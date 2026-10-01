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Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje: megszólalt Vitézy Dávid minisztériuma, mi lesz most – fotógaléria a történelmi építkezésről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hivatalos információk érkeztek a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól. A Budai Várpalota újjáépítése egy másik szakaszba lépett, most már nem a befejezésen, hanem az állagmegóváson van a hangsúly. Fotógalérián mutatjuk meg, mi történik most a Budai Várban.
Hecker Flórián
2026.10.01, 19:02
Frissítve: 2026.10.01, 19:11

A sajtóban elterjedt információkhoz képest új helyezt állt elő a Budai Várpalota építkezésénél. Ez derül ki abból a válaszból, amit a Közlekedési és Beruházási Minisztréium (KBM) küldött a Világgazdaságnak szerda délután.

Budai Várpalota
Budai Várpalota: új helyzet állt elő, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – megszólalt Vitézy Dávid minisztériuma / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Lapunk még kedden kereste meg a Vitézy Dávid vezette tárcát. Azért fordultunk hozzájuk, mert az elmúlt hetekben napivlágot látott infromcáiók szerint szeptember 30-tól a Budavári Palota A-szárnyánál a külső kivitelezési munkákat szüneteltetik. Ennek kapcsán érdeklődtünk, hogy

  1. mi történik október 1-től a munkaterületen?
  2. Külön rákérdeztünk, hogy levonul-e a kivitelező, a ZÁÉV, és hogy megtörténik-e az épület téliesítése?
  3. Ha igen, ki végzi ezt és milyen munkálatokról van szó?
  4. Mikor várható, hogy új közbeszerzést írnak ki a folytatásra, annak mikorra lehet optimális esetben eredménye, és addig, mi történik az épülettel?
  5. Végül a Nemzeti Hauszmann Program (NHP) jövőjére is rákérdeztünk. Mint ismert, a Tisza-kormány június végén rendelte el az NHP és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. Ennek határideje 2026. szeptember 30. Ezért vált aktuálissá, hogy végeztek-e a felülvizsgálattal, és ha igen, mit lehet tudni ennek az eredményéről?

Az NHP egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Budavári Palota ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 19–20. század fordulóján láthattak az ide látogatók. Ennek szellemében az északi szárny visszanyeri eredeti tömegét, gazdagon díszített homlokzatát és a hajdani mozgalmas tetőzetet. Az épület újra átjárhatóvá válik a Szent György tér és a Hunyadi udvar között, belső terei közül pedig újjászületik a vesztibül, a fedett belső udvar, a ruhatár előcsarnoka, valamint a Munkácsy-terem is.

Legalábbis ez volt eddig a terv, hogy mi következik most, az teljesen bizonytalan.

A KBM korábban rögzítette, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni és ez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek a kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.

Budai Várpalota: új helyzet állt elő, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő tájékoztatást adta szerda délután. Először is közölte, hogy a Budai Várpalota „A” épületével kapcsolatban korábban a munkálatok szüneteltetését rendelt el.

Soha egy percig nem merült fel, hogy a munkaterület védelem nélkül maradjon, minden ezzel kapcsolatos álhír terjesztést elítélünk

– fogalmazott. Majd a szeptember 30. helyett egy teljesen új határidőt árult el. Ismertette, hogy a vállalkozó – a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁÉV – szeptember 24-ig kapott időt

  • a beázásmentes állapot elérését biztosító,
  • valamint az állagmegóvó munkálatokra vonatkozó

műszaki javaslat megtételére. A kivitelezők a határidőig megküldték a javaslatukat, amelyeket most a minisztérium szakemberei értékelnek. A további feladatokat és azok ütemezését a most is zajló egyeztetések után lehet meghatározni.

Végezetül azt is közölték, hogy a Nemzeti Hauszmann Program felülvizsgálatáról szintén a későbbiekben áll módjukban további részleteket megosztani.

Mi történik a Budai Várpalotában?

Szeptember közepén derült ki, hogy a Tisza-kormány átmenetileg leállítja a budai várpalota felújítását. Lapunk információját akkor a KBM megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.

Akkor jelent meg az az értesülés is szakmai körökből, hogy a ZÁÉV Építőipari Zrt. két hét határidőt kapott arra, hogy levonuljon az épületről. Ez szeptember 30-at jelentette volna.

A KBM ahhoz a tényhez, hogy a Budavári Palota „A” szárnyának kivitelezése nem folytatódik, külön magyarázatot fűzött. "Az előző kormány úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott."

Rámutatott, hogy a jelenlegi megrendelés egyébként rövidesen kifut. Tehát állítása szerint valójában nem az új kormány állítja le a beruházást, hanem az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, ami a fenti folyamatokat eredményezte. Arra viszont nem tért ki, hogy a Tisza-kormány, miért nem biztosít fedezetet a beruházás folytatásához.

Fotógalérián a Budai Várpalota építkezése: így néz ki most a munkaterület

A Budai Várban zajló építkezés jelen állapotát a Világgazdaság fotóriportere, Havran Zoltán örökítette meg 2026. szeptember 29-én. A képgaléria segít megérteni, milyen munkálatok zajlanak most Magyarország talán legszebb épített helyszínén.

Tapasztalataink szerint az építkezés feltűnően elcsendesedett, munkásokat ott jártunkkor elvétve láttunk.

Ez könnyen betudható annak, amit a KBM most le is írt: nincs végleges értékelés arról, hogyan történjen meg az épület téliesítése. 

Fotógalériánk az alábbi fényképre kattintva nyílik meg.

Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről
Fotó: Havran Zoltán
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Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – fotógaléria a történelmi építkezésről

 

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Vitézy Dávid
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