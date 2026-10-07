Bíróság elég viszi hazánkat Brüsszel: Magyarországon kérnék számon a Mol amerikai végrehajtási akcióját
Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a Mol és Horvátország közötti választottbírósági vita miatt, amelynek tétje már mintegy 286 millió dollár. A Mol 2009-es gázüzletági megállapodásból eredő követelését az Egyesült Államokban is elismerték, Brüsszel azonban azt állítja, hogy Budapestnek meg kellett volna akadályoznia a vállalatot a döntés amerikai érvényesítésében.
Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a Mol és Horvátország közötti választottbírósági jogvita miatt.
Brüsszel szerint ugyanis Magyarországnak meg kellett volna akadályoznia, hogy a Mol egy uniós joggal összeegyeztethetetlennek tartott választottbírósági döntést az Egyesült Államokban elismertessen és végrehajtson.
A mostani brüsszeli kereset előzményei 2013-ig nyúlnak vissza. A Mol akkor nemzetközi választottbírósági eljárást indított Horvátország ellen az INA horvát energiavállalattal kapcsolatos megállapodások miatt. A magyar olajvállalat szerint Zágráb nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit.
Az ügyben a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja, az ICSID járt el. A választottbíróság 2022-ben a Mol javára döntött, az eredeti megítélt összeg mintegy 183 millió dollár volt. A kamatokkal és költségekkel együtt a követelés időközben mintegy 286 millió dollárra nőtt.
Horvátország nem fizette ki önként a megítélt összeget, ezért a Mol 2023 januárjában az Egyesült Államokban kezdeményezte az ICSID-döntés végrehajtását. Egy washingtoni szövetségi bíróság 2026. április 28-án mintegy 286 millió dollár értékben amerikai bírósági ítéletté alakította a választottbírósági határozatot.
Ez lehetőséget teremtett a Mol számára arra, hogy az Egyesült Államokban horvát vagyontárgyakból próbálja behajtani a követelését, miközben Horvátország jogorvoslattal élt az amerikai döntéssel.
Pont ez az amerikai végrehajtási eljárás került Brüsszel célkeresztjébe. A Vecernji List szerint az Európai Bizottság azt kifogásolja, hogy Magyarország nem akadályozta meg a Molt abban, hogy egy unión belüli beruházási jogvitában született, az uniós joggal összeegyeztethetetlennek tartott választottbírósági döntést egy EU-n kívüli országban, az Egyesült Államokban ismertessen el és próbáljon végrehajtani.
Az Európai Bizottság a Molt a magyar állam ellenőrzése alatt álló társaságnak tekinti. Ennek megítélésénél Brüsszel nemcsak a tulajdonosi hányadot veszi figyelembe, hanem azt is, hogy az állam ténylegesen képes-e ellenőrizni a vállalatot, illetve meghatározó befolyást gyakorol-e rá.
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Véglegessé vált a horvátországi INA kapcsán hozott amerikai bírósági ítélet. A döntés annak az ICSID-ítéletnek a végrehajtására vonatkozik, amely a Mol kontra Horvátország perben született. Mostantól hátradőlhet a magyar olajcég.
Brüsszel pattanásig feszíti az uniós jogot
Az uniós jogi vita hátterében az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletei állnak. A 2018-as Achmea-ügyben a bíróság kimondta, hogy az uniós tagállamok közötti beruházásvédelmi megállapodások bizonyos választottbírósági kikötései nem egyeztethetők össze az uniós joggal. A 2021-es Komstroy-ügyben ezt az elvet az Energia Charta Egyezmény alapján indított unión belüli jogvitákra is kiterjesztették.
A Mol ugyanakkor már 2013-ban megindította a választottbírósági eljárást, vagyis évekkel az Achmea-ítélet előtt. A mostani uniós jogvita egyik kulcskérdése ezért az lehet, hogy milyen következményekkel járnak a későbbi uniós bírósági döntések egy korábban megindított és 2022-ben lezárt választottbírósági eljárásra, illetve annak harmadik országban történő végrehajtására.
Az Európai Bizottság 2025 decemberében felszólító levéllel indította meg az eljárást Magyarországgal szemben, majd 2026 áprilisában indokolással ellátott véleményt küldött.
Brüsszel október 1-jén úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.
Ha a bíróság helyt ad a Bizottság keresetének, Magyarországnak meg kell szüntetnie az uniós jog megsértését. Ennek egyik lehetséges következménye az lehet, hogy Budapestnek lépéseket kell tennie a Mol követelésének tényleges érvényesítése ellen, miközben az amerikai bíróság 286 millió dolláros döntése és a Horvátország által benyújtott jogorvoslat továbbra is fennmarad.
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A magyar olajvállalat szerdai közleménye szerint már a harmadik nemzetközi fórum utasította el a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat. A Mol felelős és jogkövető vállalatként a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek.