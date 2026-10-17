Rádöbbent a tiszás miniszter, hogy mit tett Szijjártó Péter: azonnal elment, hogy megnézze a világhírű magyarországi gyárat, nem jutott szóhoz – „Köszönöm a lehetőséget!"

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter meglátogatta a debreceni BMW-gyárat. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy ez a világ egyik legmodernebb autógyára, ahonnan naponta 650 autó gördül le a gyártósorról. „Évekig tervezték teljesen virtuálisan, digitális formában az egészet, minden részletre ügyeltek és a lehető legnagyobb mértékben automatizálták, egyszerűsítették a működését. Csak egy példa: a 7000 fős gyárban egyetlenegy nyomtató található, minden folyamat teljesen digitalizálva van. Ma Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója személyesen vezetett körbe bennünket a vállalat modern gyártóüzemében" – írja Facebook-bejegyzésében.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter meglátogatta a debreceni BMW-gyárat/Fotó: Iván Aurél

Már globális referencia a debreceni BMW, a távolkeleten is ismételnék a sikert

Az előző kormány által tető alá hozott debreceni gyárat a tiszás politikus tovább méltatta:

„A látogatás során testközelből ismerhettük meg az autógyártás különböző folyamatait, az összeszereléstől egészen a festés és fényezés automatizált megoldásáig. Különösen érdekes volt látni, hogyan kapcsolódik össze a legmodernebb technológia, az automatizáció, a robotika és az emberi szaktudás a mindennapi gyártás során. Köszönöm Hans-Peter Kemsernek a szívélyes fogadtatást és a lehetőséget, hogy bepillantást nyerhettünk a gyár mindennapi működésébe!" – zárta gondolatait Tanács Zoltán.

Arról, hogy a debreceni gyártás mekkora sikert arat, lapunk is beszámolt. A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött.

Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget,

valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest.

A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne.

A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.

A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.