogadtatást és a lehetőséget, hogy bepillantást nyerhettünk a gyár mindennapi működésébe!" – zárta gondolatait Tanács Zoltán.

Arról, hogy a debreceni gyártás mekkora sikert arat, lapunk is beszámolt. A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött.

  • Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget, 
  • valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest. 

A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne. 

A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.

A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.

A BMW a helyi gyártásra építő stratégiájával a szállítási távolságokat is csökkentené, miközben stabilabbá tenné az ellátási láncokat. Az akkumulátorokat ott állítják elő, ahol az autók is készülnek, egységes nemzetközi minőségi és biztonsági követelmények mellett. A vállalat további két helyszínen, az amerikai Woodruffban és a mexikói San Luis Potosíban is előkészíti a hatodik generációs akkumulátorok sorozatgyártását. A termelés ezeken a telephelyeken a következő hónapokban indulhat el.

A BMW nélkül bajban lenne a magyar gazdaság

Több milliárd eurót fektettek be a németek Magyarországon. A BMW itt építette fel legújabb autógyárát, a Mercedes pedig megduplázza magyarországi termelési kapacitását. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ipari statisztikákban is kezd megjelenni a debreceni BMW-gyár termelésének felfutása. Az üzem az elmúlt hónapokban kapcsolt látványosan magasabb fokozatba, annyira népszerű az ott gyártott iX3 elektromos modell, hogy nem győzi a megrendelések teljesítését, emiatt ősz eleje óta már három műszakban termel. Emellett a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése is lendületet adhatott az ágazatnak, az új gyártóegységet Magyar Péter jelenlétében júliusban adták át.

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autógyártás
Tanács Zoltán
BMW-gyár
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