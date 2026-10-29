Felgyorsítják az időt a Bosch budapesti laborjában: néhány óra alatt évtizedeket öregedhetnek az alkatrészek – a jövő autóinak hibáit már ma kiszűrhetik
A Bosch budapesti tesztközpontjában közel 400 környezeti tesztkamrával, korszerű rázógépekkel, valamint CT-, röntgen- és lézeres vizsgálatokkal ellenőrzik a különböző termékek és alkatrészek tartósságát. A 20 ezer négyzetméteres műszeres kutató- és tesztlaboratórium az autóipartól az elektronikán és az orvostechnikán át egészen az űriparig számos terület fejlesztéseit támogatja. A létesítmény infrastruktúráját és szakmai szolgáltatásait már külső partnerek is igénybe vehetik.
A termékek megbízhatósága egyre fontosabb szempont, különösen az autóiparban, ahol az elektronikus rendszerek számának növekedésével a meghibásodások lehetséges forrásai is sokasodnak. A budapesti központban ezért nem csupán a késztermékeket, hanem az egyes alkatrészeket és azok kölcsönhatásait is vizsgálják.
Farkas Zsolt, a Robert Bosch Kft. mérnöki támogató területek főosztályvezetője szerint a laboratóriumi munka nem merül ki az egyszerű mérésekben, az eredményeket ugyanis közvetlenül felhasználják a termékfejlesztésben. A szakember hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok során a valós használat közben előforduló kihívásokat és azok hatásait modellezik.
Néhány óra alatt akár 15 évet is öregedhet egy alkatrész
A budapesti laboratóriumok egyik legfontosabb feladata a szélsőséges környezeti hatások szimulálása. A tesztkamrákban a fagy, a tűző napsütés, a magas páratartalom, a sós köd, a por és a víz hatásait egyaránt vizsgálják.
A létesítményben egészen rendkívüli körülményeket is képesek előidézni:
- Egyes klímakamrákban akár tartósan 300 Celsius-fokos hőmérsékletnek is kitehetik a vizsgált eszközöket.
- A hősokkamrák néhány másodperc alatt mínusz 40 és plusz 150 Celsius-fok közötti szélsőséges hőmérséklet-változást idézhetnek elő.
- A rázógépek és a gyorsított öregítési eljárások segítségével akár 10–15 évnyi környezeti igénybevételt is szimulálhatnak néhány nap vagy óra alatt.
- A vibrációs berendezések szükség esetén másodpercenként akár kétezerszer is megrázhatják a tesztelt alkatrészeket.
Ezzel olyan terhelést idézhetnek elő, amilyennek az eszközök a valóságban csak hosszú évek alatt lennének kitéve, például rossz minőségű utakon történő rendszeres használat során. A fővárosi laboratóriumok évente több tízezer vizsgálatot végeznek, és rendelkeznek a szükséges nemzetközi gyártói, valamint ISO-akkreditációkkal.
A hajszálnál is több százszor kisebb hibákat keresik
A tartóssági vizsgálatok mellett a meghibásodások okainak feltárása is kiemelt szerepet kap. A szakemberek CT-, röntgen- és lézeres berendezésekkel olyan elváltozásokat is képesek azonosítani, amelyek szabad szemmel egyáltalán nem láthatók.
A mérések pontosságát jól mutatja, hogy akár az emberi hajszál vastagságánál 300-szor kisebb hibákat és sérüléseket is ki tudnak mutatni az alkatrészekben.
Külön figyelmet fordítanak az autók elektronikus rendszereinek együttműködésére is. A modern járművekben számos vezérlőegység, navigációs és kommunikációs berendezés működik egyszerre, amelyeknek úgy kell ellátniuk feladataikat, hogy közben ne zavarják egymást. Az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatok során ezért azt ellenőrzik, hogy a különböző rendszerek megfelelően működnek-e külső zavaró jelek mellett is. Emellett a járművek elektronikus egységeinek kommunikációs és kiberbiztonsági tesztelésével, valamint hálózati sérülékenységvizsgálatokkal is foglalkoznak.
A zajkibocsátás ellenőrzésére ugyancsak külön laboratóriumok szolgálnak. A teljesen visszhangmentes helyiségekben olyan csendes környezetet alakítanak ki, amelyben akár az ember saját szívdobogása is hallhatóvá válik. Az akusztikus kamerák segítségével a zajforrásokat is láthatóvá tehetik, a tesztpadokon pedig akár 250 kilométer per órás sebességet és 120 kilométer per órás menetszelet is szimulálhatnak.
A Bosch más vállalatok előtt is megnyitotta a budapesti tesztközpont
A laboratóriumok jelentősége túlmutat a német technológiai cég saját termékfejlesztési tevékenységén. A magyarországi tesztinfrastruktúrát és az ott felhalmozott szakmai tudást ugyanis külső partnerek számára is elérhetővé tették.
Ez lehetőséget biztosít arra, hogy más vállalatok is igénybe vegyék a speciális mérőberendezéseket és vizsgálati eljárásokat anélkül, hogy valamennyi szükséges technológiát saját maguknak kellene kiépíteniük.
A Bosch magyarországi jelenléte gazdasági szempontból is meghatározó. A vállalatcsoport 2025-ben 1926 milliárd forintos teljes nettó árbevételt ért el Magyarországon, míg a magyar piacra való csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele 303 milliárd forintot tett ki.
A hazai érdekeltségek tavaly év végén mintegy 16 800 munkavállalót foglalkoztattak, amivel a cégcsoport az ország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadójának számít. Nemzetközi szinten a társaság 2025-ben 91 milliárd eurós árbevételt ért el, és világszerte mintegy 413 ezer munkavállalót foglalkoztatott. Közülük körülbelül 82 ezren dolgoztak kutatás-fejlesztési területen.
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A német vállalat felépítése gyökerestül átalakul, hogy az gyorsabban reagálhasson az autóipar és más piacok változásaira. A mostani lépés a Bosch egyik legfontosabb üzletágát és több központi szolgáltatási egységét érinti.