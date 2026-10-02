Nagyon nem tetszik Brüsszelnek a magyar állampapír, figyelmeztető levelet küldött a kormánynak: két hónapot adott változtatni a kamatadó szabályain – különben jöhet a per

Újabb kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben, ezúttal az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint a magyar állampapírok kamatjövedelmének adómentessége hátrányos helyzetbe hozza más uniós és EGT-országok állampapírjait.

Brüsszel szerint nem felel meg az uniós szabályoknak, ahogy Magyarország adóztatja a külföldi állampapírokból származó jövedelmeket / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Bloomberg értesülései alapján újabb uniós eljárás indult Magyarország ellen, ezúttal az állampapírok adózása miatt. Az Európai Bizottság csütörtökön felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert álláspontja szerint a magyar jogszabályok nem egyeztethetők össze az uniós és az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó szabályokkal.

A kifogás lényege, hogy a magyar jog alapján bizonyos magyar állampapírok kamatjövedelme adómentes, miközben a más uniós tagállamok, illetve EGT-országok által kibocsátott vagy garantált állampapírokból származó kamatjövedelem a rendes adózás alá esik. A Bizottság szerint ez eltérő adózási bánásmódot jelent, amely visszatarthatja a magyarországi befektetőket attól, hogy más uniós vagy EGT-országok állampapírjaiba fektessenek.

Brüsszel szerint a különbség sértheti a tőke szabad mozgásának uniós alapelvét.

Az eljárás nemcsak Magyarországot érinti: az Európai Bizottság ugyanebben a csomagban Írország ellen is fellépett, mivel az ír állam által kibocsátott vagy garantált kötvények értékesítéséből származó tőkenyereség mentes a tőkenyereségadó alól, miközben más uniós és EGT-országok hasonló kötvényeinek nyeresége 33 százalékos adó alá esik.

Magyarország és Írország két hónapot kapott arra, hogy válaszoljon a Bizottság kifogásaira, és megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha Brüsszel nem találja kielégítőnek a választ, indokolással ellátott véleményt küldhet, ami a kötelezettségszegési eljárás következő szakasza; amennyiben ezt követően sem rendeződik a vita, az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

Az állampapírok adómentessége azért is fontos, mert Magyarországon a lakossági megtakarítások jelentős része állampapírokban van. Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint a magyar háztartások pénzügyi vagyonának mintegy 15,5 százaléka volt kötvényekben, szemben a 2,8 százalékos uniós átlaggal, miközben a kormány adókedvezményekkel is ösztönözte az állampapír-vásárlást.