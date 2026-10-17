Rádöbbent a tiszás miniszter, hogy mit tett Szijjártó Péter: azonnal elment, hogy megnézze a világhírű magyarországi gyárat, nem jutott szóhoz – „Köszönöm a lehetőséget!"
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter meglátogatta a debreceni BMW-gyárat. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy ez a világ egyik legmodernebb autógyára, ahonnan naponta 650 autó gördül le a gyártósorról. „Évekig tervezték teljesen virtuálisan, digitális formában az egészet, minden részletre ügyeltek és a lehető legnagyobb mértékben automatizálták, egyszerűsítették a működését. Csak egy példa: a 7000 fős gyárban egyetlenegy nyomtató található, minden folyamat teljesen digitalizálva van. Ma Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója személyesen vezetett körbe bennünket a vállalat modern gyártóüzemében" – írja Facebook-bejegyzésében.
Már globális referencia a debreceni BMW, a távolkeleten is ismételnék a sikert
Az előző kormány által tető alá hozott debreceni gyárat a tiszás politikus tovább méltatta:
„A látogatás során testközelből ismerhettük meg az autógyártás különböző folyamatait, az összeszereléstől egészen a festés és fényezés automatizált megoldásáig. Különösen érdekes volt látni, hogyan kapcsolódik össze a legmodernebb technológia, az automatizáció, a robotika és az emberi szaktudás a mindennapi gyártás során. Köszönöm Hans-Peter Kemsernek a szívélyes fogadtatást és a lehetőséget, hogy bepillantást nyerhettünk a gyár mindennapi működésébe!" – zárta gondolatait Tanács Zoltán.
Arról, hogy a debreceni gyártás mekkora sikert arat, lapunk is beszámolt. A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött.
- Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget,
- valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest.
A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne.
A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.
A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.
A BMW a helyi gyártásra építő stratégiájával a szállítási távolságokat is csökkentené, miközben stabilabbá tenné az ellátási láncokat. Az akkumulátorokat ott állítják elő, ahol az autók is készülnek, egységes nemzetközi minőségi és biztonsági követelmények mellett. A vállalat további két helyszínen, az amerikai Woodruffban és a mexikói San Luis Potosíban is előkészíti a hatodik generációs akkumulátorok sorozatgyártását. A termelés ezeken a telephelyeken a következő hónapokban indulhat el.
A BMW nélkül bajban lenne a magyar gazdaság
Több milliárd eurót fektettek be a németek Magyarországon. A BMW itt építette fel legújabb autógyárát, a Mercedes pedig megduplázza magyarországi termelési kapacitását. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ipari statisztikákban is kezd megjelenni a debreceni BMW-gyár termelésének felfutása. Az üzem az elmúlt hónapokban kapcsolt látványosan magasabb fokozatba, annyira népszerű az ott gyártott iX3 elektromos modell, hogy nem győzi a megrendelések teljesítését, emiatt ősz eleje óta már három műszakban termel. Emellett a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése is lendületet adhatott az ágazatnak, az új gyártóegységet Magyar Péter jelenlétében júliusban adták át.