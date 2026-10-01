Új helyzet állt elő a Budai Várpalotában, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje: megszólalt Vitézy Dávid minisztériuma, mi lesz most – fotógaléria a történelmi építkezésről

A sajtóban elterjedt információkhoz képest új helyezt állt elő a Budai Várpalota építkezésénél. Ez derül ki abból a válaszból, amit a Közlekedési és Beruházási Minisztréium (KBM) küldött a Világgazdaságnak szerda délután.

Budai Várpalota: új helyzet állt elő, letelt Mészáros Lőrincék utolsó határideje – megszólalt Vitézy Dávid minisztériuma / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Lapunk még kedden kereste meg a Vitézy Dávid vezette tárcát. Azért fordultunk hozzájuk, mert az elmúlt hetekben napivlágot látott infromcáiók szerint szeptember 30-tól a Budavári Palota A-szárnyánál a külső kivitelezési munkákat szüneteltetik. Ennek kapcsán érdeklődtünk, hogy

mi történik október 1-től a munkaterületen? Külön rákérdeztünk, hogy levonul-e a kivitelező, a ZÁÉV, és hogy megtörténik-e az épület téliesítése? Ha igen, ki végzi ezt és milyen munkálatokról van szó? Mikor várható, hogy új közbeszerzést írnak ki a folytatásra, annak mikorra lehet optimális esetben eredménye, és addig, mi történik az épülettel? Végül a Nemzeti Hauszmann Program (NHP) jövőjére is rákérdeztünk. Mint ismert, a Tisza-kormány június végén rendelte el az NHP és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. Ennek határideje 2026. szeptember 30. Ezért vált aktuálissá, hogy végeztek-e a felülvizsgálattal, és ha igen, mit lehet tudni ennek az eredményéről?

Az NHP egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a Budavári Palota ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában, a 19–20. század fordulóján láthattak az ide látogatók. Ennek szellemében az északi szárny visszanyeri eredeti tömegét, gazdagon díszített homlokzatát és a hajdani mozgalmas tetőzetet. Az épület újra átjárhatóvá válik a Szent György tér és a Hunyadi udvar között, belső terei közül pedig újjászületik a vesztibül, a fedett belső udvar, a ruhatár előcsarnoka, valamint a Munkácsy-terem is.

Legalábbis ez volt eddig a terv, hogy mi következik most, az teljesen bizonytalan.

A KBM korábban rögzítette, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni és ez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek a kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.