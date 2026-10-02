Nagyon nem tetszik Brüsszelnek a magyar állampapír, figyelmeztető levelet küldött a kormánynak: két hónapot adott változtatni a kamatadó szabályain – különben jöhet a per
Újabb kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben, ezúttal az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint a magyar állampapírok kamatjövedelmének adómentessége hátrányos helyzetbe hozza más uniós és EGT-országok állampapírjait.
A Bloomberg értesülései alapján újabb uniós eljárás indult Magyarország ellen, ezúttal az állampapírok adózása miatt. Az Európai Bizottság csütörtökön felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert álláspontja szerint a magyar jogszabályok nem egyeztethetők össze az uniós és az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó szabályokkal.
A kifogás lényege, hogy a magyar jog alapján bizonyos magyar állampapírok kamatjövedelme adómentes, miközben a más uniós tagállamok, illetve EGT-országok által kibocsátott vagy garantált állampapírokból származó kamatjövedelem a rendes adózás alá esik. A Bizottság szerint ez eltérő adózási bánásmódot jelent, amely visszatarthatja a magyarországi befektetőket attól, hogy más uniós vagy EGT-országok állampapírjaiba fektessenek.
Brüsszel szerint a különbség sértheti a tőke szabad mozgásának uniós alapelvét.
Az eljárás nemcsak Magyarországot érinti: az Európai Bizottság ugyanebben a csomagban Írország ellen is fellépett, mivel az ír állam által kibocsátott vagy garantált kötvények értékesítéséből származó tőkenyereség mentes a tőkenyereségadó alól, miközben más uniós és EGT-országok hasonló kötvényeinek nyeresége 33 százalékos adó alá esik.
Magyarország és Írország két hónapot kapott arra, hogy válaszoljon a Bizottság kifogásaira, és megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha Brüsszel nem találja kielégítőnek a választ, indokolással ellátott véleményt küldhet, ami a kötelezettségszegési eljárás következő szakasza; amennyiben ezt követően sem rendeződik a vita, az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.
Az állampapírok adómentessége azért is fontos, mert Magyarországon a lakossági megtakarítások jelentős része állampapírokban van. Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyonának mintegy 15,5 százaléka volt kötvényekben, szemben a 2,8 százalékos uniós átlaggal, miközben a kormány adókedvezményekkel is ösztönözte az állampapír-vásárlást.
Brüsszel több fronton is támadja Magyarországot
Az adózási vita közben egy másik jelentős magyar ügyben is tovább lépett Brüsszel. Az Európai Bizottság már indokolással ellátott véleményt küldött a 35 éves autópálya-koncesszió miatt, amelyben többek között azt vizsgálja, hogy a konstrukció megfelel-e az uniós koncessziós és közbeszerzési szabályoknak.
Magyarországnak ebben az ügyben is két hónapja van a válaszra, és ha a Bizottság nem találja megfelelőnek a magyar álláspontot, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.
Brüsszelből lövik a Tisza-kormányt: az EU is lecsapott a magyar autópályákra – kemény kritikák érték a koncessziós szerződéseket, bíróságig mehet az ügy
Két hónapot kapott Magyarország, hogy válaszoljon az Európai Bizottság kifogásaira a gyorsforgalmi utak koncessziója ügyében. A 35 éves autópálya-koncessziót Brüsszel azért vizsgálja, mert szerinte nem biztos, hogy elegendő működési kockázat került át a koncessziós jogosultra.