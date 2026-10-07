Bíróság elég viszi hazánkat Brüsszel: Magyarországon kérnék számon a Mol amerikai végrehajtási akcióját

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a Mol és Horvátország közötti választottbírósági vita miatt, amelynek tétje már mintegy 286 millió dollár. A Mol 2009-es gázüzletági megállapodásból eredő követelését az Egyesült Államokban is elismerték, Brüsszel azonban azt állítja, hogy Budapestnek meg kellett volna akadályoznia a vállalatot a döntés amerikai érvényesítésében.

Brüsszel az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot egy Molhoz kapcsolódó horvát jogvita miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a Mol és Horvátország közötti választottbírósági jogvita miatt.

Brüsszel szerint ugyanis Magyarországnak meg kellett volna akadályoznia, hogy a Mol egy uniós joggal összeegyeztethetetlennek tartott választottbírósági döntést az Egyesült Államokban elismertessen és végrehajtson.

A mostani brüsszeli kereset előzményei 2013-ig nyúlnak vissza. A Mol akkor nemzetközi választottbírósági eljárást indított Horvátország ellen az INA horvát energiavállalattal kapcsolatos megállapodások miatt. A magyar olajvállalat szerint Zágráb nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit.

Az ügyben a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja, az ICSID járt el. A választottbíróság 2022-ben a Mol javára döntött, az eredeti megítélt összeg mintegy 183 millió dollár volt. A kamatokkal és költségekkel együtt a követelés időközben mintegy 286 millió dollárra nőtt.

Horvátország nem fizette ki önként a megítélt összeget, ezért a Mol 2023 januárjában az Egyesült Államokban kezdeményezte az ICSID-döntés végrehajtását. Egy washingtoni szövetségi bíróság 2026. április 28-án mintegy 286 millió dollár értékben amerikai bírósági ítéletté alakította a választottbírósági határozatot.

Ez lehetőséget teremtett a Mol számára arra, hogy az Egyesült Államokban horvát vagyontárgyakból próbálja behajtani a követelését, miközben Horvátország jogorvoslattal élt az amerikai döntéssel.

Pont ez az amerikai végrehajtási eljárás került Brüsszel célkeresztjébe. A Vecernji List szerint az Európai Bizottság azt kifogásolja, hogy Magyarország nem akadályozta meg a Molt abban, hogy egy unión belüli beruházási jogvitában született, az uniós joggal összeegyeztethetetlennek tartott választottbírósági döntést egy EU-n kívüli országban, az Egyesült Államokban ismertessen el és próbáljon végrehajtani.