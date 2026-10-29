Felgyorsítják az időt a Bosch budapesti laborjában: néhány óra alatt évtizedeket öregedhetnek az alkatrészek – a jövő autóinak hibáit már ma kiszűrhetik

A Bosch budapesti tesztközpontjában közel 400 környezeti tesztkamrával, korszerű rázógépekkel, valamint CT-, röntgen- és lézeres vizsgálatokkal ellenőrzik a különböző termékek és alkatrészek tartósságát. A 20 ezer négyzetméteres műszeres kutató- és tesztlaboratórium az autóipartól az elektronikán és az orvostechnikán át egészen az űriparig számos terület fejlesztéseit támogatja. A létesítmény infrastruktúráját és szakmai szolgáltatásait már külső partnerek is igénybe vehetik.

Soós Balázs, a Bosch vezető fejlesztője magyarázta a technológia működését / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A termékek megbízhatósága egyre fontosabb szempont, különösen az autóiparban, ahol az elektronikus rendszerek számának növekedésével a meghibásodások lehetséges forrásai is sokasodnak. A budapesti központban ezért nem csupán a késztermékeket, hanem az egyes alkatrészeket és azok kölcsönhatásait is vizsgálják.

Farkas Zsolt, a Robert Bosch Kft. mérnöki támogató területek főosztályvezetője szerint a laboratóriumi munka nem merül ki az egyszerű mérésekben, az eredményeket ugyanis közvetlenül felhasználják a termékfejlesztésben. A szakember hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok során a valós használat közben előforduló kihívásokat és azok hatásait modellezik.

Néhány óra alatt akár 15 évet is öregedhet egy alkatrész

A budapesti laboratóriumok egyik legfontosabb feladata a szélsőséges környezeti hatások szimulálása. A tesztkamrákban a fagy, a tűző napsütés, a magas páratartalom, a sós köd, a por és a víz hatásait egyaránt vizsgálják.

A létesítményben egészen rendkívüli körülményeket is képesek előidézni:

Egyes klímakamrákban akár tartósan 300 Celsius-fokos hőmérsékletnek is kitehetik a vizsgált eszközöket.

A hősokkamrák néhány másodperc alatt mínusz 40 és plusz 150 Celsius-fok közötti szélsőséges hőmérséklet-változást idézhetnek elő.

A rázógépek és a gyorsított öregítési eljárások segítségével akár 10–15 évnyi környezeti igénybevételt is szimulálhatnak néhány nap vagy óra alatt.

A vibrációs berendezések szükség esetén másodpercenként akár kétezerszer is megrázhatják a tesztelt alkatrészeket.

Ezzel olyan terhelést idézhetnek elő, amilyennek az eszközök a valóságban csak hosszú évek alatt lennének kitéve, például rossz minőségű utakon történő rendszeres használat során. A fővárosi laboratóriumok évente több tízezer vizsgálatot végeznek, és rendelkeznek a szükséges nemzetközi gyártói, valamint ISO-akkreditációkkal.