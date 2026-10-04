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Vitézy bejelentette: nem volt minden rendben a teszten a Budapest–Belgrád vasútvonallal − „a biztonság az első”

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A közlekedési és beruházási miniszter az elmúlt időszak legjelentősebb vasútfejlesztési projektjéről osztott meg információkat. Vitézy Dávid beszámolója szerint a a Budapest–Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése sikeresen zárult, de egy bizonyos rendszer javításra szorul. Amíg nem működik minden megfelelően, addig nem indulhat meg a személyszállítás.
VG
2026.10.04, 13:52

Szombat éjjel zajlott a Budapest–Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése, amelynek keretében a vonatok  már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom − közölte Vitézy Dávid egy Facebook-bejegyzésben.

Sikeres teszt zajlott a Budapest–Belgrád vasútvonalon
Sikeres teszt zajlott a Budapest–Belgrád vasútvonalon
Fotó: Lakatos Péter

Sikeres teszt zajlott a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében beszámolt arról, hogy a tesz a a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint, órákon keresztül folyt, természetesen utasok nélkül. A szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták.

A teszt kiértékelése a következő napokban történik meg, azt a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi majd.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a teszt alapvetően rendben zajlott, és az átadás szempontjából kritikus kérdésnek tekinthető, 160 km/órás maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött, azonban egy hibára is fény derült.

Hogyan zajlottak a teszt?

A próbafutásokon a szerb vasút és a MÁV szerelvényei egyaránt részt vettek. A teszt a tervezett nappali csúcsidős menetrendet szimulálta, a szerelvények pedig 160 kilométer/órás sebességgel is haladtak. Ez volt a vonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbája.

A Budapest–Belgrád vasútvonal Vitézy Dávid szerint is az „Orbán-rendszer legnagyobb vasúti beruházása”, amely kínai hitelből épült meg Ferencváros és a szerb határ között. 

A kivitelezési határidő tavaly nyáron lejárt, a projekt azonban nem készült el teljesen. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a csúszás egyik fő oka az ETCS vonatbefolyásoló rendszer, amely elengedhetetlen a nagy sebességű üzemhez. A miniszter közlése szerint az előző kormánytól úgy vették át a beruházást, hogy a tehervonatok csökkentett sebességgel és kapacitással közlekedtek, miközben a kivitelező még dolgozott a rendszeren.

A hibás rendszer

Vitézy Dávid bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, így a személyszállítás akkor indulhat meg a vonalon, amikor az utasokat semmi nem veszélyezteti.

Az utastájékoztató-rendszerek működése nem volt kielégítő, ezeket a kivitelezőnek javítania kell

− közölte a miniszter, aki szerint a nyár óta zajló alapos tesztek egyik fontos lépése volt a szombat éjszakai sikeres próbaüzem.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy amint megtörténik a teszt hivatalos kiértékelése a tárca arról is beszámol majd.

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